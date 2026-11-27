Unsprezece variante de băuturi energizante Monster sunt retrase de pe piața norvegiană. Motivul este depistarea unei substanțe care nu a fost aprobată pentru utilizare în acest tip de produse în Norvegia. Băuturile au fost puse în vânzare în toată țara.

Autoritatea Norvegiană pentru Siguranța Alimentară (Mattilsynet) a anunțat retragerea unor băuturi energizante marca Monster. În compoziția acestora a fost depistat tartrat de L-carnitină (LCLT), a cărui utilizare în băuturile energizante este interzisă în Norvegia. Produsele erau vândute în anumite magazine alimentare independente și chioșcuri.

Ingredient interzis în energizante. Autoritatea informează despre efectele consumului Cantitatea de substanță depistată nu reprezintă un pericol direct și acut pentru sănătate. Totuși, Mattilsynet informează că consumul acesteia în cantități mari poate provoca disconfort. Printre efecte sunt menționate greața, durerile abdominale și diareea. Substanța nu a fost aprobată ca ingredient al băuturilor energizante pe piața norvegiană.



LCLT este una dintre formele L-carnitinei. După cum informează Comitetul Științific Norvegian pentru Alimentație și Mediu (VKM), substanța este utilizată în suplimente alimentare și produse destinate persoanelor active fizic. Este potrivită în special pentru produsele sub formă de pulbere și tablete. În Norvegia sunt disponibile și aceleași variante de băuturi Monster, însă fără ingredientul interzis.

Cumpărătorii pot primi banii înapoi.Foto: MN

Băuturile au fost importate din Polonia. Clienții își pot recupera banii Compania Olenka Delikatesser este responsabilă pentru importul produselor retrase. Directorul său general a declarat într-un interviu pentru ziarul VG că băuturile au fost importate din Polonia, unde utilizarea acestei substanțe este permisă. Compania nu știa că aceasta se află în compoziția produselor. După depistarea neregulii, a informat toți clienții săi despre retragerea mărfii. Un palet de băuturi rămas în depozit urmează să fie trimis înapoi în Polonia.



Mattilsynet îi îndeamnă pe consumatori să verifice energizantele cumpărate. Aceștia trebuie să acorde atenție denumirii produsului, listei de ingrediente, datei durabilității minimale și numărului lotului. Persoanele care dețin băuturi vizate de retragere le pot arunca. De asemenea, le pot returna la locul de achiziție și pot primi banii înapoi.