1966 y anteriores : sin cambios, 62 y 67 años, como hasta ahora,

: sin cambios, 62 y 67 años, como hasta ahora, 1967 : primera generación con una edad más alta, en unos 3 meses; estas personas cumplirán 62 años en 2029,

: primera generación con una edad más alta, en unos 3 meses; estas personas cumplirán 62 años en 2029, 1976 : jubilación como muy pronto a los 63 años aproximadamente; edad normalizada de 68 años,

: jubilación como muy pronto a los 63 años aproximadamente; edad normalizada de 68 años, 1987 : como muy pronto a los 64 años aproximadamente; edad normalizada de 69 años,

: como muy pronto a los 64 años aproximadamente; edad normalizada de 69 años, finales de los años 90: como muy pronto a los 65 años aproximadamente; edad normalizada de unos 70 años.

«Nadie debería llevarse una sorpresa al acercarse a la edad de jubilación. Cuanto antes sepas que debes trabajar un poco más, mejor podrás planificarlo»

El Gobierno dio ejemplos para varias generaciones:Se trata de una previsión. Si la esperanza de vida aumenta más rápido o más lento de lo que se supone actualmente, los límites de edad cambiarán de la misma manera. NAV lo explica de forma más sencilla: las personas nacidas en 1967 y después deberán trabajar uno o dos meses más que la generación anterior para recibir la misma pensión.La razón es que la pensión depende de cuánto vive cada generación. Cuanto más tiempo vive, más años se reparten los fondos acumulados y menor es el pago anual. Según el Gobierno, quien retrase el fin de su vida laboral conforme a la edad normalizada recibirá al año lo mismo que las generaciones anteriores., dijo Kjersti Stenseng.