16.11.2026 12:51
Norge eksporterer strøm til tross for lave vannreserver. I bakgrunnen: gigantiske energiregninger
Laveste vannivå på 20 år. Norge øker energieksporten
Som følge av dette økte eksporten av norsk strøm. I løpet av to uker ble det sendt til sammen over 1,1 TWh elektrisk energi til Storbritannia, Tyskland og Danmark. Samtidig importerte Norge betydelige mengder energi fra Sverige, men eksporten til de øvrige landene var klart større. Tall fra nettselskapet viser at salget av energi til utlandet også fortsatte de siste dagene, selv om helgens værskifte snudde retningen på deler av strømflyten.
Eksperter advarer mot høye priser. Prisene kan overstige 12 NOK per kWh
Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet (Frp), som sitter i Stortingets energikomité, er også kritisk til den nåværende situasjonen. Politikeren omtaler fortsatt strømeksport ved så lave vannivåer som galskap. Han påpeker at energiprisene sør i Norge allerede har nådd nesten 5 NOK per kWh, noe som kan utgjøre en alvorlig trussel mot bedrifter. Etter hans syn bør Norge først og fremst sikre husholdninger og selskaper tilgang til tilstrekkelige mengder energi til overkommelige priser. Sivertsen frykter at ytterligere kostnadsøkninger kan føre til at enkelte virksomheter stanses.
Nye SSB-tall. Hva kostet strømmen etter subsidier?
Før subsidier: 201,6 øre per kWh. Dette er den gjennomsnittlige samlede kostnaden for energi, nettleie og avgifter. Den var 44,7 prosent høyere enn året før.
Etter at støtten er tatt med: 123,4 øre per kWh. Dette gjennomsnittet var 6,7 prosent lavere enn året før, men 4,7 prosent høyere enn i forrige kvartal.
Forskjellen, altså 78,2 øre per kWh, er fratrukket støtte. Den er ikke den endelige prisen. SSB tar hensyn til et vektet gjennomsnitt av støtte gjennom Norgespris og ordinær strømstøtte.
Dette er tall for hele landet og et avsluttet kvartal. De beskriver ikke hver enkelt strømregning i november og er heller ikke en prognose for vinteren. Din egen regning avhenger blant annet av forbruk, avtale, nettleie og valgt støtteordning.
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