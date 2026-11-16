16.11.2026 12:51
Norvegija eksportuoja elektrą, nepaisydama mažų vandens atsargų. Fone – milžiniškos sąskaitos už energiją
Žemiausias vandens lygis per 20 metų. Norvegija didina energijos eksportą
Dėl to išaugo Norvegijos elektros eksportas. Per dvi savaites į Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Daniją išsiųsta iš viso daugiau nei 1,1 TWh elektros energijos. Tuo pat metu Norvegija importavo didelius energijos kiekius iš Švedijos, tačiau eksportas į kitas šalis buvo gerokai didesnis. Tinklo operatoriaus duomenys rodo, kad energijos pardavimas į užsienį tęsėsi ir pastarosiomis dienomis, nors savaitgalį pasikeitę orai pakeitė dalies srautų kryptį.
Norvegijos energijos šaltinių derinys remiasi hidroelektrinių sistema.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Ekspertai įspėja apie brangymetį. Kainos gali viršyti 12 NOK už kWh
Dabartinę situaciją kritiškai vertina ir Pažangos partijos (Frp) atstovas Kristofferis Sivertsenas, dirbantis parlamento energetikos komitete. Politikas tolesnį elektros eksportą esant tokiam žemam vandens lygiui vadina beprotybe. Jis atkreipia dėmesį, kad energijos kainos Norvegijos pietuose jau siekė beveik 5 NOK už kWh, o tai gali kelti rimtą grėsmę įmonėms. Jo nuomone, Norvegija pirmiausia turėtų užtikrinti namų ūkiams ir įmonėms prieigą prie pakankamo energijos kiekio už prieinamą kainą. Sivertsenas baiminasi, kad tolesnis išlaidų augimas gali lemti dalies įmonių veiklos sustabdymą.
Nauji SSB duomenys. Kiek kainavo elektra po subsidijų?
Iki subsidijų: 201,6 erės už kWh. Tai vidutinė bendra energijos, tinklo mokesčių ir mokesčių kaina. Ji buvo 44,7 proc. didesnė nei prieš metus.
Atsižvelgus į paramą: 123,4 erės už kWh. Šis vidurkis buvo 6,7 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau 4,7 proc. didesnis nei praėjusį ketvirtį.
Skirtumas, t. y. 78,2 erės už kWh, reiškia išskaičiuotą paramą. Tai nėra galutinė kaina. SSB įtraukia svertinį vidutinį paramos dydį pagal „Norgespris“ ir įprastą „strømstøtte“ sistemą.
Tai visos šalies ir pasibaigusio ketvirčio duomenys. Jie neapibūdina kiekvienos lapkričio sąskaitos ir nėra žiemos prognozė. Jūsų sąskaita, be kita ko, priklauso nuo suvartojimo, sutarties, tinklo mokesčių ir pasirinktos paramos sistemos.
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