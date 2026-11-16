Norvegia intră în iarnă cu un nivel excepțional de scăzut al apei în rezervoarele centralelor hidroelectrice. Cu toate acestea, țara continuă să exporte cantități mari de energie electrică către Europa. Experții avertizează că, dacă situația nu se îmbunătățește, prețurile energiei ar putea ajunge la niveluri care vor forța unele companii să își limiteze activitatea.

Noiembrie a adus Norvegiei primele înghețuri serioase. Odată cu scăderea temperaturilor, consumul de energie a crescut, iar prețurile energiei electrice au stabilit noi recorduri timp de trei zile consecutive. În același timp, cele mai recente date arată că rezervele de apă din rezervoarele hidrocentralelor din sudul țării sunt excepțional de scăzute. Situația este complicată și de nivelul ridicat al prețurilor energiei în Europa, care îi încurajează pe producătorii norvegieni să crească producția.

Cel mai scăzut nivel al apei din ultimii 20 de ani. Norvegia își mărește exporturile de energie Autoritatea pentru Energie și Resurse de Apă (NVE) a informat la mijlocul lunii noiembrie 2026 despre situația îngrijorătoare din rezervoarele hidroelectrice norvegiene. În sudul țării, nivelul apei acumulate este cel mai scăzut din cel puțin ultimii 20 de ani, iar datele pentru centrul Norvegiei conturează o imagine similară. În pofida rezervelor reduse, producătorii au mărit utilizarea hidrocentralelor. NVE explică faptul că temperaturile mai scăzute, consumul tot mai mare de energie și prețurile ridicate de pe continent au determinat companiile să folosească apa care putea fi păstrată pentru iarnă.



În consecință, exporturile de energie electrică din Norvegia au crescut. În decurs de două săptămâni, către Marea Britanie, Germania și Danemarca au fost trimise în total peste 1,1 TWh de energie electrică. În același timp, Norvegia a importat cantități semnificative de energie din Suedia, însă exporturile către celelalte țări au fost considerabil mai mari. Datele operatorului de rețea indică faptul că vânzarea de energie în străinătate a continuat și în ultimele zile, deși schimbarea vremii din weekend a inversat direcția unei părți a fluxurilor.

Mixul energetic norvegian se bazează pe un sistem de hidrocentrale.Foto: Adobe Stock, licență standard

Experții avertizează asupra scumpirilor. Prețurile ar putea depăși 12 NOK pe kWh Tor Reier Lilleholt, șeful departamentului de analiză al Volue Insight, își exprimă îngrijorări tot mai mari în Nettavisen. Expertul estimează în prezent la 20% probabilitatea ca prognozele pieței privind scăderea prețurilor energiei să se dovedească greșite în sudul și estul Norvegiei. Aceasta este de două ori mai mare decât în urmă cu puțin timp. Potrivit analistului, lipsa unui aflux adecvat de apă în rezervoare pe timpul iernii poate conduce la o situație dramatică în primăvară. Prețul mediu al energiei s-ar putea apropia atunci de 4 NOK pe kWh, iar în cazul necesității raționalizării energiei electrice ar putea depăși chiar 12 NOK pe kWh.



Kristoffer Sivertsen, din Partidul Progresului (Frp), membru al comisiei parlamentare pentru energie, este de asemenea critic față de situația actuală. Politicianul califică drept o nebunie continuarea exporturilor de energie electrică la niveluri atât de scăzute ale apei. El atrage atenția că prețurile energiei în sudul Norvegiei au ajuns deja la aproape 5 NOK pe kWh, ceea ce poate reprezenta o amenințare serioasă pentru companii. În opinia sa, Norvegia ar trebui în primul rând să asigure gospodăriilor și firmelor acces la o cantitate suficientă de energie la prețuri accesibile. Sivertsen se teme că o creștere suplimentară a costurilor ar putea duce la suspendarea activității unor unități.

Un factor de risc suplimentar rămâne situația de pe piața europeană a gazelor. Germania a început deja să își folosească rezervele, al căror nivel actual corespunde stocurilor întâlnite în mod obișnuit la începutul lunii februarie. Prin urmare, prețurile viitoare ale energiei în Norvegia pot depinde nu doar de precipitații și temperatură, ci și de evoluția conflictului cu Iranul, precum și de disponibilitatea gazului și a energiei eoliene în Europa.