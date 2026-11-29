Står Norge overfor enorme utfordringer? Helsevesenet venter et stort sammenbrudd
Norge trues av en bemanningskrise. De største problemene utenfor de store byene
De største bemanningsmanglene er ventet blant sykepleiere og kvalifiserte helsearbeidere. Sistnevnte gruppe har det høyeste sykefraværet og er blant yrkesgruppene med lavest stillingsprosent. Mange ansatte nærmer seg 60-årsalderen. Samtidig er det få som velger utdanning innen dette yrket, som spiller en viktig rolle i kommunale omsorgstjenester.
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Sykehusene mister effektivitet. Driftskostnadene øker
Undersøkelsen avdekket også mangler i den økonomiske planleggingen. Mange institusjoner legger inn besparelser i budsjettene uten å fastsette tilstrekkelig konkrete tiltak for å oppnå dem. Enkelte sykehus sliter også med etterslep i vedlikeholdet av bygningene. Utskifting av medisinsk utstyr er fortsatt en utfordring, til tross for betydelige investeringer i sykehusinfrastruktur de siste årene. Noen institusjoner innfører løsninger som gjør det mulig å tilpasse bemanningen bedre til de faktiske behovene.
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