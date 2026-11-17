Trăim mai mult, iar cei mai mulți dintre noi rămânem sănătoși mai mult timp. De aceea, trebuie să și lucrăm ceva mai mult, dacă vrem ca sistemul de pensii să fie suficient pentru copiii și nepoții noștri.~Kjersti Stenseng, ministra muncii și integrării, într-un comunicat al guvernului din 17 noiembrie 2026.

Acestea sunt estimările guvernului. Prima coloană cu vârste este pentru cei care au acumulat o pensie suficient de mare ca să o poată primi mai devreme.Vârstele pentru generațiile mai tinere depind de speranța de viață din viitor. Când pensia trebuie să acopere mai mulți ani, suma anuală este, de regulă, mai mică. Dacă lucrezi mai mult și amâni cererea de pensie, o poți mări.

Și alte prestații NAV ar urma noile limite de vârstă

Guvernul vrea să ridice și limitele maxime de vârstă pentru indemnizația de boală, ajutorul de șomaj, indemnizația pe perioada evaluării capacității de muncă (AAP) și pensia de invaliditate.



Persoanele care primesc pensie de invaliditate ar trece la pensia pentru limită de vârstă la noua vârstă standard și ar acumula drepturi de pensie cu trei ani mai mult decât după regulile de astăzi. Până la pensionare, pensia garantată și nivelurile minime de pensie ar crește în același ritm cu salariile.