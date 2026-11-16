Los trabajadores del Correo Noruego (Posten) llevarán a cabo una huelga política a nivel nacional el 16 de noviembre. La protesta comenzará a las 13:30. En Oslo también se detendrán el metro y los tranvías. Los sindicalistas advierten de que el plan del Gobierno de limitar la entrega de cartas podría provocar el despido de hasta 2.000 trabajadores.

El motivo de la protesta es el proyecto de presupuesto estatal para 2027. El Gobierno propone que las cartas se entreguen solo una vez por semana, lo que permitiría reducir el gasto en servicios postales en más de 490 millones de coronas noruegas. Los cambios entrarían en vigor el 1 de julio de 2027. Los trabajadores temen no solo despidos masivos, sino también la pérdida de experiencia y conocimientos que pueden ser importantes para la seguridad de los habitantes de Noruega.

Hasta 2.000 personas podrían perder su empleo. Los sindicatos advierten El Sindicato Noruego de Trabajadores Municipales y de Servicios (Fagforbundet) estima que 2.000 de los 3.000 carteros podrían perder su empleo. Los recortes se llevarían a cabo en poco tiempo. La presidenta del sindicato, Helene Harsvik Skeibrok, ya advirtió sobre las consecuencias del proyecto el 7 de octubre, cuando se presentó la propuesta presupuestaria. Según ella, podría ser la mayor ola de despidos masivos de la historia moderna de Noruega. La organización anuncia una firme oposición a los cambios previstos.



Afroze Ali Soofi, representante sindical en la terminal postal de Lørenskog, señaló en una entrevista con Nettavisen la situación de los trabajadores y sus familias. Subraya que muchos empleados de Posten podrían tener dificultades para encontrar un nuevo empleo. También teme la pérdida de una valiosa experiencia, ya que los carteros llegan cada día a habitantes de distintas partes del país. En su opinión, esa red de contactos también es importante en situaciones de crisis. Soofi, que trabaja en Posten desde hace 12 años, advierte de que, tras la eliminación de los puestos, reconstruir esos recursos podría ser imposible.

Los cambios en el servicio postal supondrán, sobre todo, importantes recortes de plantilla.Foto: MN

La huelga comenzará por la tarde. El metro y los tranvías se detendrán durante 15 minutos La huelga política a nivel nacional organizada por Fagforbundet comenzará hoy a las 13:30. En Oslo está prevista una manifestación frente a la sede del Parlamento noruego (Storting), que durará de 15:00 a 15:45. Los trabajadores del transporte público también se unirán a la protesta. El metro y los tranvías de la capital se detendrán durante un cuarto de hora, de 15:00 a 15:15. Será una muestra de solidaridad con los trabajadores postales, que se oponen a los recortes propuestos.



El Gobierno justifica los cambios previstos por la disminución del número de cartas enviadas. La ministra de Transportes, Kamzy Gunaratnam, indicó que los habitantes de Noruega reciben cada vez menos correspondencia tradicional y que la media se aproxima a una carta por semana. Al mismo tiempo, subrayó que Posten seguirá desempeñando un papel importante en la sociedad noruega. Sin embargo, Soofi considera que existen otras posibilidades para utilizar la actual red de reparto. Como ejemplo menciona el servicio «På dørterskelen», probado, entre otros lugares, en Asker.