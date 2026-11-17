17.11.2026 16:32
Norvegia vrea să crească vârsta de pensionare din 2029. Cine va lucra mai mult și cine va primi un supliment de 34 000 kr
În aceeași măsură ar urma să fie deplasate și celelalte limite de vârstă din sistem, inclusiv vârsta minimă de pensionare.
Trăim mai mult și majoritatea dintre noi rămân sănătoși mai mult timp. De aceea, trebuie să lucrăm și puțin mai mult dacă sistemul de pensii trebuie să fie suficient pentru copiii și nepoții noștri.
Cu cât va lucra mai mult generația ta
- 1966 și anterior – fără schimbări: 62 și 67 de ani, ca astăzi,
- 1967 – prima generație cu o vârstă mai mare, cu aproximativ 3 luni; aceste persoane vor împlini 62 de ani în 2029,
- 1976 – pensionare cel mai devreme la aproximativ 63 de ani, vârsta standardizată de 68 de ani,
- 1987 – cel mai devreme la aproximativ 64 de ani, vârsta standardizată de 69 de ani,
- sfârșitul anilor ’90 – cel mai devreme la aproximativ 65 de ani, vârsta standardizată de aproximativ 70 de ani.
Aceasta este o prognoză. Dacă durata de viață va crește mai repede sau mai încet decât se estimează astăzi, limitele de vârstă se vor modifica în același mod. NAV explică mai simplu: persoanele născute în 1967 și ulterior trebuie să lucreze cu una sau două luni mai mult decât generația anterioară, pentru a primi aceeași pensie.
Motivul este că pensia depinde de cât timp trăiește o anumită generație. Cu cât durata de viață este mai lungă, cu atât banii acumulați sunt împărțiți pe mai mulți ani, iar plata anuală este mai mică. Potrivit guvernului, cine își amână încetarea activității până la vârsta standardizată va primi anual aceeași sumă ca generațiile anterioare.
„Nimeni nu ar trebui să fie luat prin surprindere atunci când se apropie de vârsta de pensionare. Cu cât știi mai devreme că trebuie să lucrezi puțin mai mult, cu atât îți poți planifica mai bine situația” – a declarat Kjersti Stenseng.
Supliment de 34 000 kr pe an: pentru cine și în ce condiții
Suma integrală va fi primită de persoana care se pensionează cu pensie completă cu cinci ani înainte de vârsta standardizată. Pentru fiecare lună de pensionare ulterioară, suplimentul se reduce cu 1/36. Cine se pensionează cu doi ani înainte de vârsta standardizată sau mai târziu nu va primi suplimentul.
Condițiile din proiect:
- cel puțin 35 de ani cu un venit de minimum 2,5 G, adică în prezent aproximativ 341 000 kr pe an; sunt luați în calcul și anii pentru care NAV acordă drepturi de pensie pentru îngrijirea unui copil sau a unei rude apropiate (omsorgsopptjening),
- cel puțin 2 G, adică aproximativ 273 000 kr, în fiecare dintre ultimii zece ani înainte de pensionare,
- venitul mediu din ultimii trei ani să nu depășească 7,1 G, adică aproximativ 969 000 kr,
- după pensionare, venitul din muncă să nu depășească 0,25 G pe an; cine câștigă mai mult pierde suplimentul definitiv.
Suplimentul nu este același lucru cu AFP și nu este necesar să ai AFP pentru a-l primi.
Comunicatul guvernului nu precizează dacă, pentru cei 35 de ani, se iau în calcul anii lucrați într-o altă țară, de exemplu în Polonia. Dacă vor fi luați în calcul doar anii din Norvegia, o persoană care vrea să se pensioneze la 63 de ani ar trebui să înceapă să lucreze aici cel târziu la 28 de ani.
Suplimentul integral ar urma să fie de aproximativ 34 000 kr pe an. Imagine ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
Indemnizația de boală, ajutorul de șomaj și pensia de invaliditate vor fi acordate și ele mai mult timp
Modificări separate îi privesc pe beneficiarii pensiei de invaliditate, deoarece aceștia nu pot lucra mai mult pentru a-și majora pensia. Pensia de invaliditate ar urma să fie plătită până la o vârstă mai înaintată, iar drepturile lor de pensie ar urma să se acumuleze cu trei ani mai mult decât în prezent.
Și prestațiile minime ar urma să fie mai bine protejate. Pensia garantată (garantipensjon) și nivelul minim de pensie ar urma să crească în același ritm cu salariile până în ziua în care persoana începe să primească pensia.
Ai lucrat în Polonia și în Norvegia? Două pensii, două termene
În principiu, pensia din Norvegia poate fi primită și după plecarea din țară. Pentru statele SEE, inclusiv Polonia, se aplică reguli separate, descrise de NAV.
Deocamdată este doar un proiect. Ce urmează
Proiectul rezultă din acordul privind pensiile, încheiat la 29 februarie 2024 de șapte partide: Partidul Muncii, Partidul de Centru, Høyre, SV, Venstre, KrF și MDG.
Îți poți verifica propria prognoză de pensie după autentificare în serviciul „Din pensjon”, pe pagina nav.no/alderspensjon. Întregul proiect este prezentat în comunicatul guvernului din 17 noiembrie.
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