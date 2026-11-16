Норвегія входить у зиму з винятково низьким рівнем води у водосховищах гідроелектростанцій. Попри це країна й надалі експортує великі обсяги електроенергії до Європи. Експерти попереджають, що якщо ситуація не покращиться, ціни на електроенергію можуть сягнути рівнів, які змусять частину підприємств обмежити діяльність.

Листопад приніс Норвегії перші сильні морози. Із падінням температури зросло споживання енергії, а ціни на електроенергію протягом трьох днів поспіль встановлювали нові рекорди. Водночас найновіші дані показують, що запаси води у водосховищах гідроелектростанцій на півдні країни є винятково низькими. Ситуацію додатково ускладнює високий рівень цін на енергію в Європі, який заохочує норвезьких виробників збільшувати виробництво.

Найнижчий рівень води за 20 років. Норвегія збільшує експорт енергії Управління енергетики та водних ресурсів (NVE) в середині листопада 2026 року повідомило про тривожну ситуацію в норвезьких гідроенергетичних водосховищах. На півдні країни рівень накопиченої води є найнижчим щонайменше за 20 років, а подібна картина випливає також із даних щодо центральної Норвегії. Попри незначні запаси виробники збільшили використання гідроелектростанцій. NVE пояснює, що нижчі температури, зростання споживання енергії та високі ціни на континенті спонукали компанії використати воду, яку можна було зберегти на зиму.



У результаті зріс експорт норвезької електроенергії. Протягом двох тижнів до Великої Британії, Німеччини та Данії загалом було відправлено понад 1,1 ТВт·год електроенергії. Водночас Норвегія імпортувала значні обсяги енергії зі Швеції, однак експорт до інших країн був значно більшим. Дані оператора мережі свідчать, що продаж енергії за кордон тривав і в останні дні, хоча зміна погоди у вихідні змінила напрямок частини потоків.

Норвезький енергетичний мікс базується на системі гідроелектростанцій.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія

Експерти попереджають про дорожнечу. Ціни можуть перевищити 12 NOK за кВт·год Дедалі більше занепокоєння на сторінках Nettavisen висловлює Тор Раєр Ліллехолт, керівник аналітики Volue Insight. Наразі експерт оцінює у 20% імовірність того, що ринкові прогнози щодо зниження цін на енергію в південній та східній Норвегії виявляться помилковими. Це вдвічі більше, ніж ще недавно. За словами аналітика, відсутність достатнього припливу води до водосховищ узимку може призвести до драматичної ситуації навесні. Середня ціна енергії тоді могла б наблизитися до 4 NOK за кВт·год, а в разі необхідності нормування електроенергії — перевищити навіть 12 NOK за кВт·год.



Критично до нинішньої ситуації ставиться також Крістоффер Сівертсен із Партії прогресу (Frp), який входить до парламентського комітету з питань енергетики. Політик називає подальший експорт електроенергії за таких низьких рівнів води божевіллям. Він звертає увагу, що ціни на енергію на півдні Норвегії вже сягали майже 5 NOK за кВт·год, що може становити серйозну загрозу для підприємств. На його думку, Норвегія передусім має забезпечити домогосподарствам і компаніям доступ до достатньої кількості енергії за прийнятними цінами. Сівертсен побоюється, що подальше зростання витрат може призвести до призупинення роботи частини підприємств.

Додатковим чинником ризику залишається ситуація на європейському ринку газу. Німеччина вже почала використовувати свої резерви, поточний рівень яких відповідає запасам, що зазвичай спостерігаються на початку лютого. Отже, майбутні ціни на енергію в Норвегії можуть залежати не лише від опадів і температури, а й від розвитку конфлікту з Іраном, а також доступності газу та вітрової енергії в Європі.