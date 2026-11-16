16.11.2026 12:51
Норвегія експортує електроенергію попри низькі запаси води. На тлі — величезні рахунки за енергію
Найнижчий рівень води за 20 років. Норвегія збільшує експорт енергії
У результаті зріс експорт норвезької електроенергії. Протягом двох тижнів до Великої Британії, Німеччини та Данії загалом було відправлено понад 1,1 ТВт·год електроенергії. Водночас Норвегія імпортувала значні обсяги енергії зі Швеції, однак експорт до інших країн був значно більшим. Дані оператора мережі свідчать, що продаж енергії за кордон тривав і в останні дні, хоча зміна погоди у вихідні змінила напрямок частини потоків.
Норвезький енергетичний мікс базується на системі гідроелектростанцій.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Експерти попереджають про дорожнечу. Ціни можуть перевищити 12 NOK за кВт·год
Критично до нинішньої ситуації ставиться також Крістоффер Сівертсен із Партії прогресу (Frp), який входить до парламентського комітету з питань енергетики. Політик називає подальший експорт електроенергії за таких низьких рівнів води божевіллям. Він звертає увагу, що ціни на енергію на півдні Норвегії вже сягали майже 5 NOK за кВт·год, що може становити серйозну загрозу для підприємств. На його думку, Норвегія передусім має забезпечити домогосподарствам і компаніям доступ до достатньої кількості енергії за прийнятними цінами. Сівертсен побоюється, що подальше зростання витрат може призвести до призупинення роботи частини підприємств.
Нові дані SSB. Скільки коштувала електроенергія після субсидій?
До субсидій: 201,6 ере за кВт·год. Це середня сукупна вартість енергії, мережевих платежів і податків. Вона була на 44,7% вищою, ніж роком раніше.
З урахуванням підтримки: 123,4 ере за кВт·год. Цей середній показник був на 6,7% нижчим, ніж роком раніше, але на 4,7% вищим, ніж у попередньому кварталі.
Різниця, тобто 78,2 ере за кВт·год, означає відраховану підтримку. Це не є остаточною ціною. SSB враховує зважену середню допомогу в межах Norgespris і звичайної strømstøtte.
Це дані для всієї країни та завершеного кварталу. Вони не описують кожен листопадовий рахунок і не є прогнозом на зиму. Власний рахунок залежить, зокрема, від споживання, договору, мережевих платежів та обраної системи підтримки.
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