16.11.2026 12:51
Noruega exporta electricidad pese a las bajas reservas de agua. De fondo, gigantescas facturas de energía
El nivel de agua más bajo en 20 años. Noruega aumenta las exportaciones de energía
Como resultado, aumentaron las exportaciones noruegas de electricidad. En dos semanas se enviaron en total más de 1,1 TWh de electricidad al Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Al mismo tiempo, Noruega importó cantidades considerables de energía de Suecia, aunque las exportaciones a los demás países fueron claramente mayores. Los datos del operador de la red indican que las ventas de energía al extranjero continuaron también en los últimos días, aunque el cambio de tiempo durante el fin de semana invirtió la dirección de parte de los flujos.
La combinación energética noruega se basa en un sistema de centrales hidroeléctricas.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Los expertos advierten sobre la carestía. Los precios podrían superar las 12 NOK por kWh
Kristoffer Sivertsen, del Partido del Progreso (Frp) y miembro de la comisión parlamentaria de energía, también critica la situación actual. El político califica de locura continuar exportando electricidad con niveles de agua tan bajos. Señala que los precios de la energía en el sur de Noruega ya alcanzaron casi las 5 NOK por kWh, lo que puede suponer una grave amenaza para las empresas. En su opinión, Noruega debería garantizar ante todo que los hogares y las empresas tengan acceso a una cantidad suficiente de energía a precios asequibles. Sivertsen teme que un nuevo aumento de los costes pueda llevar a algunas plantas a suspender su actividad.
Nuevos datos de SSB. ¿Cuánto costó la electricidad después de las ayudas?
Antes de las ayudas: 201,6 øre por kWh. Es el coste medio total de la energía, las tarifas de red y los impuestos. Fue un 44,7 % superior al de un año antes.
Tras tener en cuenta las ayudas: 123,4 øre por kWh. Esta media fue un 6,7 % inferior a la de un año antes, pero un 4,7 % superior a la del trimestre anterior.
La diferencia, es decir, 78,2 øre por kWh, representa la ayuda descontada. No es el precio final. SSB incluye una media ponderada de la ayuda dentro de Norgespris y del sistema ordinario de strømstøtte.
Son datos de todo el país y de un trimestre ya finalizado. No describen cada factura de noviembre ni constituyen una previsión para el invierno. La factura individual depende, entre otros factores, del consumo, el contrato, las tarifas de red y el sistema de ayuda elegido.
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