Noruega retira 11 variedades de una conocida bebida. Todas fueron importadas de Polonia
Ingrediente prohibido en las bebidas energéticas. La autoridad informa sobre los efectos de su consumo
El LCLT es una de las formas de L-carnitina. Según informa el Comité Científico Noruego de Alimentación y Medio Ambiente (VKM), la sustancia se utiliza en complementos alimenticios y productos destinados a personas físicamente activas. Se emplea principalmente en productos en polvo y en tabletas. En Noruega también están disponibles las mismas variedades de bebidas Monster, pero sin el ingrediente prohibido.
Las bebidas fueron importadas de Polonia. Los clientes pueden recuperar su dinero
Mattilsynet pide a los consumidores que revisen las bebidas energéticas que hayan comprado. Deben prestar atención al nombre del producto, la lista de ingredientes, la fecha de duración mínima y el número de lote. Las personas que tengan bebidas afectadas por la retirada pueden desecharlas. También pueden devolverlas en el lugar de compra y recibir un reembolso.
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