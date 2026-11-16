16.11.2026 12:51
Norvegia exportă energie electrică în pofida rezervelor scăzute de apă. Pe fundal: facturi uriașe la energie
Cel mai scăzut nivel al apei din ultimii 20 de ani. Norvegia își mărește exporturile de energie
În consecință, exporturile de energie electrică din Norvegia au crescut. În decurs de două săptămâni, către Marea Britanie, Germania și Danemarca au fost trimise în total peste 1,1 TWh de energie electrică. În același timp, Norvegia a importat cantități semnificative de energie din Suedia, însă exporturile către celelalte țări au fost considerabil mai mari. Datele operatorului de rețea indică faptul că vânzarea de energie în străinătate a continuat și în ultimele zile, deși schimbarea vremii din weekend a inversat direcția unei părți a fluxurilor.
Mixul energetic norvegian se bazează pe un sistem de hidrocentrale.Foto: Adobe Stock, licență standard
Experții avertizează asupra scumpirilor. Prețurile ar putea depăși 12 NOK pe kWh
Kristoffer Sivertsen, din Partidul Progresului (Frp), membru al comisiei parlamentare pentru energie, este de asemenea critic față de situația actuală. Politicianul califică drept o nebunie continuarea exporturilor de energie electrică la niveluri atât de scăzute ale apei. El atrage atenția că prețurile energiei în sudul Norvegiei au ajuns deja la aproape 5 NOK pe kWh, ceea ce poate reprezenta o amenințare serioasă pentru companii. În opinia sa, Norvegia ar trebui în primul rând să asigure gospodăriilor și firmelor acces la o cantitate suficientă de energie la prețuri accesibile. Sivertsen se teme că o creștere suplimentară a costurilor ar putea duce la suspendarea activității unor unități.
Noi date SSB. Cât a costat energia electrică după subvenții?
Înainte de subvenții: 201,6 øre pe kWh. Acesta este costul mediu total al energiei, taxelor de rețea și impozitelor. A fost cu 44,7% mai mare decât cu un an înainte.
După luarea în calcul a sprijinului: 123,4 øre pe kWh. Această medie a fost cu 6,7% mai mică decât cu un an înainte, dar cu 4,7% mai mare decât în trimestrul precedent.
Diferența, adică 78,2 øre pe kWh, reprezintă sprijinul dedus. Nu este prețul final. SSB include media ponderată a ajutorului din cadrul Norgespris și a sistemului obișnuit strømstøtte.
Acestea sunt date pentru întreaga țară și pentru un trimestru încheiat. Ele nu descriu fiecare factură din noiembrie și nu reprezintă o prognoză pentru iarnă. Factura proprie depinde, printre altele, de consum, contract, taxele de rețea și sistemul de sprijin ales.
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