Noruega está sintiendo los efectos del envejecimiento de la sociedad. De aquí a 2040, podrían faltar en el sector de la salud y los cuidados trabajadores equivalentes a 42,4 mil puestos a tiempo completo. Al mismo tiempo, la eficiencia de los hospitales disminuye y su situación financiera es cada vez más difícil.

La Oficina Nacional de Auditoría de Noruega (Riksrevisjonen) realizó en 2026 cuatro auditorías sobre el envejecimiento de la sociedad. Los resultados de las dos más recientes se publicaron el 26 de noviembre. Indican el riesgo de una crisis de personal en los municipios más pequeños y un deterioro de la eficiencia de los hospitales. El número de personas mayores en Noruega aumenta, mientras que disminuye el número de personas en edad laboral por cada jubilado.

Noruega se enfrenta a una crisis de personal. Los mayores problemas, fuera de las grandes ciudades Las previsiones de la Oficina Central de Estadística (SSB) apuntan a una escasez de 42,4 mil puestos a tiempo completo en la sanidad y los cuidados de aquí a 2040. La situación puede ser especialmente difícil en los municipios alejados de los grandes centros urbanos, donde ya vive una mayor proporción de personas mayores. Muchas personas empleadas en los servicios sanitarios locales se acercan a la edad de jubilación. Al mismo tiempo, los municipios registran una escasa llegada de nuevos residentes. En el futuro, algunas administraciones locales podrían tener dificultades para garantizar las prestaciones exigidas por la ley.



Se prevén las mayores carencias de personal entre las enfermeras y los trabajadores cualificados de atención sanitaria. El segundo de estos grupos registra el mayor nivel de bajas por enfermedad y pertenece a las profesiones con menor proporción de empleo a tiempo completo. Muchos trabajadores se acercan a los 60 años. Sin embargo, pocas personas optan por formarse en esta profesión, que desempeña un papel importante en los servicios municipales de atención.

Noruega alerta sobre el envejecimiento de la sociedad. Podrían faltar 42,4 mil puestos de trabajo.Foto: Adobe Stock, licencia estándar

Los hospitales pierden eficiencia. Aumentan sus costes de funcionamiento La eficiencia de los hospitales noruegos disminuyó entre 2017 y 2025. Actualmente, se destina algo más del 10 % de los fondos del presupuesto estatal a la atención sanitaria especializada. Muchos centros registran pérdidas financieras. Aumentan los gastos salariales, como consecuencia del incremento de los sueldos, del número de puestos y de las horas extraordinarias. Los hospitales también afrontan costes cada vez mayores relacionados con la deuda, los intereses y la amortización.



La auditoría también reveló irregularidades en la planificación financiera. Muchos centros incluyen ahorros en sus presupuestos sin definir medidas suficientemente concretas para lograrlos. Algunos hospitales también se enfrentan a retrasos en el mantenimiento de los edificios. La sustitución de equipos médicos sigue siendo un problema, a pesar de las importantes inversiones en infraestructura hospitalaria realizadas en los últimos años. Algunos centros están implantando soluciones que permiten ajustar mejor el empleo a las necesidades reales.