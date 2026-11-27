Norvegia retrage 11 variante ale unei băuturi cunoscute. Toate au fost importate din Polonia
Ingredient interzis în energizante. Autoritatea informează despre efectele consumului
LCLT este una dintre formele L-carnitinei. După cum informează Comitetul Științific Norvegian pentru Alimentație și Mediu (VKM), substanța este utilizată în suplimente alimentare și produse destinate persoanelor active fizic. Este potrivită în special pentru produsele sub formă de pulbere și tablete. În Norvegia sunt disponibile și aceleași variante de băuturi Monster, însă fără ingredientul interzis.
Băuturile au fost importate din Polonia. Clienții își pot recupera banii
Mattilsynet îi îndeamnă pe consumatori să verifice energizantele cumpărate. Aceștia trebuie să acorde atenție denumirii produsului, listei de ingrediente, datei durabilității minimale și numărului lotului. Persoanele care dețin băuturi vizate de retragere le pot arunca. De asemenea, le pot returna la locul de achiziție și pot primi banii înapoi.
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