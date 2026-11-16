16.11.2026 08:03
Norvegia se pregătește de protest. Metroul și tramvaiele din Oslo se vor opri
Până la 2.000 de persoane își pot pierde locul de muncă. Sindicaliștii avertizează
Afroze Ali Soofi, reprezentant sindical la terminalul poștal din Lørenskog, a atras atenția, într-o discuție cu Nettavisen, asupra situației angajaților și a familiilor acestora. El subliniază că mulți dintre cei angajați la Posten ar putea avea dificultăți în găsirea unui nou loc de muncă. De asemenea, se teme de pierderea unei experiențe valoroase, deoarece poștașii ajung zilnic la locuitorii din diferite părți ale țării. Potrivit lui, o astfel de rețea de contacte este importantă și în situații de criză. Soofi, care lucrează la Posten de 12 ani, avertizează că, după desființarea posturilor, reconstruirea acestor resurse ar putea fi imposibilă.
Greva va începe după-amiază. Metroul și tramvaiele se vor opri timp de 15 minute
Guvernul explică modificările planificate prin numărul tot mai mic de scrisori trimise. Ministrul transporturilor, Kamzy Gunaratnam, a indicat că locuitorii Norvegiei primesc din ce în ce mai puțină corespondență tradițională, iar media se apropie de o scrisoare pe săptămână. În același timp, ea a subliniat că Posten va continua să joace un rol important în societatea norvegiană. Soofi consideră însă că există și alte posibilități de utilizare a actualei rețele de distribuție. Ca exemplu, el menționează serviciul „På dørterskelen”, testat, printre altele, în Asker.
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