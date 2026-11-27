Норвегія відкликає 11 варіантів відомого напою. Усі вони імпортовані з Польщі
Заборонений інгредієнт в енергетиках. Управління повідомляє про наслідки споживання
LCLT є однією з форм L-карнітину. Як повідомляє Норвезький науковий комітет з питань харчових продуктів і довкілля (VKM), ця речовина використовується в дієтичних добавках і продуктах, призначених для фізично активних людей. Вона застосовується насамперед у продуктах у формі порошку та таблеток. У Норвегії також доступні ті самі варіанти напоїв Monster, але без забороненого інгредієнта.
Напої імпортували з Польщі. Клієнти можуть повернути гроші
Mattilsynet закликає споживачів перевірити придбані енергетики. Слід звернути увагу на назву продукту, список інгредієнтів, дату мінімальної придатності та номер партії. Особи, які мають напої, на які поширюється відкликання, можуть їх викинути. Вони також можуть повернути їх у місце придбання та отримати відшкодування коштів.
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