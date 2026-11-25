Norwegia ustaliła wysokość podatku od sektora naftowego za 2025 rok na 342 mld NOK. To czwarty najwyższy wynik w historii, mimo spadku o około 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wstępne szacunki na 2026 rok wskazują na ponowny wzrost wpływów podatkowych.

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Z najnowszych danych Norweskiego Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) wynika, że wartość podatku naftowego zmniejszyła się w ciągu roku o 40 mld NOK. Do spadku przyczyniły się m.in. niższe ceny ropy naftowej oraz umocnienie norweskiej waluty. Przedsiębiorstwa działające na norweskim szelfie kontynentalnym podlegają łącznej stawce podatkowej wynoszącej 78 proc.

Ropa potaniała, a korona norweska się umocniła. Wpływy podatkowe spadły Średnia cena ropy naftowej w 2025 roku wyniosła 718 NOK za baryłkę. Rok wcześniej było to 868 NOK, co oznacza spadek o ponad 17 proc. Jednocześnie norweska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego o około 3 proc. Jak wskazuje dyrektor Skatteetaten Nina Schanke Funnemark, oba czynniki miały wpływ na wysokość podatku naftowego. Pomimo spadku jego wartość pozostaje na historycznie wysokim poziomie.



Podatek naftowy zapłaciło 18 przedsiębiorstw. Łączna kwota zobowiązań podatkowych tych podmiotów wyniosła 343,4 mld NOK. Kolejnych 10 spółek otrzymało wypłaty o łącznej wartości 1,2 mld NOK, wynikające z rozliczenia strat w ramach podatku specjalnego. W przypadku jednego przedsiębiorstwa wysokość naliczonego podatku wyniosła zero.

Wpływy naftowe to olbrzymia część podatków zasilających norweskie finanse.Fot. Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor

Norwegia spodziewa się wyższych wpływów. Zmieniono system płatności Wstępne szacunki podatku naftowego za 2026 rok wynoszą 463,4 mld NOK. Kwota obejmuje 417,3 mld NOK ustalonych zaliczek podatkowych oraz 46,1 mld NOK dodatkowych wpłat dokonanych przez przedsiębiorstwa jesienią. Ostateczna wysokość podatku może jednak ulec zmianie. Aktualizacja zaliczek nastąpi w styczniu 2027 roku na podstawie nowych prognoz przedstawionych przez spółki.



Od roku podatkowego 2025 przedsiębiorstwa regulują należności w dziesięciu ratach zamiast dotychczasowych sześciu. Zwiększenie liczby terminów płatności pozwala zmniejszyć wysokość pojedynczych wpłat oraz ograniczyć wahania płynności strukturalnej. Pięć rat przypada na rok uzyskania dochodu. Pozostałe pięć przedsiębiorstwa regulują w kolejnym roku.