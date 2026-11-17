17.11.2026 16:32
Norvegija nori nuo 2029 m. didinti pensinį amžių. Kas dirbs ilgiau ir kas gaus 34 000 kr priedą
Tiek pat turėtų pasislinkti ir kitos amžiaus ribos sistemoje, įskaitant ankstyviausią išėjimo į pensiją amžių.
Gyvename ilgiau, ir dauguma mūsų ilgiau išlieka sveiki. Todėl turime ir šiek tiek ilgiau dirbti, jei pensijų sistemos turi pakakti mūsų vaikams ir anūkams.
Kiek ilgiau dirbs jūsų karta
- 1966 m. ir anksčiau – be pokyčių: 62 ir 67 metai, kaip ir dabar,
- 1967 m. – pirmoji karta, kuriai taikomas didesnis amžius – maždaug 3 mėnesiais; šiems žmonėms 62 metai sukaks 2029 m.,
- 1976 m. – į pensiją anksčiausiai maždaug nuo 63 metų, norminis amžius – 68 metai,
- 1987 m. – anksčiausiai maždaug nuo 64 metų, norminis amžius – 69 metai,
- 10-ojo dešimtmečio pabaiga – anksčiausiai maždaug nuo 65 metų, norminis amžius – apie 70 metų.
Tai yra prognozė. Jei gyvenimo trukmė ilgės greičiau arba lėčiau, nei dabar numatoma, amžiaus ribos atitinkamai keisis. NAV tai aiškina paprasčiau: 1967 m. ir vėliau gimę asmenys turi dirbti vienu ar dviem mėnesiais ilgiau nei prieš juos gimusi karta, kad gautų tokią pačią pensiją.
Priežastis ta, kad pensija priklauso nuo to, kiek ilgai gyvena tam tikra karta. Kuo ilgiau ji gyvena, tuo ilgesniam laikotarpiui padalijami sukaupti pinigai ir tuo mažesnė metinė išmoka. Vyriausybės teigimu, tie, kurie darbo pabaigą nukels kartu su norminiu amžiumi, kasmet gaus tiek pat, kiek ankstesnės kartos.
„Niekas neturėtų būti nustebintas artėjant pensiniam amžiui. Kuo anksčiau žinote, kad turėsite šiek tiek ilgiau dirbti, tuo geriau galite tai suplanuoti“ – sakė Kjersti Stenseng.
34 000 kr metinis priedas: kam ir kokiomis sąlygomis
Visą sumą gaus asmuo, kuris pradės gauti visą pensiją penkeriais metais iki norminio amžiaus. Už kiekvieną vėlesnio išėjimo į pensiją mėnesį priedas mažėja 1/36. Kas išeis dvejais metais iki norminio amžiaus arba vėliau, priedo negaus.
Projekto sąlygos:
- bent 35 metai su ne mažesnėmis kaip 2,5 G pajamomis, tai dabar yra apie 341 000 kr per metus; taip pat įskaičiuojami metai, už kuriuos NAV priskiria pensijos teises dėl vaiko ar artimojo priežiūros (omsorgsopptjening),
- bent 2 G, t. y. apie 273 000 kr, kiekvienais iš dešimties paskutinių metų iki pensijos,
- vidutinės pajamos per trejus paskutinius metus negali viršyti 7,1 G, t. y. apie 969 000 kr,
- pradėjus gauti pensiją, pajamos iš darbo negali viršyti 0,25 G per metus; uždirbus daugiau, priedas prarandamas visam laikui.
Šis priedas nėra tas pats, kas AFP, ir norint jį gauti nebūtina turėti AFP.
Vyriausybės pranešime nenurodyta, ar į 35 metus bus įskaičiuojami kitose šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, dirbti metai. Jei būtų skaičiuojami tik Norvegijoje dirbti metai, žmogus, norintis išeiti į pensiją būdamas 63 metų, turėtų pradėti čia dirbti ne vėliau nei būdamas 28-erių.
Visas priedas turėtų sudaryti apie 34 000 kr per metus. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Ligos išmoka, bedarbio pašalpa ir neįgalumo išmoka – taip pat ilgiau
Atskiros permainos taikomos žmonėms, gaunantiems neįgalumo išmoką, nes jie negali dirbti ilgiau, kad padidintų pensiją. Neįgalumo išmoka turėtų būti mokama iki vyresnio amžiaus, o jų pensijos teisės kauptųsi trimis metais ilgiau nei dabar.
Taip pat geriau turėtų būti apsaugotos mažiausios išmokos. Garantuota pensija (garantipensjon) ir minimalus pensijos lygis turėtų didėti taip pat kaip darbo užmokestis iki tos dienos, kai asmuo pradeda gauti pensiją.
Dirbote Lenkijoje ir Norvegijoje? Dvi pensijos, du terminai
Norvegijos pensiją iš esmės galima gauti ir išvykus iš šalies. EEE valstybėms, įskaitant Lenkiją, taikomos atskiros taisyklės, kurias aprašo NAV.
Kol kas tai tik projektas. Kas toliau
Projektas parengtas remiantis pensijų susitarimu, kurį 2024 m. vasario 29 d. sudarė septynios partijos: Darbo partija, Centro partija, Høyre, SV, Venstre, KrF ir MDG.
Savo pensijos prognozę galima patikrinti prisijungus prie paslaugos „Din pensjon“ svetainėje nav.no/alderspensjon. Visas projektas aprašytas lapkričio 17 d. vyriausybės pranešime.
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