17 listopada 2026 16:32
Norwegia chce podnieść wiek emerytalny od 2029 roku. Pierwsza zmiana dla rocznika 1967
Jak ma się zmieniać wiek emerytalny?
Rząd proponuje ustalać dla każdego rocznika odrębny wiek emerytalny (normert pensjonsalder). Miałby rosnąć o dwie trzecie wzrostu przewidywanej długości życia. O tyle samo przesuwałby się najwcześniejszy wiek pobierania emerytury. Komunikat norweskiego rządu.
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Kiedy na emeryturę w Norwegii według projektu rządu: najwcześniejszy wiek i wiek, od którego prawo do emerytury ma każdy. Liczby są prognozą.Grafika: MN. Dane: komunikat rządu Norwegii z 17.11.2026
Żyjemy dłużej i większość z nas dłużej jest zdrowa. Dlatego musimy też trochę dłużej pracować, jeśli system emerytalny ma wystarczyć dla naszych dzieci i wnuków.
Kiedy poszczególne roczniki mogłyby pobrać emeryturę?
|Rok urodzenia
|Najwcześniejsza wypłata
|Standardowy wiek emerytalny
|1966 i wcześniej
|62 lata
|67 lat
|1967
|ok. 62 lat i 3 miesięcy
|ok. 67 lat i 3 miesięcy
|1976
|ok. 63 lat
|ok. 68 lat
|1987
|ok. 64 lat
|ok. 69 lat
|Koniec lat 90.
|ok. 65 lat
|ok. 70 lat
Dla kogo dodatek do około 34 tys. koron rocznie?
Pełna stawka wymagałaby 40 lat ubezpieczenia i rozpoczęcia wypłat pięć lat przed standardowym wiekiem emerytalnym. Krótszy okres ubezpieczenia zmniejszyłby kwotę. Każdy miesiąc zwłoki obniżałby dodatek o 1/36. Na dwa lata przed standardowym wiekiem emerytalnym spadłby do zera.
- Rząd opisuje warunek jako 35 lat z rocznym dochodem co najmniej 2,5 G, oraz co najmniej 2 G w każdym z ostatnich 10 lat. Mogą się liczyć również okresy opieki dające uprawnienia emerytalne.
- Projekt ustawy uwzględnia lata z rozliczonym dochodem. Przy wypłacie od 2030 roku urząd sprawdzałby 34 kwalifikujące się lata do końca 2028 roku i próg 2 G w każdym roku od 2020 do 2028. Średnia za ostatnie trzy lata objęte oceną nie mogłaby przekraczać 7,1 G.
- Dochód dający uprawnienia emerytalne powyżej 0,25 G w roku kalendarzowym po rozpoczęciu wypłat oznaczałby trwałą utratę dodatku. W pierwszym miesiącu obowiązywałby niższy próg 0,125 G.
Pełny dodatek ma wynosić około 34 000 kr rocznie. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Co z zasiłkami i rentą z NAV?
Osoby pobierające rentę przechodziłyby na emeryturę w nowym standardowym wieku. Uprawnienia emerytalne naliczano by im o trzy lata dłużej. Przed rozpoczęciem wypłat stawki emerytury gwarantowanej i minimalnej miałyby rosnąć wraz z wynagrodzeniami.
Jak projekt traktuje lata pracy w Polsce?
Zwykłą emeryturę każde państwo oblicza osobno. W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Polska i norweska wypłata mogą więc zacząć się w różnych terminach. Zasady przyznawania emerytury przez ZUS.
Konsultacje potrwają do 17 lutego 2027 roku
Własną prognozę świadczenia można sprawdzić w serwisie NAV po zalogowaniu do Din pensjon. Dokumenty konsultacji i formularz uwag.
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