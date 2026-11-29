Norge merker konsekvensene av en aldrende befolkning. Innen 2040 kan sektoren for helse og omsorg mangle arbeidskraft tilsvarende 42,4 tusen årsverk. Samtidig synker sykehusenes effektivitet, og den økonomiske situasjonen deres blir stadig vanskeligere.

Riksrevisjonen gjennomførte i 2026 fire undersøkelser knyttet til aldringen av befolkningen. Resultatene fra de to nyeste ble publisert 26. november. De peker på risiko for en bemanningskrise i mindre kommuner og synkende effektivitet ved sykehusene. Antallet eldre i Norge øker, mens antallet yrkesaktive per pensjonist samtidig går ned.

Norge trues av en bemanningskrise. De største problemene utenfor de store byene Prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en mangel på 42,4 tusen årsverk innen helse og omsorg fram mot 2040. Situasjonen kan bli særlig vanskelig i kommuner langt fra større byområder, der en høyere andel eldre allerede bor. Mange som arbeider i det lokale helsevesenet, nærmer seg pensjonsalderen. Samtidig registrerer kommunene liten tilflytting av nye innbyggere. I framtiden kan enkelte kommuner få problemer med å tilby tjenestene som kreves ved lov.



De største bemanningsmanglene er ventet blant sykepleiere og kvalifiserte helsearbeidere. Sistnevnte gruppe har det høyeste sykefraværet og er blant yrkesgruppene med lavest stillingsprosent. Mange ansatte nærmer seg 60-årsalderen. Samtidig er det få som velger utdanning innen dette yrket, som spiller en viktig rolle i kommunale omsorgstjenester.

Norge slår alarm om aldringen av befolkningen. Det kan mangle 42,4 tusen årsverk.Foto: Adobe Stock, standardlisens

Sykehusene mister effektivitet. Driftskostnadene øker Effektiviteten ved norske sykehus falt i perioden 2017–2025. I dag brukes litt over 10 prosent av statsbudsjettets midler på spesialisthelsetjenesten. Mange institusjoner går med økonomisk underskudd. Utgiftene til lønn øker som følge av høyere lønninger, flere årsverk og overtidstimer. Sykehusene får også stadig høyere kostnader knyttet til gjeld, renter og avskrivninger.



Undersøkelsen avdekket også mangler i den økonomiske planleggingen. Mange institusjoner legger inn besparelser i budsjettene uten å fastsette tilstrekkelig konkrete tiltak for å oppnå dem. Enkelte sykehus sliter også med etterslep i vedlikeholdet av bygningene. Utskifting av medisinsk utstyr er fortsatt en utfordring, til tross for betydelige investeringer i sykehusinfrastruktur de siste årene. Noen institusjoner innfører løsninger som gjør det mulig å tilpasse bemanningen bedre til de faktiske behovene.