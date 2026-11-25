Norvegia a stabilit impozitul datorat de sectorul petrolier pentru anul 2025 la 342 de miliarde NOK. Este al patrulea cel mai mare rezultat din istorie, în pofida unei scăderi de aproximativ 10% față de anul precedent. Estimările preliminare pentru 2026 indică o nouă creștere a veniturilor fiscale.

Cele mai recente date ale Administrației Fiscale Norvegiene (Skatteetaten) arată că valoarea impozitului petrolier a scăzut cu 40 de miliarde NOK într-un an. La diminuare au contribuit, printre altele, prețurile mai mici ale petrolului și aprecierea monedei norvegiene. Companiile care operează pe platoul continental norvegian sunt supuse unei cote totale de impozitare de 78%.

Petrolul s-a ieftinit, iar coroana norvegiană s-a apreciat. Veniturile fiscale au scăzut Prețul mediu al petrolului în 2025 a fost de 718 NOK pe baril. Cu un an înainte era de 868 NOK, ceea ce înseamnă o scădere de peste 17%. În același timp, moneda norvegiană s-a apreciat față de dolarul american cu aproximativ 3%. După cum indică directoarea Skatteetaten, Nina Schanke Funnemark, ambii factori au influențat valoarea impozitului petrolier. În pofida scăderii, valoarea acestuia rămâne la un nivel istoric ridicat.



Impozitul petrolier a fost plătit de 18 companii. Valoarea totală a obligațiilor fiscale ale acestor entități a fost de 343,4 miliarde NOK. Alte 10 companii au primit plăți cu o valoare totală de 1,2 miliarde NOK, rezultate din decontarea pierderilor în cadrul impozitului special. În cazul unei companii, valoarea impozitului calculat a fost zero.

Veniturile din petrol reprezintă o parte uriașă a impozitelor care alimentează finanțele Norvegiei.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/materiale de presă Equinor

Norvegia se așteaptă la venituri mai mari. Sistemul de plăți a fost modificat Estimările preliminare ale impozitului petrolier pentru 2026 se ridică la 463,4 miliarde NOK. Suma include 417,3 miliarde NOK în avansuri fiscale stabilite și 46,1 miliarde NOK în plăți suplimentare efectuate de companii în toamnă. Valoarea finală a impozitului se poate însă modifica. Actualizarea avansurilor va avea loc în ianuarie 2027, pe baza noilor prognoze prezentate de companii.



Începând cu anul fiscal 2025, companiile își achită obligațiile în zece rate, în loc de șase, câte erau până acum. Creșterea numărului de termene de plată permite reducerea valorii fiecărei plăți și limitarea fluctuațiilor lichidității structurale. Cinci rate sunt datorate în anul în care se obține venitul. Celelalte cinci sunt achitate de companii în anul următor.