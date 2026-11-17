17.11.2026 16:32
Норвегія пропонує з 2029 року підвищити пенсійний вік для народжених у 1967 році та пізніше
Як змінився б пенсійний вік
Уряд хоче встановити для кожного року народження нормативний пенсійний вік (normert pensjonsalder). Він зростав би на дві третини від того, на скільки збільшується очікувана тривалість життя. Разом із ним зсувався б і найраніший вік, з якого можна почати отримувати пенсію. Прочитайте повідомлення уряду.
Ми живемо довше, і більшість із нас довше залишається здоровою. Тому ми також маємо трохи довше працювати, щоб пенсійної системи вистачило і для наших дітей та онуків.
Ваш рік народження і найраніший вік виходу на пенсію
|Рік народження
|Найраніший вихід на пенсію
|Нормативний пенсійний вік
|1966 або раніше
|62
|67
|1967
|приблизно 62 роки і 3 місяці
|приблизно 67 років і 3 місяці
|1976
|приблизно 63
|приблизно 68
|1987
|приблизно 64
|приблизно 69
|Кінець 1990-х
|приблизно 65
|приблизно 70
Хто міг би отримати доплату за ранній вихід на пенсію?
Повну доплату отримували б ті, хто виходить на пенсію за п’ять років до нормативного пенсійного віку й має 40 років страхового стажу. За коротшого страхового стажу сума була б меншою. Кожен місяць пізнішого виходу зменшував би доплату на 1/36. За два роки до нормативного віку вона дорівнювала б нулю.
- Уряд описує вимогу до доходу так: 35 років із доходом 2,5 G або більше і щонайменше 2 G у кожному з останніх 10 років. Можуть зараховуватися й періоди догляду за іншою людиною, що дають пенсійні права.
- Проєкт спирається на роки, за які вже є остаточні дані про дохід. Якщо пенсію оформлюють у 2030 році, перевіряли б, чи є 34 зараховані роки до 2028 року і щонайменше 2 G у кожному році з 2020 до 2028. Середній дохід за три роки не міг би перевищувати 7,1 G.
- Після початку виплати дохід, що дає пенсійні права, понад 0,25 G за календарний рік назавжди припинив би доплату. У перший місяць діяв би нижчий ліміт — 0,125 G.
Повна доплата має становити приблизно 34 000 крон на рік. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Інші виплати NAV також залежали б від нових вікових меж
Люди, які отримують допомогу по інвалідності, переходили б на пенсію за віком у новому нормативному віці й накопичували б пенсійні права на три роки довше, ніж за нинішніми правилами. До виходу на пенсію гарантована пенсія та ставки мінімальної пенсії зростали б так само, як заробітні плати.
Якщо ви працювали більш ніж в одній країні ЄЕЗ
Державні пенсії з різних країн можуть починати виплачувати в різний час. Кожна країна розраховує свою частину за власними правилами. Перегляньте поради NAV щодо пенсії за віком.
Консультації тривають до 17 лютого 2027 року
Власний прогноз ви можете перевірити в пенсійному сервісі NAV. Прочитайте пропозицію та графік консультацій.
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