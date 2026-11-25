25.11.2026 12:46
Norvegijoje – ketvirtas didžiausias rezultatas istorijoje. 2026 m. suma gali būti dar didesnė
Nafta atpigo, o Norvegijos krona sustiprėjo. Mokestinės pajamos sumažėjo
Naftos mokestį sumokėjo 18 įmonių. Bendra šių subjektų mokestinių įsipareigojimų suma siekė 343,4 mlrd. NOK. Dar 10 bendrovių gavo išmokas, kurių bendra vertė sudarė 1,2 mlrd. NOK; jos buvo susijusios su nuostolių atsiskaitymu pagal specialųjį mokestį. Vienos įmonės apskaičiuoto mokesčio dydis buvo lygus nuliui.
Pajamos iš naftos sudaro didžiulę Norvegijos finansus papildančių mokesčių dalį.Nuotr. Bo B. Randulff, Even Kleppa/„Equinor“ spaudos medžiaga
Norvegija tikisi didesnių pajamų. Pakeista mokėjimų sistema
Nuo 2025 mokestinių metų įmonės prievoles vykdo per dešimt įmokų, o ne per ankstesnes šešias. Padidinus mokėjimo terminų skaičių, galima sumažinti atskirų įmokų dydį ir riboti struktūrinio likvidumo svyravimus. Penkios įmokos tenka pajamų gavimo metams. Likusias penkias įmonės sumoka kitais metais.
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