25.11.2026 12:46
Норвегія з четвертим найвищим показником в історії. У 2026 році сума може бути ще більшою
Нафта подешевшала, а норвезька крона зміцнилася. Податкові надходження знизилися
Нафтовий податок сплатили 18 підприємств. Загальна сума податкових зобов’язань цих суб’єктів становила 343,4 млрд NOK. Ще 10 компаній отримали виплати загальною вартістю 1,2 млрд NOK, що випливають із розрахунку збитків у межах спеціального податку. Для одного підприємства сума нарахованого податку становила нуль.
Нафтові надходження становлять величезну частину податків, що поповнюють норвезькі фінанси.Фото: Bo B. Randulff, Even Kleppa/пресматеріали Equinor
Норвегія очікує вищих надходжень. Систему платежів змінено
З податкового року 2025 підприємства сплачують зобов’язання десятьма частинами замість шести, як було раніше. Збільшення кількості строків платежів дає змогу зменшити розмір окремих внесків і обмежити коливання структурної ліквідності. П’ять платежів припадають на рік отримання доходу. Решту п’ять підприємства сплачують наступного року.
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