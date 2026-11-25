25.11.2026 12:46
Noruega registra la cuarta cifra más alta de la historia. En 2026, el importe podría ser aún mayor
El petróleo se abarató y la corona noruega se fortaleció. Cayeron los ingresos fiscales
Dieciocho empresas pagaron el impuesto petrolero. El importe total de las obligaciones tributarias de estas entidades ascendió a 343,4 mil millones de NOK. Otras 10 compañías recibieron pagos por un valor total de 1,2 mil millones de NOK, derivados de la liquidación de pérdidas en el marco del impuesto especial. En el caso de una empresa, el importe del impuesto calculado fue cero.
Los ingresos petroleros constituyen una parte enorme de los impuestos que financian las finanzas noruegas.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiales de prensa de Equinor
Noruega espera mayores ingresos. Se modificó el sistema de pagos
Desde el ejercicio fiscal de 2025, las empresas liquidan sus obligaciones en diez cuotas, en lugar de las seis anteriores. El aumento del número de fechas de pago permite reducir el importe de cada abono individual y limitar las fluctuaciones de la liquidez estructural. Cinco cuotas corresponden al año en que se obtienen los ingresos. Las cinco restantes las abonan las empresas al año siguiente.
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