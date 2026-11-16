Noruega entra en el invierno con un nivel excepcionalmente bajo de agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas. A pesar de ello, el país sigue exportando grandes cantidades de electricidad a Europa. Los expertos advierten de que, si la situación no mejora, los precios de la electricidad podrían alcanzar niveles que obliguen a algunas empresas a limitar su actividad.

Noviembre trajo a Noruega las primeras heladas intensas. Con la bajada de las temperaturas aumentó el consumo de energía, y los precios de la electricidad marcaron nuevos récords durante tres días consecutivos. Al mismo tiempo, los últimos datos muestran que las reservas de agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas del sur del país son excepcionalmente bajas. La situación se complica aún más por los elevados precios de la energía en Europa, que animan a los productores noruegos a aumentar la producción.

El nivel de agua más bajo en 20 años. Noruega aumenta las exportaciones de energía La Dirección de Recursos Hídricos y Energía (NVE) informó a mediados de noviembre de 2026 sobre una situación preocupante en los embalses hidroeléctricos noruegos. En el sur del país, el nivel de agua almacenada es el más bajo en al menos 20 años, y los datos que incluyen también el centro de Noruega dibujan un panorama similar. Pese a las escasas reservas, los productores aumentaron el uso de las centrales hidroeléctricas. La NVE explica que las temperaturas más bajas, el creciente consumo de energía y los altos precios en el continente llevaron a las empresas a utilizar agua que podría haberse reservado para el invierno.



Como resultado, aumentaron las exportaciones noruegas de electricidad. En dos semanas se enviaron en total más de 1,1 TWh de electricidad al Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Al mismo tiempo, Noruega importó cantidades considerables de energía de Suecia, aunque las exportaciones a los demás países fueron claramente mayores. Los datos del operador de la red indican que las ventas de energía al extranjero continuaron también en los últimos días, aunque el cambio de tiempo durante el fin de semana invirtió la dirección de parte de los flujos.

La combinación energética noruega se basa en un sistema de centrales hidroeléctricas.Foto: Adobe Stock, licencia estándar

Los expertos advierten sobre la carestía. Los precios podrían superar las 12 NOK por kWh Tor Reier Lilleholt, director de análisis de Volue Insight, expresa una preocupación cada vez mayor en declaraciones a Nettavisen. El experto estima actualmente en un 20 % la probabilidad de que las previsiones del mercado sobre la caída de los precios de la energía resulten erróneas en el sur y el este de Noruega. Es el doble que hace poco tiempo. Según el analista, la falta de una entrada adecuada de agua a los embalses durante el invierno podría provocar una situación dramática en primavera. El precio medio de la energía podría entonces acercarse a las 4 NOK por kWh y, si fuera necesario racionar la electricidad, incluso superar las 12 NOK por kWh.



Kristoffer Sivertsen, del Partido del Progreso (Frp) y miembro de la comisión parlamentaria de energía, también critica la situación actual. El político califica de locura continuar exportando electricidad con niveles de agua tan bajos. Señala que los precios de la energía en el sur de Noruega ya alcanzaron casi las 5 NOK por kWh, lo que puede suponer una grave amenaza para las empresas. En su opinión, Noruega debería garantizar ante todo que los hogares y las empresas tengan acceso a una cantidad suficiente de energía a precios asequibles. Sivertsen teme que un nuevo aumento de los costes pueda llevar a algunas plantas a suspender su actividad.

La situación en el mercado europeo del gas sigue siendo un factor de riesgo adicional. Alemania ya ha comenzado a utilizar sus reservas, cuyo nivel actual equivale a las existencias habituales a principios de febrero. Por tanto, los futuros precios de la energía en Noruega podrían depender no solo de las precipitaciones y las temperaturas, sino también de la evolución del conflicto con Irán y de la disponibilidad de gas y energía eólica en Europa.