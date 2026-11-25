Noruega fijó el importe del impuesto sobre el sector petrolero para 2025 en 342 mil millones de NOK. Es la cuarta cifra más alta de la historia, a pesar de una caída de aproximadamente el 10 % con respecto al año anterior. Las estimaciones preliminares para 2026 apuntan a un nuevo aumento de los ingresos fiscales.

Los últimos datos de la Administración Tributaria noruega (Skatteetaten) muestran que el valor del impuesto petrolero se redujo en 40 mil millones de NOK durante el año. Entre los factores que contribuyeron a la caída figuran los menores precios del petróleo y el fortalecimiento de la moneda noruega. Las empresas que operan en la plataforma continental noruega están sujetas a un tipo impositivo total del 78 %.

El petróleo se abarató y la corona noruega se fortaleció. Cayeron los ingresos fiscales El precio medio del petróleo en 2025 fue de 718 NOK por barril. Un año antes era de 868 NOK, lo que supone una caída de más del 17 %. Al mismo tiempo, la moneda noruega se fortaleció frente al dólar estadounidense en aproximadamente un 3 %. Como señala la directora de Skatteetaten, Nina Schanke Funnemark, ambos factores influyeron en el importe del impuesto petrolero. Pese a la caída, su valor sigue estando en un nivel históricamente alto.



Dieciocho empresas pagaron el impuesto petrolero. El importe total de las obligaciones tributarias de estas entidades ascendió a 343,4 mil millones de NOK. Otras 10 compañías recibieron pagos por un valor total de 1,2 mil millones de NOK, derivados de la liquidación de pérdidas en el marco del impuesto especial. En el caso de una empresa, el importe del impuesto calculado fue cero.

Los ingresos petroleros constituyen una parte enorme de los impuestos que financian las finanzas noruegas.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiales de prensa de Equinor

Noruega espera mayores ingresos. Se modificó el sistema de pagos Las estimaciones preliminares del impuesto petrolero para 2026 ascienden a 463,4 mil millones de NOK. El importe incluye 417,3 mil millones de NOK en anticipos fiscales fijados y 46,1 mil millones de NOK en pagos adicionales realizados por las empresas en otoño. Sin embargo, el importe final del impuesto puede cambiar. La actualización de los anticipos se realizará en enero de 2027, sobre la base de nuevas previsiones presentadas por las compañías.



Desde el ejercicio fiscal de 2025, las empresas liquidan sus obligaciones en diez cuotas, en lugar de las seis anteriores. El aumento del número de fechas de pago permite reducir el importe de cada abono individual y limitar las fluctuaciones de la liquidez estructural. Cinco cuotas corresponden al año en que se obtienen los ingresos. Las cinco restantes las abonan las empresas al año siguiente.