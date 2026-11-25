Norge har fastsatt petroleumsskatten for 2025 til 342 mrd. NOK. Det er det fjerde høyeste resultatet i historien, til tross for en nedgang på rundt 10 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2026 peker på en ny økning i skatteinntektene.

De nyeste tallene fra det norske Skatteetaten viser at verdien av petroleumsskatten falt med 40 mrd. NOK i løpet av året. Nedgangen skyldtes blant annet lavere oljepriser og styrking av den norske valutaen. Selskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel, er underlagt en samlet skattesats på 78 prosent.

Oljen ble billigere, og den norske kronen styrket seg. Skatteinntektene falt Gjennomsnittsprisen på olje i 2025 var 718 NOK per fat. Året før var den 868 NOK, noe som tilsvarer en nedgang på over 17 prosent. Samtidig styrket den norske valutaen seg med rundt 3 prosent mot amerikanske dollar. Ifølge direktør i Skatteetaten, Nina Schanke Funnemark, påvirket begge faktorene nivået på petroleumsskatten. Til tross for nedgangen holder verdien seg på et historisk høyt nivå.



18 selskaper betalte petroleumsskatt. Den samlede skatteforpliktelsen for disse foretakene var 343,4 mrd. NOK. Ytterligere 10 selskaper mottok utbetalinger på til sammen 1,2 mrd. NOK, som følge av oppgjør av tap innenfor særskatten. For ett selskap var den beregnede skatten null.

Petroleumsinntektene utgjør en enorm del av skatteinntektene som finansierer norske offentlige finanser.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/pressemateriale fra Equinor

Norge forventer høyere inntekter. Betalingssystemet er endret Foreløpige anslag for petroleumsskatten i 2026 er på 463,4 mrd. NOK. Beløpet omfatter 417,3 mrd. NOK i fastsatte forskuddsskatter og 46,1 mrd. NOK i tilleggsinnbetalinger fra selskapene i høst. Det endelige skattebeløpet kan imidlertid endres. Forskuddsskatten vil bli oppdatert i januar 2027 på grunnlag av nye prognoser fra selskapene.



Fra og med inntektsåret 2025 betaler selskapene sine forpliktelser i ti terminer i stedet for de tidligere seks. Flere betalingstidspunkter bidrar til å redusere størrelsen på de enkelte innbetalingene og begrense svingninger i den strukturelle likviditeten. Fem terminer forfaller i året inntekten opptjenes. De resterende fem betaler selskapene året etter.