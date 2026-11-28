Norse: розгляд справи щодо заборгованої зарплати може тривати 11 місяців. Аванс — максимум на місяць
Строк відраховується від заяви керуючого
«Я поки не знаю, чи є гроші для працівників», — сказав Håvard Wiker, керуючий конкурсною масою Norse, у розмові з E24.
Гарантія охоплює вимоги за шість місяців
Для давнішої заборгованості діє обмеження. Гарантія не охоплює зарплату, що мала бути виплачена раніше ніж за 12 місяців до дня, коли заява про банкрутство надійшла до суду (fristdagen). Про це повідомляє Konkursrådet на сторінках Statens sivilrettsforvaltning.
Подібне обмеження стосується feriepenger. Гарантія покриває відпускні виплати, зароблені в році, коли заява про банкрутство надійшла до суду, а також у попередньому році.
Заяву на покриття за гарантією виплати зарплати надсилають керуючому
Якщо після відкриття процедури банкрутства ви не працюєте, у вас є 14 днів, щоб зареєструватися як шукач роботи. Без реєстрації ви можете втратити право на виплату зарплати за період попередження про звільнення з майна збанкрутілої компанії перед іншими боргами.
Для отримання авансу потрібна заява на допомогу
Аванс не нараховується автоматично. Як пише Nettavisen, ви повинні відповідати умовам для звичайної допомоги з безробіття. Також потрібно передати NAV частину своєї вимоги щодо зарплати, а установа вирахує аванс під час остаточного розрахунку за гарантією.
За даними NAV, заяву на аванс слід подати одразу після банкрутства роботодавця. Подайте заяву на dagpenger і зазначте в ній, що хочете отримати аванс у рахунок гарантії виплати заробітної плати. Подати заяву на допомогу та зареєструватися як шукач роботи можна на сторінці NAV із заявою на dagpenger.
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, зазначених у статті.
Джерела: Norse Atlantic Airways AS / Cision, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, Nettavisen, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
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