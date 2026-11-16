16.11.2026 08:03
Norvegija ruošiasi protestui. Osle sustos metro ir tramvajai
Darbą gali prarasti net 2 tūkst. žmonių. Profesinės sąjungos įspėja
Afroze Ali Soofi, profesinės sąjungos atstovas pašto terminale Lørenskog mieste, pokalbyje su „Nettavisen“ atkreipia dėmesį į darbuotojų ir jų šeimų padėtį. Jis pabrėžia, kad daugeliui „Posten“ darbuotojų gali būti sunku rasti naują darbą. Jis taip pat baiminasi vertingos patirties praradimo, nes laiškininkai kasdien pasiekia gyventojus įvairiose šalies dalyse. Jo teigimu, toks kontaktų tinklas svarbus ir krizinėse situacijose. Soofi, „Posten“ dirbantis 12 metų, įspėja, kad panaikinus darbo vietas šių išteklių atkurti gali būti neįmanoma.
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Vyriausybė planuojamus pokyčius aiškina mažėjančiu siunčiamų laiškų skaičiumi. Transporto ministrė Kamzy Gunaratnam nurodė, kad Norvegijos gyventojai gauna vis mažiau tradicinės korespondencijos, o vidurkis artėja prie vieno laiško per savaitę. Kartu ji pabrėžė, kad „Posten“ ir toliau atliks svarbų vaidmenį Norvegijos visuomenėje. Tačiau Soofi mano, kad dabartinį pristatymo tinklą galima panaudoti ir kitaip. Kaip pavyzdį jis nurodo paslaugą „På dørterskelen“, išbandomą, be kita ko, Askeryje.
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