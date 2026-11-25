25.11.2026 12:46
Norvegia, cu al patrulea cel mai mare rezultat din istorie. În 2026, suma ar putea fi și mai mare
Petrolul s-a ieftinit, iar coroana norvegiană s-a apreciat. Veniturile fiscale au scăzut
Impozitul petrolier a fost plătit de 18 companii. Valoarea totală a obligațiilor fiscale ale acestor entități a fost de 343,4 miliarde NOK. Alte 10 companii au primit plăți cu o valoare totală de 1,2 miliarde NOK, rezultate din decontarea pierderilor în cadrul impozitului special. În cazul unei companii, valoarea impozitului calculat a fost zero.
Veniturile din petrol reprezintă o parte uriașă a impozitelor care alimentează finanțele Norvegiei.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiale de presă Equinor
Norvegia se așteaptă la venituri mai mari. Sistemul de plăți a fost modificat
Începând cu anul fiscal 2025, companiile își achită obligațiile în zece rate, în loc de șase, câte erau până acum. Creșterea numărului de termene de plată permite reducerea valorii fiecărei plăți și limitarea fluctuațiilor lichidității structurale. Cinci rate sunt datorate în anul în care se obține venitul. Celelalte cinci sunt achitate de companii în anul următor.
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