1966 și anterior – fără schimbări: 62 și 67 de ani, ca astăzi,

– fără schimbări: 62 și 67 de ani, ca astăzi, 1967 – prima generație cu o vârstă mai mare, cu aproximativ 3 luni; aceste persoane vor împlini 62 de ani în 2029,

– prima generație cu o vârstă mai mare, cu aproximativ 3 luni; aceste persoane vor împlini 62 de ani în 2029, 1976 – pensionare cel mai devreme la aproximativ 63 de ani, vârsta standardizată de 68 de ani,

– pensionare cel mai devreme la aproximativ 63 de ani, vârsta standardizată de 68 de ani, 1987 – cel mai devreme la aproximativ 64 de ani, vârsta standardizată de 69 de ani,

– cel mai devreme la aproximativ 64 de ani, vârsta standardizată de 69 de ani, sfârșitul anilor ’90 – cel mai devreme la aproximativ 65 de ani, vârsta standardizată de aproximativ 70 de ani.

„Nimeni nu ar trebui să fie luat prin surprindere atunci când se apropie de vârsta de pensionare. Cu cât știi mai devreme că trebuie să lucrezi puțin mai mult, cu atât îți poți planifica mai bine situația”

Guvernul a oferit exemple pentru câteva generații:Aceasta este o prognoză. Dacă durata de viață va crește mai repede sau mai încet decât se estimează astăzi, limitele de vârstă se vor modifica în același mod. NAV explică mai simplu: persoanele născute în 1967 și ulterior trebuie să lucreze cu una sau două luni mai mult decât generația anterioară, pentru a primi aceeași pensie.Motivul este că pensia depinde de cât timp trăiește o anumită generație. Cu cât durata de viață este mai lungă, cu atât banii acumulați sunt împărțiți pe mai mulți ani, iar plata anuală este mai mică. Potrivit guvernului, cine își amână încetarea activității până la vârsta standardizată va primi anual aceeași sumă ca generațiile anterioare.– a declarat Kjersti Stenseng.