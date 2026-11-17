17.11.2026 16:32
Norvegija siūlo nuo 2029 m. didinti pensinį amžių gimusiems 1967 m. ir vėliau
Kaip keistųsi pensinis amžius
Vyriausybė nori kiekvieniems gimimo metams nustatyti norminį pensinį amžių (normert pensjonsalder). Jis didėtų dviem trečdaliais tiek, kiek pailgėja tikėtina gyvenimo trukmė. Kartu keistųsi ir anksčiausias amžius, nuo kurio galima pradėti gauti pensiją. Skaitykite vyriausybės pranešimą.
Gyvename ilgiau, ir dauguma mūsų ilgiau išlieka sveiki. Todėl turime ir šiek tiek ilgiau dirbti, jei norime, kad pensijų sistemos užtektų mūsų vaikams ir anūkams.
Jūsų gimimo metai ir anksčiausias amžius, nuo kurio galėtumėte gauti pensiją
|Gimimo metai
|Anksčiausias pensijos amžius
|Norminis pensinis amžius
|1966 m. arba anksčiau
|62
|67
|1967 m.
|apie 62 metus ir 3 mėnesius
|apie 67 metus ir 3 mėnesius
|1976 m.
|apie 63
|apie 68
|1987 m.
|apie 64
|apie 69
|XX a. dešimtojo dešimtmečio pabaiga
|apie 65
|apie 70
Kas galėtų gauti priedą anksčiau išeinantiems į pensiją?
Visas priedas būtų mokamas, jei pensiją pradėtumėte gauti likus penkeriems metams iki norminio pensinio amžiaus ir turėtumėte 40 draudimo metų. Jei draudimo laikotarpis trumpesnis, suma būtų mažesnė. Už kiekvieną mėnesį, kuriuo pensiją pradėtumėte gauti vėliau, priedas mažėtų 1/36. Likus dvejiems metams iki norminio amžiaus, priedo nebeliktų.
- Vyriausybė pajamų sąlygą apibūdina taip: 35 metai, kai pajamos siekė bent 2,5 G, ir ne mažiau kaip 2 G kiekvienais iš paskutinių 10 metų. Gali būti įskaitomi ir reikalavimus atitinkantys laikotarpiai, kai ką nors prižiūrėjote ar slaugėte.
- Projekte remiamasi galutiniais pajamų duomenimis. Jei pensiją pradėtumėte gauti 2030 m., būtų tikrinama, ar iki 2028 m. turite 34 metus, atitinkančius pajamų sąlygą, ir ar 2020–2028 m. kiekvienais metais pajamos siekė bent 2 G. Trejų metų pajamų vidurkis negalėtų viršyti 7,1 G.
- Pradėjus gauti pensiją, priedas būtų nutrauktas visam laikui, jei pajamos, nuo kurių kaupiama pensija, per kalendorinius metus viršytų 0,25 G. Pirmąjį mėnesį būtų taikoma mažesnė – 0,125 G – riba.
Visas priedas turėtų sudaryti apie 34 000 kr per metus. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Adobe Stock, standartinė licencija
Naujos amžiaus ribos būtų taikomos ir kitoms NAV išmokoms
Neįgalumo išmoką gaunantys žmonės į senatvės pensiją pereitų sulaukę naujojo norminio amžiaus, o pensijos teises kauptų trejais metais ilgiau nei pagal dabartines taisykles. Iki išėjimo į pensiją garantuotos pensijos ir minimalios pensijos dydžiai didėtų taip pat kaip darbo užmokestis.
Jei dirbote ne vienoje EEE šalyje
Skirtingų šalių valstybinės senatvės pensijos gali būti pradedamos mokėti skirtingu metu. Kiekviena šalis savo dalį apskaičiuoja pagal savo taisykles. Pavyzdžiui, lietuvišką pensijos dalį moka „Sodra“ pagal Lietuvos teisės aktus. Peržiūrėkite NAV informaciją apie senatvės pensijas.
Konsultacijos baigiasi 2027 m. vasario 17 d.
Savo pensijos prognozę galite pasitikrinti NAV pensijų paslaugoje. Skaitykite siūlymą ir konsultacijų terminus.
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