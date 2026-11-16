Pracownicy Poczty Norweskiej (Posten) przeprowadzą 16 listopada ogólnokrajowy strajk polityczny. Protest rozpocznie się o godz. 13.30. W Oslo zatrzymają się również metro i tramwaje. Związkowcy ostrzegają, że rządowy plan ograniczenia doręczania listów może doprowadzić do zwolnienia nawet 2 tys. pracowników.

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Powodem protestu jest projekt budżetu państwa na 2027 rok. Rząd proponuje, aby listy były doręczane tylko raz w tygodniu, co pozwoliłoby ograniczyć wydatki na usługi pocztowe o ponad 490 mln NOK. Zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca 2027 roku. Pracownicy obawiają się nie tylko masowych zwolnień, ale również utraty doświadczenia i wiedzy, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Norwegii.

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Nawet 2 tys. osób może stracić pracę. Związkowcy ostrzegają Norweski Związek Pracowników Komunalnych i Usługowych (Fagforbundet) szacuje, że pracę może stracić 2 tys. spośród 3 tys. listonoszy. Redukcje miałyby nastąpić w krótkim czasie. Przewodnicząca związku Helene Harsvik Skeibrok ostrzegała przed konsekwencjami projektu już 7 października, kiedy przedstawiono propozycję budżetu. Według niej mogłaby to być największa fala masowych zwolnień we współczesnej historii Norwegii. Organizacja zapowiada zdecydowany sprzeciw wobec planowanych zmian.



Afroze Ali Soofi, przedstawiciel związku zawodowego w terminalu pocztowym w Lørenskog, w rozmowie z Nettavisen zwraca uwagę na sytuację pracowników i ich rodzin. Podkreśla, że wielu zatrudnionych w Posten może mieć trudności ze znalezieniem nowej pracy. Obawia się również utraty cennego doświadczenia, ponieważ listonosze każdego dnia docierają do mieszkańców różnych części kraju. Według niego taka sieć kontaktów ma znaczenie również w sytuacjach kryzysowych. Soofi, który pracuje w Posten od 12 lat, ostrzega, że po likwidacji stanowisk odbudowanie tych zasobów może być niemożliwe.

Zmiany na poczcie będą przede wszystkim oznaczać spore cięcia etatów.Fot. MN

Strajk rozpocznie się po południu. Metro i tramwaje staną na 15 minut Ogólnokrajowy strajk polityczny organizowany przez Fagforbundet rozpocznie się dziś o godz. 13.30. W Oslo zaplanowano manifestację przed siedzibą norweskiego parlamentu (Storting), która potrwa od godz. 15.00 do 15.45. Do protestu dołączą również pracownicy transportu publicznego. Metro i tramwaje w stolicy zatrzymają się na kwadrans, od godz. 15.00 do 15.15. Będzie to wyraz solidarności z pracownikami poczty, którzy sprzeciwiają się proponowanym oszczędnościom.



Rząd tłumaczy planowane zmiany spadającą liczbą przesyłanych listów. Minister transportu Kamzy Gunaratnam wskazywała, że mieszkańcy Norwegii otrzymują coraz mniej tradycyjnej korespondencji, a średnia zbliża się do jednego listu tygodniowo. Jednocześnie podkreślała, że Posten nadal będzie odgrywać ważną rolę w norweskim społeczeństwie. Soofi uważa jednak, że istnieją inne możliwości wykorzystania obecnej sieci doręczeń. Jako przykład podaje usługę „På dørterskelen”, testowaną między innymi w Asker.