¿Noruega se enfrentará a enormes problemas? La sanidad se enfrenta a un gran colapso
Noruega se enfrenta a una crisis de personal. Los mayores problemas, fuera de las grandes ciudades
Se prevén las mayores carencias de personal entre las enfermeras y los trabajadores cualificados de atención sanitaria. El segundo de estos grupos registra el mayor nivel de bajas por enfermedad y pertenece a las profesiones con menor proporción de empleo a tiempo completo. Muchos trabajadores se acercan a los 60 años. Sin embargo, pocas personas optan por formarse en esta profesión, que desempeña un papel importante en los servicios municipales de atención.
Noruega alerta sobre el envejecimiento de la sociedad. Podrían faltar 42,4 mil puestos de trabajo.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Los hospitales pierden eficiencia. Aumentan sus costes de funcionamiento
La auditoría también reveló irregularidades en la planificación financiera. Muchos centros incluyen ahorros en sus presupuestos sin definir medidas suficientemente concretas para lograrlos. Algunos hospitales también se enfrentan a retrasos en el mantenimiento de los edificios. La sustitución de equipos médicos sigue siendo un problema, a pesar de las importantes inversiones en infraestructura hospitalaria realizadas en los últimos años. Algunos centros están implantando soluciones que permiten ajustar mejor el empleo a las necesidades reales.
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