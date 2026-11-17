Fødselsår Tidligste uttak Normert pensjonsalder 1966 eller tidligere 62 år 67 år 1967 Ca. 62 år og 3 måneder Ca. 67 år og 3 måneder 1976 Ca. 63 år Ca. 68 år 1987 Ca. 64 år Ca. 69 år Sent på 1990-tallet Ca. 65 år Ca. 70 år

Anslagene nedenfor er regjeringens eksempler. For å få pensjon ved den nedre aldersgrensen må du ha tilstrekkelig opptjening.Grensene for yngre årskull avhenger av hvordan levealderen utvikler seg. Når opptjeningen skal fordeles over flere år, blir den årlige utbetalingen lavere. Jobber du lenger og venter med uttaket, kan du øke den årlige pensjonen.