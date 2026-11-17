Vivimos más tiempo y la mayoría seguimos sanos durante más años. Por eso también tenemos que trabajar un poco más, si queremos que el sistema de pensiones alcance para nuestros hijos y nietos.~Kjersti Stenseng, ministra de Trabajo e Integración, en un comunicado del Gobierno del 17 de noviembre de 2026.

Son estimaciones del Gobierno. La primera columna de edades vale para quienes han acumulado suficiente pensión para cobrarla antes.Las edades de las generaciones más jóvenes dependen de la esperanza de vida futura. Cuando una pensión tiene que cubrir más años, el pago anual suele ser menor. Trabajar más tiempo y retrasar la solicitud puede aumentarlo.

Otras prestaciones de NAV seguirían los nuevos límites de edad

El Gobierno también quiere subir los límites máximos de edad de la prestación por enfermedad, el subsidio de desempleo, la prestación de evaluación de la capacidad laboral (AAP) y la pensión de incapacidad.



Quienes cobran la pensión de incapacidad pasarían a la pensión de jubilación a la nueva edad normalizada y acumularían derechos de pensión durante tres años más que con las normas actuales. Antes de la jubilación, la pensión garantizada y los niveles mínimos de pensión subirían al ritmo de los salarios.