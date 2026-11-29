Norwegia zmierzy się z olbrzymimi problemami? Ochronę zdrowia czeka wielka zapaść
Norwegia odczuwa skutki starzenia się społeczeństwa. Do 2040 roku w sektorze ochrony zdrowia i opieki może zabraknąć pracowników odpowiadających 42,4 tys. pełnych etatów. Jednocześnie spada efektywność szpitali, a ich sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza.
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1. Norwegia w obliczu fali starzenia się społeczeństwa. Szczególnie zagrożone są małe gminy.Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
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Wygenerowane przez AI
Norweski Urząd Kontroli Państwowej (Riksrevisjonen) przeprowadził w 2026 roku cztery kontrole dotyczące starzenia się społeczeństwa. Wyniki dwóch najnowszych opublikowano 26 listopada. Wskazują one na ryzyko kryzysu kadrowego w mniejszych gminach oraz pogarszającą się efektywność szpitali. Liczba seniorów w Norwegii rośnie, a jednocześnie maleje liczba osób aktywnych zawodowo przypadających na jednego emeryta.
Norwegii grozi kryzys kadrowy. Największe problemy poza dużymi miastami
Prognozy Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskazują na niedobór 42,4 tys. pełnych etatów w ochronie zdrowia i opiece do 2040 roku. Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić w gminach oddalonych od dużych ośrodków miejskich, gdzie już teraz mieszka większy odsetek seniorów. Wiele osób zatrudnionych w lokalnej służbie zdrowia zbliża się do wieku emerytalnego. Jednocześnie gminy odnotowują niewielki napływ nowych mieszkańców. W przyszłości część samorządów może mieć trudności z zapewnieniem świadczeń wymaganych przez prawo.
Największe niedobory kadrowe prognozowane są wśród pielęgniarek i wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Druga z wymienionych grup odnotowuje najwyższy poziom absencji chorobowej i należy do grup zawodowych o najniższym wymiarze zatrudnienia. Wielu pracowników zbliża się do 60. roku życia. Niewiele osób decyduje się natomiast na kształcenie w tym zawodzie, który odgrywa istotną rolę w gminnych usługach opiekuńczych.
Norwegia alarmuje w sprawie starzenia się społeczeństwa. Może zabraknąć 42,4 tys. etatów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Szpitale tracą efektywność. Rosną koszty ich funkcjonowania
Efektywność norweskich szpitali spadła w latach 2017–2025. Obecnie na specjalistyczną opiekę zdrowotną przeznaczanych jest nieco ponad 10 proc. środków z budżetu państwa. Wiele placówek odnotowuje straty finansowe. Rosną wydatki na wynagrodzenia, co wynika ze wzrostu płac, liczby etatów oraz godzin nadliczbowych. Szpitale ponoszą również coraz wyższe koszty związane z zadłużeniem, odsetkami i amortyzacją.
Kontrola wykazała także nieprawidłowości w planowaniu finansowym. Wiele placówek zakłada w budżetach oszczędności, nie określając wystarczająco konkretnych działań pozwalających je osiągnąć. Część szpitali zmaga się również z zaległościami w utrzymaniu budynków. Problemem pozostaje wymiana sprzętu medycznego, mimo znacznych inwestycji w infrastrukturę szpitalną w ostatnich latach. Niektóre placówki wdrażają rozwiązania pozwalające lepiej dostosować zatrudnienie do rzeczywistych potrzeb.
W ramach wcześniejszej kontroli przeanalizowano plany 60 norweskich gmin. Co czwarta nie oszacowała przyszłego zapotrzebowania na miejsca w domach opieki, mieszkania wspomagane lub personel. Jednocześnie osoby powyżej 80. roku życia rzadziej niż wcześniej otrzymują pomoc w domu lub miejsce w domu opieki, a więcej seniorów z tej grupy korzysta ze świadczeń szpitalnych.
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