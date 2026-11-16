16.11.2026 08:03
Norge forbereder seg på protest. T-banen og trikkene i Oslo stanser
Så mange som 2 000 personer kan miste jobben. Fagforeningene advarer
Afroze Ali Soofi, fagforeningsrepresentant ved postterminalen i Lørenskog, peker i et intervju med Nettavisen på situasjonen til de ansatte og deres familier. Han understreker at mange ansatte i Posten kan få problemer med å finne nytt arbeid. Han frykter også tapet av verdifull erfaring, ettersom postbudene hver dag når innbyggere i ulike deler av landet. Ifølge ham er et slikt kontaktnett også viktig i krisesituasjoner. Soofi, som har jobbet i Posten i 12 år, advarer om at det kan være umulig å bygge opp disse ressursene igjen etter at stillingene er fjernet.
Streiken starter på ettermiddagen. T-banen og trikkene stanser i 15 minutter
Regjeringen forklarer de planlagte endringene med det synkende antallet brev som sendes. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har påpekt at innbyggerne i Norge mottar stadig færre tradisjonelle brev, og at gjennomsnittet nærmer seg ett brev i uken. Samtidig understreket hun at Posten fortsatt vil spille en viktig rolle i det norske samfunnet. Soofi mener imidlertid at det finnes andre muligheter for å bruke det nåværende distribusjonsnettet. Som eksempel nevner han tjenesten «På dørterskelen», som blant annet prøves ut i Asker.
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