17.11.2026 16:32
Regjeringen vil heve pensjonsalderen fra 2029. Først ut er 1967-kullet
Den nye aldersgrensen skal følge levealderen
Regjeringen vil innføre en normert pensjonsalder for hvert årskull. Den skal øke med to tredeler av økningen i forventet levealder. Den nedre grensen for pensjonsuttak skal følge etter. Les regjeringens omtale av forslaget.
Vi lever lenger, og de fleste av oss er friske lenger. Derfor må vi også jobbe litt lenger dersom pensjonssystemet skal være tilstrekkelig for barna og barnebarna våre.
Når kan ditt årskull tidligst ta ut pensjon?
|Fødselsår
|Tidligste uttak
|Normert pensjonsalder
|1966 eller tidligere
|62 år
|67 år
|1967
|Ca. 62 år og 3 måneder
|Ca. 67 år og 3 måneder
|1976
|Ca. 63 år
|Ca. 68 år
|1987
|Ca. 64 år
|Ca. 69 år
|Sent på 1990-tallet
|Ca. 65 år
|Ca. 70 år
Hvem kan få slitertillegget?
Full sats forutsetter uttak fem år før normert pensjonsalder og 40 års trygdetid. Kortere trygdetid vil gi lavere tillegg. Tillegget trappes ned med 1/36 for hver måned du venter. To år før normert pensjonsalder er det trappet helt ned.
- Regjeringen omtaler inntektskravene som minst 35 år med minst 2,5 G og minst 2 G hvert av de ti siste årene. Omsorgsopptjening kan telle med.
- Lovutkastet bygger på ferdige inntektsår. Ved uttak i 2030 vil kravet prøves mot 34 kvalifiserende år til og med 2028, og minst 2 G i hvert av årene 2020 til 2028. Gjennomsnittet de siste tre årene i beregningen kan ikke være over 7,1 G.
- Tillegget faller varig bort hvis pensjonsgivende inntekt etter uttak overstiger 0,25 G i et kalenderår. Den første måneden er grensen 0,125 G.
Fullt tillegg skal utgjøre rundt 34 000 kroner i året. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Aldersgrensene for andre Nav-ytelser kan også øke
Uføre skal etter forslaget gå over til alderspensjon ved normert pensjonsalder. De skal få pensjonsopptjening i tre år lenger enn i dag. Satsene for garantipensjon og minste pensjonsnivå skal følge lønnsveksten fram til uttak.
Arbeid i andre EØS-land kan telle med
Har du tjent opp vanlig alderspensjon i flere land, beregner hvert land sin del etter egne regler. Utbetalingene kan derfor starte på ulike tidspunkt. Nav forklarer hvordan du søker pensjon fra flere land.
Høringsfristen er 17. februar 2027
I Navs pensjonstjeneste kan du se et anslag for egen pensjon. Les forslaget og se hvordan du kan gi innspill.
Siste artikler
- 5,3 tusen personer permittert i Norge. I bygg og anlegg økte tallet med 19 prosent på én måned
- Når trenger du godkjenning for å jobbe i barnehage med utdanning fra utlandet?
- Når jobben tapper deg for krefter, kan du be om tilrettelegging
- Ordføreren i Moskenes vil begrense droneflyging ved Reinebringen
- Elbiler sto for 98,8 prosent av nyregistrerte personbiler i Norge i oktober
- Lakseforedleren Isfjord Norway har gått konkurs. Hva skjer med lønnen til 300 ansatte, og hvor mye betaler NAV?