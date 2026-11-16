Ansatte i Posten Norge vil gjennomføre en landsomfattende politisk streik 16. november. Protesten starter kl. 13.30. I Oslo vil også T-banen og trikkene stanse. Fagforeningene advarer om at regjeringens plan om å begrense brevomdeling kan føre til at så mange som 2 000 ansatte mister jobben.

Bakgrunnen for protesten er forslaget til statsbudsjett for 2027. Regjeringen foreslår at brev bare skal leveres én gang i uken, noe som vil kunne redusere utgiftene til posttjenester med over 490 millioner kroner. Endringene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2027. De ansatte frykter ikke bare masseoppsigelser, men også tap av erfaring og kunnskap som kan være viktig for sikkerheten til innbyggerne i Norge.

Så mange som 2 000 personer kan miste jobben. Fagforeningene advarer Fagforbundet anslår at 2 000 av 3 000 postbud kan miste jobben. Nedbemanningene kan skje i løpet av kort tid. Fagforbundets leder Helene Harsvik Skeibrok advarte mot konsekvensene av forslaget allerede 7. oktober, da budsjettforslaget ble lagt fram. Ifølge henne kan dette bli den største bølgen av masseoppsigelser i Norges moderne historie. Organisasjonen varsler kraftig motstand mot de planlagte endringene.



Afroze Ali Soofi, fagforeningsrepresentant ved postterminalen i Lørenskog, peker i et intervju med Nettavisen på situasjonen til de ansatte og deres familier. Han understreker at mange ansatte i Posten kan få problemer med å finne nytt arbeid. Han frykter også tapet av verdifull erfaring, ettersom postbudene hver dag når innbyggere i ulike deler av landet. Ifølge ham er et slikt kontaktnett også viktig i krisesituasjoner. Soofi, som har jobbet i Posten i 12 år, advarer om at det kan være umulig å bygge opp disse ressursene igjen etter at stillingene er fjernet.

Endringene i posten vil først og fremst innebære betydelige kutt i stillinger.Fot. MN

Streiken starter på ettermiddagen. T-banen og trikkene stanser i 15 minutter Den landsomfattende politiske streiken organisert av Fagforbundet starter i dag kl. 13.30. I Oslo er det planlagt en demonstrasjon foran Stortinget, som varer fra kl. 15.00 til 15.45. Ansatte i kollektivtransporten vil også slutte seg til protesten. T-banen og trikkene i hovedstaden stanser i et kvarter, fra kl. 15.00 til 15.15. Dette vil være et uttrykk for solidaritet med postansatte som protesterer mot de foreslåtte innsparingsplanene.



Regjeringen forklarer de planlagte endringene med det synkende antallet brev som sendes. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har påpekt at innbyggerne i Norge mottar stadig færre tradisjonelle brev, og at gjennomsnittet nærmer seg ett brev i uken. Samtidig understreket hun at Posten fortsatt vil spille en viktig rolle i det norske samfunnet. Soofi mener imidlertid at det finnes andre muligheter for å bruke det nåværende distribusjonsnettet. Som eksempel nevner han tjenesten «På dørterskelen», som blant annet prøves ut i Asker.