17.11.2026 16:32
Норвегія хоче підвищити пенсійний вік з 2029 року. Хто працюватиме довше й хто отримає доплату 34 000 крон
На стільки ж мають зміститися інші вікові межі в системі, зокрема й найраніший вік виходу на пенсію.
Ми живемо довше, і більшість із нас довше залишаються здоровими. Тому нам також потрібно трохи довше працювати, якщо пенсійна система має вистачити для наших дітей і онуків.
На скільки довше працюватиме ваше покоління
- 1966 рік і раніше — без змін: 62 і 67 років, як сьогодні,
- 1967 — перше покоління з вищим віком, приблизно на 3 місяці; цим людям виповниться 62 роки у 2029 році,
- 1976 — пенсія найраніше приблизно у 63 роки, нормативний вік — 68 років,
- 1987 — найраніше приблизно у 64 роки, нормативний вік — 69 років,
- кінець 90-х років — найраніше приблизно у 65 років, нормативний вік — приблизно 70 років.
Це прогноз. Якщо тривалість життя зростатиме швидше або повільніше, ніж передбачається сьогодні, вікові межі змінюватимуться так само. NAV пояснює це простіше: люди, народжені у 1967 році та пізніше, повинні працювати на один або два місяці довше, ніж попереднє покоління, щоб отримати таку саму пенсію.
Причина полягає в тому, що розмір пенсії залежить від того, скільки живе певне покоління. Що довше люди живуть, то на більшу кількість років розподіляються накопичені кошти й тим нижча річна виплата. За словами уряду, той, хто відкладе завершення роботи відповідно до нормативного віку, щороку отримуватиме стільки ж, скільки попередні покоління.
«Ніхто не повинен бути здивований, коли наближається до пенсійного віку. Що раніше ви дізнаєтеся, що треба трохи довше попрацювати, то краще зможете це спланувати» — сказала К’єрсті Стенсенг.
Доплата 34 000 крон на рік: для кого та на яких умовах
Повну суму отримає людина, яка вийде на повну пенсію за п’ять років до нормативного віку. За кожен місяць пізнішого виходу доплата зменшується на 1/36. Той, хто вийде за два роки до нормативного віку або пізніше, доплати не отримає.
Умови проєкту:
- щонайменше 35 років з доходом не менше 2,5 G, тобто сьогодні близько 341 000 крон на рік; враховуються також роки, за які NAV нараховує пенсійні права за догляд за дитиною або близькою людиною (omsorgsopptjening),
- щонайменше 2 G, тобто близько 273 000 крон, у кожному з останніх десяти років перед виходом на пенсію,
- середній дохід за останні три роки не вищий за 7,1 G, тобто близько 969 000 крон,
- після виходу на пенсію заробіток від роботи не вищий за 0,25 G на рік; той, хто заробить більше, назавжди втратить доплату.
Доплата — це не те саме, що AFP, і для її отримання не потрібно мати AFP.
У повідомленні уряду не зазначено, чи зараховуватимуться до 35 років роки роботи в іншій країні, наприклад у Польщі. Якщо враховуватимуться лише роки в Норвегії, людина, яка хоче вийти на пенсію у 63 роки, мусила б почати працювати тут не пізніше ніж у 28 років.
Повна доплата має становити приблизно 34 000 крон на рік. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Лікарняні, допомога з безробіття та виплати по інвалідності також довше
Окремі зміни стосуються людей, які отримують виплати по інвалідності, оскільки вони не можуть працювати довше, щоб збільшити пенсію. Виплати по інвалідності мають здійснюватися до вищого віку, а пенсійні права для них нараховуватимуться на три роки довше, ніж сьогодні.
Краще захищеними мають бути й найнижчі виплати. Гарантована пенсія (garantipensjon) та мінімальний рівень пенсії зростатимуть так само, як заробітна плата, до дня, коли людина почне отримувати пенсію.
Працювали в Польщі та Норвегії? Дві пенсії, два терміни
Пенсію з Норвегії, як правило, можна отримувати також після виїзду з країни. Для країн ЄЕЗ, зокрема Польщі, діють окремі правила, які описує NAV.
Наразі це лише проєкт. Що далі
Проєкт випливає з пенсійної угоди, яку 29 лютого 2024 року уклали сім партій: Робітнича партія, Партія центру, Høyre, SV, Venstre, KrF і MDG.
Власний прогноз пенсії можна перевірити після входу до сервісу «Din pensjon» на сторінці nav.no/alderspensjon. Повний опис проєкту міститься в повідомленні уряду від 17 листопада.
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