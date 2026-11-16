Norge går inn i vinteren med et svært lavt vannivå i magasinene til vannkraftverkene. Likevel eksporterer landet fortsatt store mengder elektrisk energi til Europa. Eksperter advarer om at dersom situasjonen ikke bedrer seg, kan strømprisene nå nivåer som tvinger enkelte bedrifter til å begrense virksomheten.

November brakte Norge de første kraftige frostperiodene. Etter hvert som temperaturen falt, økte energiforbruket, og strømprisene satte nye rekorder tre dager på rad. Samtidig viser de nyeste tallene at vannreservene i magasinene til vannkraftverkene sør i landet er svært lave. Situasjonen kompliseres ytterligere av høye energipriser i Europa, som oppmuntrer norske produsenter til å øke produksjonen.

Laveste vannivå på 20 år. Norge øker energieksporten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meldte i midten av november 2026 om en bekymringsfull situasjon i norske vannkraftmagasiner. Sør i landet er nivået på det lagrede vannet det laveste på minst 20 år, og tallene som også omfatter Midt-Norge, viser et lignende bilde. Til tross for de små reservene har produsentene økt bruken av vannkraftverkene. NVE forklarer at lavere temperaturer, økende energiforbruk og høye priser på kontinentet har fått selskapene til å bruke vann som kunne vært spart til vinteren.



Som følge av dette økte eksporten av norsk strøm. I løpet av to uker ble det sendt til sammen over 1,1 TWh elektrisk energi til Storbritannia, Tyskland og Danmark. Samtidig importerte Norge betydelige mengder energi fra Sverige, men eksporten til de øvrige landene var klart større. Tall fra nettselskapet viser at salget av energi til utlandet også fortsatte de siste dagene, selv om helgens værskifte snudde retningen på deler av strømflyten.

Den norske energimiksen er basert på et system av vannkraftverk.Foto: Adobe Stock, standardlisens

Eksperter advarer mot høye priser. Prisene kan overstige 12 NOK per kWh Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, uttrykker økende bekymring overfor Nettavisen. Eksperten anslår nå til 20 prosent sannsynligheten for at markedets prognoser om fallende energipriser vil vise seg å være feil i Sør- og Øst-Norge. Det er dobbelt så mye som for kort tid siden. Ifølge analytikeren kan manglende tilsig av vann til magasinene gjennom vinteren føre til en dramatisk situasjon til våren. Den gjennomsnittlige energiprisen kan da nærme seg 4 NOK per kWh, og ved behov for strømrasjonering kan den til og med overstige 12 NOK per kWh.



Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet (Frp), som sitter i Stortingets energikomité, er også kritisk til den nåværende situasjonen. Politikeren omtaler fortsatt strømeksport ved så lave vannivåer som galskap. Han påpeker at energiprisene sør i Norge allerede har nådd nesten 5 NOK per kWh, noe som kan utgjøre en alvorlig trussel mot bedrifter. Etter hans syn bør Norge først og fremst sikre husholdninger og selskaper tilgang til tilstrekkelige mengder energi til overkommelige priser. Sivertsen frykter at ytterligere kostnadsøkninger kan føre til at enkelte virksomheter stanses.

Situasjonen på det europeiske gassmarkedet er fortsatt en ytterligere risikofaktor. Tyskland har allerede begynt å bruke av sine reserver, som nå tilsvarer nivåene som vanligvis sees i begynnelsen av februar. Fremtidige energipriser i Norge kan derfor avhenge ikke bare av nedbør og temperaturer, men også av utviklingen i konflikten med Iran samt tilgjengeligheten av gass og vindkraft i Europa.