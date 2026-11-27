Norge trekker tilbake 11 varianter av en kjent drikk. Alle ble importert fra Polen
Ulovlig ingrediens i energidrikker. Myndighetene informerer om konsekvensene ved inntak
LCLT er en av formene for L-karnitin. Ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) brukes stoffet i kosttilskudd og produkter beregnet på fysisk aktive personer. Det egner seg særlig godt i produkter i pulver- og tablettform. De samme variantene av Monster-drikker er også tilgjengelige i Norge, men uten den ulovlige ingrediensen.
Drikkene ble importert fra Polen. Kundene kan få pengene tilbake
Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å kontrollere energidrikkene de har kjøpt. Det bør legges merke til produktnavn, ingrediensliste, best før-dato og batchnummer. Personer som har drikker som omfattes av tilbakekallingen, kan kaste dem. De kan også returnere dem til kjøpsstedet og få pengene tilbake.
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