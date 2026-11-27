З норвезького ринку відкликають 11 варіантів енергетичних напоїв Monster. Причиною стало виявлення речовини, не дозволеної для використання в продуктах такого типу в Норвегії. Напої надійшли у продаж по всій країні.

Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів (Mattilsynet) повідомило про відкликання частини енергетичних напоїв марки Monster. У їхньому складі виявили тартрат L-карнітину (LCLT), використання якого в енергетичних напоях у Норвегії заборонено. Продукцію продавали в окремих незалежних продуктових магазинах і кіосках.

Заборонений інгредієнт в енергетиках. Управління повідомляє про наслідки споживання Виявлена кількість речовини не становить безпосередньої гострої загрози для здоров’я. Однак Mattilsynet повідомляє, що її споживання у великих кількостях може призвести до появи нездужань. Серед них названо нудоту, біль у животі та діарею. Речовину не схвалено як інгредієнт енергетичних напоїв на норвезькому ринку.



LCLT є однією з форм L-карнітину. Як повідомляє Норвезький науковий комітет з питань харчових продуктів і довкілля (VKM), ця речовина використовується в дієтичних добавках і продуктах, призначених для фізично активних людей. Вона застосовується насамперед у продуктах у формі порошку та таблеток. У Норвегії також доступні ті самі варіанти напоїв Monster, але без забороненого інгредієнта.

Покупці можуть розраховувати на повернення коштів.Фото: MN

Напої імпортували з Польщі. Клієнти можуть повернути гроші За імпорт продукції, що відкликається, відповідає компанія Olenka Delikatesser. Її генеральний директор повідомив у розмові з газетою VG, що напої імпортували з Польщі, де використання цієї речовини дозволено. Компанія не знала про її наявність у складі продукції. Після виявлення порушення вона поінформувала всіх своїх клієнтів про відкликання товару. Один піддон напоїв, що залишився на складі, мають відправити назад до Польщі.



Mattilsynet закликає споживачів перевірити придбані енергетики. Слід звернути увагу на назву продукту, список інгредієнтів, дату мінімальної придатності та номер партії. Особи, які мають напої, на які поширюється відкликання, можуть їх викинути. Вони також можуть повернути їх у місце придбання та отримати відшкодування коштів.