17.11.2026 16:32
Noruega quiere elevar la edad de jubilación a partir de 2029. Quién trabajará más tiempo y quién recibirá un complemento de 34 000 coronas
Los demás límites de edad del sistema también se desplazarán en la misma medida, incluida la edad mínima para jubilarse.
Vivimos más tiempo y la mayoría de nosotros gozamos de buena salud durante más años. Por ello, también debemos trabajar un poco más si el sistema de pensiones debe ser suficiente para nuestros hijos y nietos.
Cuánto tiempo más trabajará tu generación
- 1966 y anteriores: sin cambios, 62 y 67 años, como hasta ahora,
- 1967: primera generación con una edad más alta, en unos 3 meses; estas personas cumplirán 62 años en 2029,
- 1976: jubilación como muy pronto a los 63 años aproximadamente; edad normalizada de 68 años,
- 1987: como muy pronto a los 64 años aproximadamente; edad normalizada de 69 años,
- finales de los años 90: como muy pronto a los 65 años aproximadamente; edad normalizada de unos 70 años.
Se trata de una previsión. Si la esperanza de vida aumenta más rápido o más lento de lo que se supone actualmente, los límites de edad cambiarán de la misma manera. NAV lo explica de forma más sencilla: las personas nacidas en 1967 y después deberán trabajar uno o dos meses más que la generación anterior para recibir la misma pensión.
La razón es que la pensión depende de cuánto vive cada generación. Cuanto más tiempo vive, más años se reparten los fondos acumulados y menor es el pago anual. Según el Gobierno, quien retrase el fin de su vida laboral conforme a la edad normalizada recibirá al año lo mismo que las generaciones anteriores.
«Nadie debería llevarse una sorpresa al acercarse a la edad de jubilación. Cuanto antes sepas que debes trabajar un poco más, mejor podrás planificarlo», dijo Kjersti Stenseng.
Complemento de 34 000 coronas al año: para quién y en qué condiciones
Recibirá la cuantía completa quien se jubile con una pensión íntegra cinco años antes de la edad normalizada. Por cada mes de jubilación posterior, el complemento se reduce en 1/36. Quien se jubile dos años antes de la edad normalizada o más tarde no recibirá el complemento.
Condiciones del proyecto:
- al menos 35 años con ingresos de al menos 2,5 G, es decir, actualmente unas 341 000 coronas al año; también cuentan los años en los que NAV acumula derechos de pensión por el cuidado de un hijo o de un familiar (omsorgsopptjening),
- al menos 2 G, es decir, unas 273 000 coronas, en cada uno de los últimos diez años antes de la jubilación,
- ingresos medios de los tres últimos años no superiores a 7,1 G, es decir, unas 969 000 coronas,
- tras jubilarse, ingresos laborales no superiores a 0,25 G al año; quien gane más pierde el complemento de forma permanente.
El complemento no es lo mismo que AFP y no es necesario tener AFP para recibirlo.
El comunicado del Gobierno no indica si los 35 años incluyen los años trabajados en otro país, por ejemplo Polonia. Si solo se contabilizan los años en Noruega, una persona que quiera jubilarse a los 63 años tendría que haber empezado a trabajar aquí, como muy tarde, a los 28 años.
El complemento completo será de unas 34 000 coronas al año. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
La baja por enfermedad, el subsidio de desempleo y la pensión de incapacidad también durarán más
Habrá cambios específicos para las personas que reciben una pensión de incapacidad, ya que no pueden trabajar más tiempo para aumentar su pensión. La pensión de incapacidad se abonará hasta una edad más elevada y sus derechos de pensión seguirán acumulándose durante tres años más que en la actualidad.
También estarán mejor protegidas las prestaciones más bajas. La pensión garantizada (garantipensjon) y el nivel mínimo de pensión aumentarán al ritmo de los salarios hasta el día en que una persona empiece a cobrar la pensión.
¿Trabajaste en Polonia y Noruega? Dos pensiones, dos fechas
Por regla general, la pensión noruega también puede cobrarse tras salir del país. Para los países del EEE, incluida Polonia, se aplican normas específicas que explica NAV.
Por ahora es un proyecto. Qué sigue
El proyecto se deriva del acuerdo sobre pensiones que siete partidos suscribieron el 29 de febrero de 2024: el Partido Laborista, el Partido del Centro, Høyre, SV, Venstre, KrF y MDG.
La previsión individual de pensión puede consultarse tras iniciar sesión en el servicio «Din pensjon» en la página nav.no/alderspensjon. El proyecto completo se describe en el comunicado del Gobierno del 17 de noviembre.
Últimos artículos
- ¿Qué hacer cuando el trabajo en Noruega te agota?
- Un dron apareció justo antes del despegue de un avión. Lo que ocurrió después preocupa a los pilotos noruegos
- En Noruega compran masivamente coches nuevos. A partir de enero многое puede cambiar
- La planta de procesamiento de salmón Isfjord Norway ha quebrado. Qué pasará con los salarios de 300 trabajadores y cuánto pagará NAV
- El metro de Oslo, casi totalmente cerrado del 19 al 22 de noviembre. Cómo llegar al centro
- Noruega exporta electricidad pese a las bajas reservas de agua. De fondo, gigantescas facturas de energía