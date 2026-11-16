16.11.2026 08:03
Норвегія готується до протесту. В Осло зупиняться метро й трамваї
Роботу можуть втратити до 2 тисяч осіб. Профспілки попереджають
Афрозе Алі Суфі, представник профспілки в поштовому терміналі в Леренскугу, в розмові з Nettavisen звертає увагу на ситуацію працівників та їхніх сімей. Він підкреслює, що багатьом працівникам Posten може бути важко знайти нову роботу. Також він побоюється втрати цінного досвіду, адже листоноші щодня відвідують жителів різних частин країни. На його думку, така мережа контактів має значення і в кризових ситуаціях. Суфі, який працює в Posten уже 12 років, попереджає, що після ліквідації посад відновити ці ресурси може бути неможливо.
Страйк розпочнеться після обіду. Метро й трамваї зупиняться на 15 хвилин
Уряд пояснює заплановані зміни зменшенням кількості надісланих листів. Міністерка транспорту Камзі Гунаратнам зазначала, що жителі Норвегії отримують дедалі менше традиційної кореспонденції, а середній показник наближається до одного листа на тиждень. Водночас вона наголошувала, що Posten і надалі відіграватиме важливу роль у норвезькому суспільстві. Однак Суфі вважає, що існують інші можливості використання нинішньої мережі доставки. Як приклад він наводить послугу «På dørterskelen», яку тестують, зокрема, в Аскері.
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