Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) poinformował o wycofaniu części napojów energetycznych marki Monster. W ich składzie wykryto winian L-karnityny (LCLT), którego stosowanie w napojach energetycznych w Norwegii jest niedozwolone. Produkty sprzedawano w wybranych niezależnych sklepach spożywczych oraz kioskach.
Niedozwolony składnik w energetykach. Urząd informuje o skutkach spożycia
Wykryta ilość substancji nie stanowi bezpośredniego, ostrego zagrożenia dla zdrowia. Mattilsynet informuje jednak, że spożycie jej w dużych ilościach może prowadzić do wystąpienia dolegliwości. Wśród nich wymieniono nudności, bóle brzucha oraz biegunkę. Substancja nie została dopuszczona jako składnik napojów energetycznych na norweskim rynku.
LCLT jest jedną z form L-karnityny. Jak informuje Norweski Komitet Naukowy ds. Żywności i Środowiska (VKM), substancja wykorzystywana jest w suplementach diety oraz produktach przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie. Sprawdza się przede wszystkim w produktach w formie proszku i tabletek. W Norwegii dostępne są również te same warianty napojów Monster, jednak bez niedozwolonego składnika.
Kupujący mogą liczyć na zwrot środków.Fot. MN
Napoje sprowadzono z Polski. Klienci mogą odzyskać pieniądze
Za sprowadzenie wycofywanych produktów odpowiada firma Olenka Delikatesser. Jej dyrektor zarządzający przekazał w rozmowie z dziennikiem VG, że napoje importowano z Polski, gdzie stosowanie tej substancji jest dozwolone. Firma nie wiedziała o jej obecności w składzie produktów. Po wykryciu nieprawidłowości poinformowała wszystkich swoich klientów o wycofaniu towaru. Jedna paleta napojów pozostająca w magazynie ma zostać odesłana do Polski.
Mattilsynet apeluje do konsumentów o sprawdzenie zakupionych energetyków. Należy zwrócić uwagę na nazwę produktu, listę składników, datę minimalnej trwałości oraz numer partii. Osoby posiadające napoje objęte wycofaniem mogą je wyrzucić. Mogą również zwrócić je w miejscu zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy.
Wycofanie dotyczy produktów pochodzących z importu równoległego. Tego rodzaju napoje najczęściej posiadają dodatkową naklejkę z wykazem składników w języku norweskim oraz oznaczeniem systemu kaucyjnego. Decyzja nie obejmuje produktów sprowadzanych przez Coca-Cola Europacific Partners Norge.