1966 i wcześniej – bez zmian: 62 i 67 lat, jak dziś,

– bez zmian: 62 i 67 lat, jak dziś, 1967 – pierwszy rocznik z wyższym wiekiem, o około 3 miesiące; te osoby skończą 62 lata w 2029 roku,

– pierwszy rocznik z wyższym wiekiem, o około 3 miesiące; te osoby skończą 62 lata w 2029 roku, 1976 – emerytura najwcześniej w wieku około 63 lat, normowany wiek 68 lat,

– emerytura najwcześniej w wieku około 63 lat, normowany wiek 68 lat, 1987 – najwcześniej około 64 lat, normowany wiek 69 lat,

– najwcześniej około 64 lat, normowany wiek 69 lat, koniec lat 90. – najwcześniej około 65 lat, normowany wiek około 70 lat.

„Nikt nie powinien być zaskoczony, gdy zbliża się do wieku emerytalnego. Im wcześniej wiesz, że musisz popracować trochę dłużej, tym lepiej możesz to zaplanować”

Rząd podał przykłady dla kilku roczników:To prognoza. Jeśli życie będzie się wydłużać szybciej albo wolniej, niż się dziś zakłada, granice wieku zmienią się tak samo. NAV opisuje to prościej: osoby urodzone w 1967 roku i później muszą pracować miesiąc albo dwa dłużej niż rocznik przed nimi, żeby dostać taką samą emeryturę.Powód jest taki, że emerytura zależy od tego, jak długo żyje dany rocznik. Im dłużej, na tym więcej lat dzielą się zebrane pieniądze i roczna wypłata jest niższa. Według rządu kto przesunie koniec pracy razem z normowanym wiekiem, dostanie rocznie tyle samo, ile wcześniejsze roczniki.– powiedziała Kjersti Stenseng.