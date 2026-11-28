Працівникам Norse, можливо, доведеться довго чекати на гроші за гарантією. За даними Nettavisen, розгляд їхніх справ щодо заборгованої заробітної плати може тривати до 11 місяців . Строк відраховується від дня, коли NAV отримає заяву від керуючого конкурсною масою. Якщо бракуватиме документів, справа може тривати ще довше. «Я поки не знаю, чи є гроші для працівників», — сказав Håvard Wiker, керуючий конкурсною масою Norse, у розмові з E24.

Гарантія охоплює вимоги за шість місяців

Гарантія виплати заробітної плати покриває зарплату та інші вимоги сукупно за 6 місяців. За даними профспілки інженерів NITO, працівник сам обирає найвигідніші для себе місяці, і вони не мають іти поспіль. Загалом гарантія покриє не більше ніж подвійну базову суму соціального страхування (2 G), чинну на день надходження заяви про банкрутство до суду; з 1 травня 2026 року 1 G становить 136 549 NOK.



Для давнішої заборгованості діє обмеження. Гарантія не охоплює зарплату, що мала бути виплачена раніше ніж за 12 місяців до дня, коли заява про банкрутство надійшла до суду (fristdagen). Про це повідомляє Konkursrådet на сторінках Statens sivilrettsforvaltning.



Подібне обмеження стосується feriepenger. Гарантія покриває відпускні виплати, зароблені в році, коли заява про банкрутство надійшла до суду, а також у попередньому році.