25.11.2026 12:46
Norge med det fjerde høyeste resultatet i historien. I 2026 kan beløpet bli enda høyere
Oljen ble billigere, og den norske kronen styrket seg. Skatteinntektene falt
18 selskaper betalte petroleumsskatt. Den samlede skatteforpliktelsen for disse foretakene var 343,4 mrd. NOK. Ytterligere 10 selskaper mottok utbetalinger på til sammen 1,2 mrd. NOK, som følge av oppgjør av tap innenfor særskatten. For ett selskap var den beregnede skatten null.
Petroleumsinntektene utgjør en enorm del av skatteinntektene som finansierer norske offentlige finanser.Foto: Bo B. Randulff, Even Kleppa/pressemateriale fra Equinor
Norge forventer høyere inntekter. Betalingssystemet er endret
Fra og med inntektsåret 2025 betaler selskapene sine forpliktelser i ti terminer i stedet for de tidligere seks. Flere betalingstidspunkter bidrar til å redusere størrelsen på de enkelte innbetalingene og begrense svingninger i den strukturelle likviditeten. Fem terminer forfaller i året inntekten opptjenes. De resterende fem betaler selskapene året etter.
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