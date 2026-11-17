17.11.2026 16:32
Noruega propone elevar la edad de jubilación desde 2029 para los nacidos en 1967 o después
Cómo cambiaría la edad de jubilación
El Gobierno quiere una edad de jubilación normalizada (normert pensjonsalder) para cada año de nacimiento. Subiría en dos tercios de lo que aumente la esperanza de vida. La edad mínima para pedir la pensión se movería a la vez. Lee el anuncio del Gobierno.
Vivimos más tiempo y la mayoría seguimos sanos durante más años. Por eso también tenemos que trabajar un poco más, si queremos que el sistema de pensiones alcance para nuestros hijos y nietos.
Tu año de nacimiento y la edad mínima para pedir la pensión
|Año de nacimiento
|Edad mínima para pedirla
|Edad de jubilación normalizada
|1966 o antes
|62
|67
|1967
|unos 62 años y 3 meses
|unos 67 años y 3 meses
|1976
|unos 63
|unos 68
|1987
|unos 64
|unos 69
|Finales de la década de 1990
|unos 65
|unos 70
¿Quién podría recibir el complemento por jubilación anticipada?
El importe completo se aplicaría cinco años antes de la edad de jubilación normalizada, con 40 años de seguro. Con menos años de seguro, el importe sería menor. Cada mes de retraso reduciría el complemento en 1/36. Dos años antes de la edad normalizada, quedaría en cero.
- El Gobierno describe así el requisito de ingresos: 35 años con 2,5 G o más y al menos 2 G en cada uno de los últimos 10 años. Pueden contar los periodos reconocidos por cuidar de otra persona.
- El borrador usa registros de ingresos ya cerrados. Para una solicitud en 2030, comprobaría que haya 34 años válidos hasta 2028 y al menos 2 G en cada año de 2020 a 2028. La media de ingresos de tres años no podría superar 7,1 G.
- Una vez iniciado el cobro, unos ingresos computables para la pensión superiores a 0,25 G en un año calendario pondrían fin al complemento de forma definitiva. En el primer mes se aplicaría un límite más bajo, de 0,125 G.
El complemento completo sería de unas 34 000 coronas al año. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Otras prestaciones de NAV seguirían los nuevos límites de edad
Quienes cobran la pensión de incapacidad pasarían a la pensión de jubilación a la nueva edad normalizada y acumularían derechos de pensión durante tres años más que con las normas actuales. Antes de la jubilación, la pensión garantizada y los niveles mínimos de pensión subirían al ritmo de los salarios.
Si has trabajado en más de un país del EEE
Las pensiones públicas de distintos países pueden empezar en fechas diferentes. Cada país calcula su parte según sus propias normas. Consulta la información de NAV sobre la pensión de jubilación.
La consulta termina el 17 de febrero de 2027
Puedes consultar tu propia previsión en el servicio de pensiones de NAV. Lee la propuesta y el calendario de la consulta.
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