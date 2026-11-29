Norvegia se va confrunta cu probleme uriașe? Sistemul de sănătate riscă un colaps major
Norvegia riscă o criză de personal. Cele mai mari probleme, în afara marilor orașe
Cele mai mari deficite de personal sunt prognozate în rândul asistentelor medicale și al lucrătorilor calificați din domeniul îngrijirii medicale. A doua categorie menționată înregistrează cel mai ridicat nivel al absențelor medicale și se numără printre grupele profesionale cu cea mai mică normă de angajare. Mulți angajați se apropie de vârsta de 60 de ani. În schimb, puține persoane aleg să se specializeze în această profesie, care joacă un rol important în serviciile de îngrijire comunale.
Norvegia trage un semnal de alarmă cu privire la îmbătrânirea populației. Ar putea lipsi 42,4 mii de posturi.Foto: Adobe Stock, licență standard
Spitalele își pierd eficiența. Cresc costurile de funcționare
Controlul a evidențiat și nereguli în planificarea financiară. Multe unități prevăd economii în bugete, fără a defini suficient de concret măsurile care ar permite realizarea acestora. Unele spitale se confruntă, de asemenea, cu restanțe la întreținerea clădirilor. Înlocuirea echipamentelor medicale rămâne o problemă, în pofida investițiilor semnificative în infrastructura spitalicească din ultimii ani. Unele unități implementează soluții care permit adaptarea mai bună a angajării la nevoile reale.
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