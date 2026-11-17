1966 og tidligere – ingen endring: 62 og 67 år, som i dag,

– ingen endring: 62 og 67 år, som i dag, 1967 – første årskull med høyere aldersgrense, med omtrent 3 måneder; disse personene fyller 62 år i 2029,

– første årskull med høyere aldersgrense, med omtrent 3 måneder; disse personene fyller 62 år i 2029, 1976 – pensjon tidligst ved omtrent 63 år, normert pensjonsalder 68 år,

– pensjon tidligst ved omtrent 63 år, normert pensjonsalder 68 år, 1987 – tidligst ved omtrent 64 år, normert pensjonsalder 69 år,

– tidligst ved omtrent 64 år, normert pensjonsalder 69 år, slutten av 1990-tallet – tidligst ved omtrent 65 år, normert pensjonsalder rundt 70 år.

«Ingen bør bli overrasket når de nærmer seg pensjonsalderen. Jo tidligere du vet at du må jobbe litt lenger, desto bedre kan du planlegge»

Regjeringen har oppgitt eksempler for noen årskull:Dette er en prognose. Dersom levealderen øker raskere eller langsommere enn det som nå er lagt til grunn, vil aldersgrensene endres tilsvarende. NAV forklarer det enklere: Personer født i 1967 og senere må jobbe én eller to måneder lenger enn årskullet før dem for å få samme pensjon.Årsaken er at pensjonen avhenger av hvor lenge det aktuelle årskullet lever. Jo lenger de lever, desto flere år skal de opptjente midlene fordeles på, og den årlige utbetalingen blir lavere. Ifølge regjeringen vil den som utsetter tidspunktet for å slutte å jobbe i takt med normert pensjonsalder, få like mye per år som tidligere årskull.– sa Kjersti Stenseng.