Se retiran del mercado noruego 11 variedades de bebidas energéticas Monster. El motivo es la detección de una sustancia que no ha sido autorizada para su uso en este tipo de productos en Noruega. Las bebidas se comercializaron en todo el país.

La Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria (Mattilsynet) ha informado de la retirada de algunas bebidas energéticas de la marca Monster. En su composición se detectó tartrato de L-carnitina (LCLT), cuyo uso en bebidas energéticas está prohibido en Noruega. Los productos se vendían en determinadas tiendas de alimentación independientes y quioscos.

Ingrediente prohibido en las bebidas energéticas. La autoridad informa sobre los efectos de su consumo La cantidad detectada de la sustancia no supone un riesgo inmediato y agudo para la salud. Sin embargo, Mattilsynet informa de que su consumo en grandes cantidades puede provocar molestias. Entre ellas se mencionan náuseas, dolor abdominal y diarrea. La sustancia no ha sido autorizada como ingrediente de bebidas energéticas en el mercado noruego.



El LCLT es una de las formas de L-carnitina. Según informa el Comité Científico Noruego de Alimentación y Medio Ambiente (VKM), la sustancia se utiliza en complementos alimenticios y productos destinados a personas físicamente activas. Se emplea principalmente en productos en polvo y en tabletas. En Noruega también están disponibles las mismas variedades de bebidas Monster, pero sin el ingrediente prohibido.

Los compradores pueden obtener un reembolso.Foto: MN

Las bebidas fueron importadas de Polonia. Los clientes pueden recuperar su dinero La empresa Olenka Delikatesser es responsable de la importación de los productos retirados. Su director general declaró al diario VG que las bebidas fueron importadas de Polonia, donde el uso de esta sustancia está permitido. La empresa no sabía que estuviera presente en la composición de los productos. Tras detectar la irregularidad, informó a todos sus clientes de la retirada de la mercancía. Un palé de bebidas que permanece en el almacén será devuelto a Polonia.



Mattilsynet pide a los consumidores que revisen las bebidas energéticas que hayan comprado. Deben prestar atención al nombre del producto, la lista de ingredientes, la fecha de duración mínima y el número de lote. Las personas que tengan bebidas afectadas por la retirada pueden desecharlas. También pueden devolverlas en el lugar de compra y recibir un reembolso.