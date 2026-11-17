1966 рік і раніше — без змін: 62 і 67 років, як сьогодні,

— без змін: 62 і 67 років, як сьогодні, 1967 — перше покоління з вищим віком, приблизно на 3 місяці; цим людям виповниться 62 роки у 2029 році,

— перше покоління з вищим віком, приблизно на 3 місяці; цим людям виповниться 62 роки у 2029 році, 1976 — пенсія найраніше приблизно у 63 роки, нормативний вік — 68 років,

— пенсія найраніше приблизно у 63 роки, нормативний вік — 68 років, 1987 — найраніше приблизно у 64 роки, нормативний вік — 69 років,

— найраніше приблизно у 64 роки, нормативний вік — 69 років, кінець 90-х років — найраніше приблизно у 65 років, нормативний вік — приблизно 70 років.

«Ніхто не повинен бути здивований, коли наближається до пенсійного віку. Що раніше ви дізнаєтеся, що треба трохи довше попрацювати, то краще зможете це спланувати»

Уряд навів приклади для кількох поколінь:Це прогноз. Якщо тривалість життя зростатиме швидше або повільніше, ніж передбачається сьогодні, вікові межі змінюватимуться так само. NAV пояснює це простіше: люди, народжені у 1967 році та пізніше, повинні працювати на один або два місяці довше, ніж попереднє покоління, щоб отримати таку саму пенсію.Причина полягає в тому, що розмір пенсії залежить від того, скільки живе певне покоління. Що довше люди живуть, то на більшу кількість років розподіляються накопичені кошти й тим нижча річна виплата. За словами уряду, той, хто відкладе завершення роботи відповідно до нормативного віку, щороку отримуватиме стільки ж, скільки попередні покоління.— сказала К’єрсті Стенсенг.