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Kalkulacja emerytury

Rocznik sprawdzony. A ile może wynieść Twoja emerytura z Norwegii?

Kwota zależy między innymi od zarobków, lat pracy w Norwegii i momentu rozpoczęcia wypłaty. MultiNOR przygotuje indywidualną kalkulację i opisze wynik po polsku.

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Kalkulacja jest prognozą. O przyznaniu i wysokości emerytury decyduje NAV. MultiNOR to prywatna firma, nie urząd.