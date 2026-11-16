16.11.2026 08:03
Noruega se prepara para una protesta. El metro y los tranvías de Oslo se detendrán
Hasta 2.000 personas podrían perder su empleo. Los sindicatos advierten
Afroze Ali Soofi, representante sindical en la terminal postal de Lørenskog, señaló en una entrevista con Nettavisen la situación de los trabajadores y sus familias. Subraya que muchos empleados de Posten podrían tener dificultades para encontrar un nuevo empleo. También teme la pérdida de una valiosa experiencia, ya que los carteros llegan cada día a habitantes de distintas partes del país. En su opinión, esa red de contactos también es importante en situaciones de crisis. Soofi, que trabaja en Posten desde hace 12 años, advierte de que, tras la eliminación de los puestos, reconstruir esos recursos podría ser imposible.
La huelga comenzará por la tarde. El metro y los tranvías se detendrán durante 15 minutos
El Gobierno justifica los cambios previstos por la disminución del número de cartas enviadas. La ministra de Transportes, Kamzy Gunaratnam, indicó que los habitantes de Noruega reciben cada vez menos correspondencia tradicional y que la media se aproxima a una carta por semana. Al mismo tiempo, subrayó que Posten seguirá desempeñando un papel importante en la sociedad noruega. Sin embargo, Soofi considera que existen otras posibilidades para utilizar la actual red de reparto. Como ejemplo menciona el servicio «På dørterskelen», probado, entre otros lugares, en Asker.
Últimos artículos
- Noruega quiere elevar la edad de jubilación a partir de 2029. Quién trabajará más tiempo y quién recibirá un complemento de 34 000 coronas
- ¿Qué hacer cuando el trabajo en Noruega te agota?
- Un dron apareció justo antes del despegue de un avión. Lo que ocurrió después preocupa a los pilotos noruegos
- En Noruega compran masivamente coches nuevos. A partir de enero многое puede cambiar
- La planta de procesamiento de salmón Isfjord Norway ha quebrado. Qué pasará con los salarios de 300 trabajadores y cuánto pagará NAV
- El metro de Oslo, casi totalmente cerrado del 19 al 22 de noviembre. Cómo llegar al centro