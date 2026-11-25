Норвегія встановила розмір податку з нафтового сектору за 2025 рік на рівні 342 млрд NOK. Це четвертий найвищий показник в історії, попри зниження приблизно на 10 відсотків порівняно з попереднім роком. Попередні оцінки на 2026 рік вказують на повторне зростання податкових надходжень.

З найновіших даних Норвезького податкового управління (Skatteetaten) випливає, що сума нафтового податку протягом року зменшилася на 40 млрд NOK. Зниженню, серед іншого, сприяли нижчі ціни на нафту та зміцнення норвезької валюти. Підприємства, що працюють на норвезькому континентальному шельфі, підлягають сукупній податковій ставці у розмірі 78 відсотків.

Нафта подешевшала, а норвезька крона зміцнилася. Податкові надходження знизилися Середня ціна нафти у 2025 році становила 718 NOK за барель. Роком раніше вона складала 868 NOK, що означає зниження більш ніж на 17 відсотків. Водночас норвезька валюта зміцнилася щодо долара США приблизно на 3 відсотки. Як зазначає директорка Skatteetaten Ніна Шанке Фуннемарк, обидва чинники вплинули на розмір нафтового податку . Незважаючи на спад, його сума залишається на історично високому рівні.



Нафтовий податок сплатили 18 підприємств. Загальна сума податкових зобов’язань цих суб’єктів становила 343,4 млрд NOK. Ще 10 компаній отримали виплати загальною вартістю 1,2 млрд NOK, що випливають із розрахунку збитків у межах спеціального податку . Для одного підприємства сума нарахованого податку становила нуль.

Нафтові надходження становлять величезну частину податків, що поповнюють норвезькі фінанси.Фото: Bo B. Randulff, Even Kleppa/пресматеріали Equinor

Норвегія очікує вищих надходжень. Систему платежів змінено Попередні оцінки нафтового податку за 2026 рік становлять 463,4 млрд NOK. Сума включає 417,3 млрд NOK визначених авансових податкових платежів і 46,1 млрд NOK додаткових внесків, здійснених підприємствами восени. Остаточна сума податку може, однак, змінитися. Авансові платежі буде оновлено в січні 2027 року на підставі нових прогнозів, представлених компаніями.



З податкового року 2025 підприємства сплачують зобов’язання десятьма частинами замість шести, як було раніше. Збільшення кількості строків платежів дає змогу зменшити розмір окремих внесків і обмежити коливання структурної ліквідності. П’ять платежів припадають на рік отримання доходу. Решту п’ять підприємства сплачують наступного року.