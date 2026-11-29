Norvegia resimte efectele îmbătrânirii populației. Până în 2040, în sectorul sănătății și al îngrijirii ar putea lipsi angajați echivalenți cu 42,4 mii de posturi cu normă întreagă. În același timp, eficiența spitalelor scade, iar situația lor financiară devine tot mai dificilă.

Oficiul Național de Audit al Norvegiei (Riksrevisjonen) a efectuat în 2026 patru controale privind îmbătrânirea populației. Rezultatele celor mai recente două au fost publicate pe 26 noiembrie. Acestea indică riscul unei crize de personal în comunele mai mici și deteriorarea eficienței spitalelor. Numărul seniorilor din Norvegia crește, în timp ce numărul persoanelor active profesional raportat la un pensionar scade.

Norvegia riscă o criză de personal. Cele mai mari probleme, în afara marilor orașe Prognozele Oficiului Central de Statistică (SSB) indică un deficit de 42,4 mii de posturi cu normă întreagă în domeniul sănătății și al îngrijirii până în 2040. O situație deosebit de dificilă poate apărea în comunele îndepărtate de marile centre urbane, unde deja locuiește un procent mai mare de seniori. Multe persoane angajate în serviciile locale de sănătate se apropie de vârsta pensionării. În același timp, comunele înregistrează un aflux redus de noi locuitori. În viitor, unele administrații locale ar putea avea dificultăți în asigurarea serviciilor impuse de lege.



Cele mai mari deficite de personal sunt prognozate în rândul asistentelor medicale și al lucrătorilor calificați din domeniul îngrijirii medicale. A doua categorie menționată înregistrează cel mai ridicat nivel al absențelor medicale și se numără printre grupele profesionale cu cea mai mică normă de angajare. Mulți angajați se apropie de vârsta de 60 de ani. În schimb, puține persoane aleg să se specializeze în această profesie, care joacă un rol important în serviciile de îngrijire comunale.

Norvegia trage un semnal de alarmă cu privire la îmbătrânirea populației. Ar putea lipsi 42,4 mii de posturi.Foto: Adobe Stock, licență standard

Spitalele își pierd eficiența. Cresc costurile de funcționare Eficiența spitalelor norvegiene a scăzut în perioada 2017–2025. În prezent, puțin peste 10% din fondurile bugetului de stat sunt alocate asistenței medicale specializate. Multe unități înregistrează pierderi financiare. Cresc cheltuielile cu salariile, ca urmare a majorării remunerațiilor, a numărului de posturi și a orelor suplimentare. Spitalele suportă, de asemenea, costuri tot mai mari legate de datorii, dobânzi și amortizare.



Controlul a evidențiat și nereguli în planificarea financiară. Multe unități prevăd economii în bugete, fără a defini suficient de concret măsurile care ar permite realizarea acestora. Unele spitale se confruntă, de asemenea, cu restanțe la întreținerea clădirilor. Înlocuirea echipamentelor medicale rămâne o problemă, în pofida investițiilor semnificative în infrastructura spitalicească din ultimii ani. Unele unități implementează soluții care permit adaptarea mai bună a angajării la nevoile reale.