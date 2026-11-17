17.11.2026 16:32
Norge vil heve pensjonsalderen fra 2029. Hvem må jobbe lenger, og hvem får et tillegg på 34 000 kroner
De øvrige aldersgrensene i systemet, inkludert den tidligste alderen for uttak av pensjon, skal forskyves like mye.
Vi lever lenger, og de fleste av oss er friske lenger. Derfor må vi også jobbe litt lenger dersom pensjonssystemet skal være tilstrekkelig for barna og barnebarna våre.
Hvor mye lenger ditt årskull må jobbe
- 1966 og tidligere – ingen endring: 62 og 67 år, som i dag,
- 1967 – første årskull med høyere aldersgrense, med omtrent 3 måneder; disse personene fyller 62 år i 2029,
- 1976 – pensjon tidligst ved omtrent 63 år, normert pensjonsalder 68 år,
- 1987 – tidligst ved omtrent 64 år, normert pensjonsalder 69 år,
- slutten av 1990-tallet – tidligst ved omtrent 65 år, normert pensjonsalder rundt 70 år.
Dette er en prognose. Dersom levealderen øker raskere eller langsommere enn det som nå er lagt til grunn, vil aldersgrensene endres tilsvarende. NAV forklarer det enklere: Personer født i 1967 og senere må jobbe én eller to måneder lenger enn årskullet før dem for å få samme pensjon.
Årsaken er at pensjonen avhenger av hvor lenge det aktuelle årskullet lever. Jo lenger de lever, desto flere år skal de opptjente midlene fordeles på, og den årlige utbetalingen blir lavere. Ifølge regjeringen vil den som utsetter tidspunktet for å slutte å jobbe i takt med normert pensjonsalder, få like mye per år som tidligere årskull.
«Ingen bør bli overrasket når de nærmer seg pensjonsalderen. Jo tidligere du vet at du må jobbe litt lenger, desto bedre kan du planlegge» – sa Kjersti Stenseng.
Tillegg på 34 000 kroner i året: Hvem får det, og på hvilke vilkår
Fullt beløp gis til den som tar ut full pensjon fem år før normert pensjonsalder. For hver måned senere uttak reduseres tillegget med 1/36. Den som går av to år før normert pensjonsalder eller senere, får ikke tillegget.
Vilkår i forslaget:
- minst 35 år med inntekt på minst 2,5 G, altså i dag rundt 341 000 kroner i året; år der NAV gir pensjonsopptjening for omsorg for barn eller nærstående (omsorgsopptjening), teller også,
- minst 2 G, altså rundt 273 000 kroner, i hvert av de siste ti årene før pensjonering,
- gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene på høyst 7,1 G, altså rundt 969 000 kroner,
- etter pensjonering kan arbeidsinntekten ikke være høyere enn 0,25 G i året; den som tjener mer, mister tillegget permanent.
Tillegget er ikke det samme som AFP, og man trenger ikke å ha AFP for å få det.
Regjeringens pressemelding sier ikke om år man har jobbet i et annet land, for eksempel Polen, skal telle med i de 35 årene. Dersom bare år i Norge teller, måtte en person som ønsker å gå av ved 63 år, ha begynt å jobbe her senest som 28-åring.
Fullt tillegg skal utgjøre rundt 34 000 kroner i året. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Sykepenger, dagpenger og uføretrygd skal også vare lenger
Det kommer egne endringer for personer med uføretrygd, ettersom de ikke kan jobbe lenger for å øke pensjonen sin. Uføretrygden skal utbetales fram til en høyere alder, og pensjonsopptjeningen deres skal fortsette i tre år lenger enn i dag.
De laveste ytelsene skal også få bedre vern. Garantipensjon og minste pensjonsnivå skal øke i takt med lønningene fram til dagen personen begynner å ta ut pensjon.
Har du jobbet i Polen og Norge? To pensjoner, to tidspunkter
Pensjon fra Norge kan som hovedregel også mottas etter at man har flyttet ut av landet. For EØS-land, inkludert Polen, gjelder egne regler som NAV beskriver.
Dette er foreløpig bare et forslag. Hva skjer videre?
Forslaget bygger på pensjonsavtalen som sju partier inngikk 29. februar 2024: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG.
Du kan sjekke din egen pensjonsprognose etter innlogging i tjenesten «Din pensjon» på nav.no/alderspensjon. Hele forslaget er beskrevet i regjeringens pressemelding fra 17. november.
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