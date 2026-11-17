Ми живемо довше, і більшість із нас довше залишається здоровою. Тому ми також маємо трохи довше працювати, щоб пенсійної системи вистачило і для наших дітей та онуків.~К’єрсті Стенсенг (Kjersti Stenseng), міністерка праці та інтеграції, у повідомленні уряду від 17 листопада 2026 року.

Це оцінки уряду. Перший стовпчик із віком стосується людей, які накопичили достатню пенсію, щоб почати отримувати її раніше.Вік для молодших поколінь залежить від того, якою буде очікувана тривалість життя. Коли пенсія має покрити більше років, річна виплата зазвичай нижча. Збільшити її можна, якщо працювати довше й почати отримувати пенсію пізніше.

Інші виплати NAV також залежали б від нових вікових меж

Уряд також хоче підвищити верхні вікові межі для лікарняних, допомоги з безробіття, допомоги на час оцінювання працездатності (AAP) і допомоги по інвалідності.



Люди, які отримують допомогу по інвалідності, переходили б на пенсію за віком у новому нормативному віці й накопичували б пенсійні права на три роки довше, ніж за нинішніми правилами. До виходу на пенсію гарантована пенсія та ставки мінімальної пенсії зростали б так само, як заробітні плати.