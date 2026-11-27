11 varianter av energidrikker fra Monster trekkes tilbake fra det norske markedet. Årsaken er at det er påvist et stoff som ikke er godkjent for bruk i denne typen produkter i Norge. Drikkene har vært solgt over hele landet.

Mattilsynet har varslet tilbakekalling av enkelte energidrikker fra Monster. I innholdsfortegnelsen ble det påvist L-karnitintartrat (LCLT), som ikke er tillatt brukt i energidrikker i Norge. Produktene ble solgt i utvalgte uavhengige dagligvarebutikker og kiosker.

Ulovlig ingrediens i energidrikker. Myndighetene informerer om konsekvensene ved inntak Den påviste mengden av stoffet utgjør ingen umiddelbar, akutt helsefare. Mattilsynet opplyser imidlertid at inntak av stoffet i store mengder kan føre til plager. Blant disse nevnes kvalme, magesmerter og diaré. Stoffet er ikke godkjent som ingrediens i energidrikker på det norske markedet.



LCLT er en av formene for L-karnitin. Ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) brukes stoffet i kosttilskudd og produkter beregnet på fysisk aktive personer. Det egner seg særlig godt i produkter i pulver- og tablettform. De samme variantene av Monster-drikker er også tilgjengelige i Norge, men uten den ulovlige ingrediensen.

Kunder kan få pengene tilbake.Fot. MN

Drikkene ble importert fra Polen. Kundene kan få pengene tilbake Selskapet Olenka Delikatesser er ansvarlig for importen av produktene som trekkes tilbake. Selskapets daglige leder sa i et intervju med avisen VG at drikkene ble importert fra Polen, hvor bruk av dette stoffet er tillatt. Selskapet visste ikke at stoffet var blant ingrediensene i produktene. Etter at avviket ble oppdaget, informerte selskapet alle kundene sine om tilbakekallingen. Én pall med drikker som fortsatt befinner seg på lageret, skal sendes tilbake til Polen.



Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å kontrollere energidrikkene de har kjøpt. Det bør legges merke til produktnavn, ingrediensliste, best før-dato og batchnummer. Personer som har drikker som omfattes av tilbakekallingen, kan kaste dem. De kan også returnere dem til kjøpsstedet og få pengene tilbake.