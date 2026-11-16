Працівники Норвезької пошти (Posten) проведуть 16 листопада загальнонаціональний політичний страйк. Протест розпочнеться о 13:30. В Осло також зупиняться метро й трамваї. Профспілки попереджають, що урядовий план обмеження доставки листів може призвести до звільнення до 2 тисяч працівників.

Причиною протесту є проєкт державного бюджету на 2027 рік. Уряд пропонує доставляти листи лише раз на тиждень, що дозволило б скоротити витрати на поштові послуги більш ніж на 490 млн норвезьких крон. Зміни мали б набути чинності 1 липня 2027 року. Працівники побоюються не лише масових звільнень, а й втрати досвіду та знань, які можуть мати значення для безпеки жителів Норвегії.

Роботу можуть втратити до 2 тисяч осіб. Профспілки попереджають Норвезька профспілка працівників муніципальних служб і сфери послуг (Fagforbundet) оцінює, що роботу можуть втратити 2 тисячі з 3 тисяч листонош. Скорочення мали б відбутися за короткий час. Голова профспілки Гелене Гарсвік Скейброк попереджала про наслідки проєкту ще 7 жовтня, коли було представлено бюджетну пропозицію. На її думку, це могла б бути найбільша хвиля масових звільнень у сучасній історії Норвегії. Організація заявляє про рішучий спротив запланованим змінам.



Афрозе Алі Суфі, представник профспілки в поштовому терміналі в Леренскугу, в розмові з Nettavisen звертає увагу на ситуацію працівників та їхніх сімей. Він підкреслює, що багатьом працівникам Posten може бути важко знайти нову роботу. Також він побоюється втрати цінного досвіду, адже листоноші щодня відвідують жителів різних частин країни. На його думку, така мережа контактів має значення і в кризових ситуаціях. Суфі, який працює в Posten уже 12 років, попереджає, що після ліквідації посад відновити ці ресурси може бути неможливо.

Зміни на пошті передусім означатимуть значне скорочення робочих місць.Fot. MN

Страйк розпочнеться після обіду. Метро й трамваї зупиняться на 15 хвилин Загальнонаціональний політичний страйк, організований Fagforbundet, розпочнеться сьогодні о 13:30. В Осло заплановано демонстрацію перед будівлею норвезького парламенту (Стортингу), яка триватиме з 15:00 до 15:45. До протесту також долучаться працівники громадського транспорту. Метро й трамваї у столиці зупиняться на чверть години — з 15:00 до 15:15. Це буде виявом солідарності з працівниками пошти, які виступають проти запропонованої економії.



Уряд пояснює заплановані зміни зменшенням кількості надісланих листів. Міністерка транспорту Камзі Гунаратнам зазначала, що жителі Норвегії отримують дедалі менше традиційної кореспонденції, а середній показник наближається до одного листа на тиждень. Водночас вона наголошувала, що Posten і надалі відіграватиме важливу роль у норвезькому суспільстві. Однак Суфі вважає, що існують інші можливості використання нинішньої мережі доставки. Як приклад він наводить послугу «På dørterskelen», яку тестують, зокрема, в Аскері.