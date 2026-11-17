17.11.2026 16:32
Norvegia propune o vârstă de pensionare mai mare din 2029 pentru persoanele născute în 1967 sau mai târziu
Cum s-ar schimba vârsta de pensionare
Guvernul vrea o vârstă standard de pensionare (normert pensjonsalder) pentru fiecare an de naștere. Aceasta ar crește cu două treimi din creșterea speranței de viață. Odată cu ea s-ar muta și vârsta minimă de la care poți cere pensia. Citește anunțul guvernului.
Trăim mai mult, iar cei mai mulți dintre noi rămânem sănătoși mai mult timp. De aceea, trebuie să și lucrăm ceva mai mult, dacă vrem ca sistemul de pensii să fie suficient pentru copiii și nepoții noștri.
Anul nașterii și vârsta minimă de la care ai putea cere pensia
|Anul nașterii
|Vârsta minimă de pensionare
|Vârsta standard de pensionare
|1966 sau mai devreme
|62
|67
|1967
|aproximativ 62 de ani și 3 luni
|aproximativ 67 de ani și 3 luni
|1976
|aproximativ 63
|aproximativ 68
|1987
|aproximativ 64
|aproximativ 69
|Sfârșitul anilor 1990
|aproximativ 65
|aproximativ 70
Cine ar putea primi suplimentul pentru pensionare anticipată?
Suplimentul integral s-ar acorda cu cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare, la 40 de ani de asigurare. O perioadă de asigurare mai scurtă ar reduce suma. Fiecare lună de amânare ar micșora suplimentul cu 1/36. La doi ani înainte de vârsta standard, acesta ar ajunge la zero.
- Guvernul descrie condiția de venit astfel: 35 de ani cu cel puțin 2,5 G, cu minimum 2 G în fiecare dintre ultimii 10 ani. Pot fi luate în calcul și perioadele recunoscute în care ai îngrijit pe cineva.
- Proiectul folosește evidențele de venit încheiate. Pentru o cerere din 2030, s-ar verifica dacă există 34 de ani eligibili până în 2028 și cel puțin 2 G în fiecare an din 2020 până în 2028. Media veniturilor pe trei ani nu ar putea depăși 7,1 G.
- După ce începi să primești pensia, un venit care dă drepturi de pensie mai mare de 0,25 G într-un an calendaristic ar duce la pierderea definitivă a suplimentului. În prima lună s-ar aplica o limită mai mică, de 0,125 G.
Suplimentul integral ar urma să fie de aproximativ 34 000 kr pe an. Imagine ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
Și alte prestații NAV ar urma noile limite de vârstă
Persoanele care primesc pensie de invaliditate ar trece la pensia pentru limită de vârstă la noua vârstă standard și ar acumula drepturi de pensie cu trei ani mai mult decât după regulile de astăzi. Până la pensionare, pensia garantată și nivelurile minime de pensie ar crește în același ritm cu salariile.
Dacă ai lucrat în mai multe țări din SEE
Pensiile de stat din țări diferite pot începe la date diferite. Fiecare țară își calculează partea după propriile reguli. Verifică informațiile NAV despre pensia pentru limită de vârstă.
Consultarea se încheie pe 17 februarie 2027
Îți poți verifica propria estimare în serviciul de pensii al NAV. Citește propunerea și calendarul consultării.
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