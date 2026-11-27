Norvegija atšaukia 11 žinomo gėrimo variantų. Visi jie įvežti iš Lenkijos
Draudžiama sudedamoji dalis energiniuose gėrimuose. Tarnyba informuoja apie vartojimo pasekmes
LCLT yra viena iš L-karnitino formų. Kaip informuoja Norvegijos maisto ir aplinkos mokslinis komitetas (VKM), ši medžiaga naudojama maisto papilduose ir produktuose, skirtuose fiziškai aktyviems žmonėms. Ji ypač tinka miltelių ir tablečių formos produktuose. Norvegijoje taip pat galima įsigyti tų pačių „Monster“ gėrimų variantų, tačiau be draudžiamos sudedamosios dalies.
Gėrimai įvežti iš Lenkijos. Klientai gali susigrąžinti pinigus
„Mattilsynet“ ragina vartotojus patikrinti įsigytus energinius gėrimus. Reikėtų atkreipti dėmesį į produkto pavadinimą, sudedamųjų dalių sąrašą, minimalų tinkamumo vartoti terminą ir partijos numerį. Asmenys, turintys į atšaukimą įtrauktų gėrimų, gali juos išmesti. Jie taip pat gali juos grąžinti į pirkimo vietą ir atgauti pinigus.
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