Angajații Poștei Norvegiene (Posten) vor organiza pe 16 noiembrie o grevă politică la nivel național. Protestul va începe la ora 13:30. În Oslo se vor opri și metroul, și tramvaiele. Sindicaliștii avertizează că planul guvernului de limitare a livrării scrisorilor ar putea duce la concedierea a până la 2.000 de angajați.

Motivul protestului este proiectul bugetului de stat pentru anul 2027. Guvernul propune ca scrisorile să fie livrate doar o dată pe săptămână, ceea ce ar permite reducerea cheltuielilor pentru serviciile poștale cu peste 490 de milioane NOK. Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027. Angajații se tem nu numai de concedieri în masă, ci și de pierderea experienței și a cunoștințelor care pot fi importante pentru siguranța locuitorilor Norvegiei.

Până la 2.000 de persoane își pot pierde locul de muncă. Sindicaliștii avertizează Sindicatul Norvegian al Angajaților Municipali și din Servicii (Fagforbundet) estimează că 2.000 dintre cei 3.000 de poștași și-ar putea pierde locul de muncă. Reducerile ar urma să aibă loc într-un timp scurt. Președinta sindicatului, Helene Harsvik Skeibrok, a avertizat asupra consecințelor proiectului încă din 7 octombrie, când a fost prezentată propunerea de buget. Potrivit ei, ar putea fi cel mai mare val de concedieri în masă din istoria modernă a Norvegiei. Organizația anunță o opoziție fermă față de schimbările planificate.



Afroze Ali Soofi, reprezentant sindical la terminalul poștal din Lørenskog, a atras atenția, într-o discuție cu Nettavisen, asupra situației angajaților și a familiilor acestora. El subliniază că mulți dintre cei angajați la Posten ar putea avea dificultăți în găsirea unui nou loc de muncă. De asemenea, se teme de pierderea unei experiențe valoroase, deoarece poștașii ajung zilnic la locuitorii din diferite părți ale țării. Potrivit lui, o astfel de rețea de contacte este importantă și în situații de criză. Soofi, care lucrează la Posten de 12 ani, avertizează că, după desființarea posturilor, reconstruirea acestor resurse ar putea fi imposibilă.

Schimbările de la poștă vor însemna, înainte de toate, reduceri semnificative de personal.Fot. MN

Greva va începe după-amiază. Metroul și tramvaiele se vor opri timp de 15 minute Greva politică națională organizată de Fagforbundet va începe astăzi la ora 13:30. La Oslo este programată o manifestație în fața sediului parlamentului norvegian (Storting), care va dura de la ora 15:00 până la 15:45. La protest se vor alătura și angajații transportului public. Metroul și tramvaiele din capitală se vor opri pentru un sfert de oră, de la 15:00 la 15:15. Va fi un gest de solidaritate cu angajații poștei, care se opun economiilor propuse.



Guvernul explică modificările planificate prin numărul tot mai mic de scrisori trimise. Ministrul transporturilor, Kamzy Gunaratnam, a indicat că locuitorii Norvegiei primesc din ce în ce mai puțină corespondență tradițională, iar media se apropie de o scrisoare pe săptămână. În același timp, ea a subliniat că Posten va continua să joace un rol important în societatea norvegiană. Soofi consideră însă că există și alte posibilități de utilizare a actualei rețele de distribuție. Ca exemplu, el menționează serviciul „På dørterskelen”, testat, printre altele, în Asker.