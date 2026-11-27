Z norweskiego rynku wycofywanych jest 11 wariantów napojów energetycznych Monster. Powodem jest wykrycie substancji, której nie dopuszczono do stosowania w tego typu produktach w Norwegii. Napoje trafiły do sprzedaży na terenie całego kraju.

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Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) poinformował o wycofaniu części napojów energetycznych marki Monster. W ich składzie wykryto winian L-karnityny (LCLT), którego stosowanie w napojach energetycznych w Norwegii jest niedozwolone. Produkty sprzedawano w wybranych niezależnych sklepach spożywczych oraz kioskach.

Niedozwolony składnik w energetykach. Urząd informuje o skutkach spożycia Wykryta ilość substancji nie stanowi bezpośredniego, ostrego zagrożenia dla zdrowia. Mattilsynet informuje jednak, że spożycie jej w dużych ilościach może prowadzić do wystąpienia dolegliwości. Wśród nich wymieniono nudności, bóle brzucha oraz biegunkę. Substancja nie została dopuszczona jako składnik napojów energetycznych na norweskim rynku.



LCLT jest jedną z form L-karnityny. Jak informuje Norweski Komitet Naukowy ds. Żywności i Środowiska (VKM), substancja wykorzystywana jest w suplementach diety oraz produktach przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie. Sprawdza się przede wszystkim w produktach w formie proszku i tabletek. W Norwegii dostępne są również te same warianty napojów Monster, jednak bez niedozwolonego składnika.

Kupujący mogą liczyć na zwrot środków.Fot. MN

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Napoje sprowadzono z Polski. Klienci mogą odzyskać pieniądze Za sprowadzenie wycofywanych produktów odpowiada firma Olenka Delikatesser. Jej dyrektor zarządzający przekazał w rozmowie z dziennikiem VG, że napoje importowano z Polski, gdzie stosowanie tej substancji jest dozwolone. Firma nie wiedziała o jej obecności w składzie produktów. Po wykryciu nieprawidłowości poinformowała wszystkich swoich klientów o wycofaniu towaru. Jedna paleta napojów pozostająca w magazynie ma zostać odesłana do Polski.



Mattilsynet apeluje do konsumentów o sprawdzenie zakupionych energetyków. Należy zwrócić uwagę na nazwę produktu, listę składników, datę minimalnej trwałości oraz numer partii. Osoby posiadające napoje objęte wycofaniem mogą je wyrzucić. Mogą również zwrócić je w miejscu zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy.