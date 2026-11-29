Norwegia odczuwa skutki starzenia się społeczeństwa. Do 2040 roku w sektorze ochrony zdrowia i opieki może zabraknąć pracowników odpowiadających 42,4 tys. pełnych etatów. Jednocześnie spada efektywność szpitali, a ich sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza.

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Norweski Urząd Kontroli Państwowej (Riksrevisjonen) przeprowadził w 2026 roku cztery kontrole dotyczące starzenia się społeczeństwa. Wyniki dwóch najnowszych opublikowano 26 listopada. Wskazują one na ryzyko kryzysu kadrowego w mniejszych gminach oraz pogarszającą się efektywność szpitali. Liczba seniorów w Norwegii rośnie, a jednocześnie maleje liczba osób aktywnych zawodowo przypadających na jednego emeryta.

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Norwegii grozi kryzys kadrowy. Największe problemy poza dużymi miastami Prognozy Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskazują na niedobór 42,4 tys. pełnych etatów w ochronie zdrowia i opiece do 2040 roku. Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić w gminach oddalonych od dużych ośrodków miejskich, gdzie już teraz mieszka większy odsetek seniorów. Wiele osób zatrudnionych w lokalnej służbie zdrowia zbliża się do wieku emerytalnego. Jednocześnie gminy odnotowują niewielki napływ nowych mieszkańców. W przyszłości część samorządów może mieć trudności z zapewnieniem świadczeń wymaganych przez prawo.



Największe niedobory kadrowe prognozowane są wśród pielęgniarek i wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Druga z wymienionych grup odnotowuje najwyższy poziom absencji chorobowej i należy do grup zawodowych o najniższym wymiarze zatrudnienia. Wielu pracowników zbliża się do 60. roku życia. Niewiele osób decyduje się natomiast na kształcenie w tym zawodzie, który odgrywa istotną rolę w gminnych usługach opiekuńczych.

Norwegia alarmuje w sprawie starzenia się społeczeństwa. Może zabraknąć 42,4 tys. etatów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ankieta Braki w zdrowiu w Norwegii – czujesz to już? Tak, dłuższe kolejki i trudniej o lekarza Trochę – widać braki personelu, ale da się żyć Nie, u mnie działa to normalnie Nie korzystam prawie wcale z opieki zdrowotnej

Szpitale tracą efektywność. Rosną koszty ich funkcjonowania Efektywność norweskich szpitali spadła w latach 2017–2025. Obecnie na specjalistyczną opiekę zdrowotną przeznaczanych jest nieco ponad 10 proc. środków z budżetu państwa. Wiele placówek odnotowuje straty finansowe. Rosną wydatki na wynagrodzenia, co wynika ze wzrostu płac, liczby etatów oraz godzin nadliczbowych. Szpitale ponoszą również coraz wyższe koszty związane z zadłużeniem, odsetkami i amortyzacją.



Kontrola wykazała także nieprawidłowości w planowaniu finansowym. Wiele placówek zakłada w budżetach oszczędności, nie określając wystarczająco konkretnych działań pozwalających je osiągnąć. Część szpitali zmaga się również z zaległościami w utrzymaniu budynków. Problemem pozostaje wymiana sprzętu medycznego, mimo znacznych inwestycji w infrastrukturę szpitalną w ostatnich latach. Niektóre placówki wdrażają rozwiązania pozwalające lepiej dostosować zatrudnienie do rzeczywistych potrzeb.