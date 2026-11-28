„Norse“: neišmokėto darbo užmokesčio byla gali trukti 11 mėnesių. Avansas – daugiausia vienam mėnesiui
Terminas skaičiuojamas nuo administratoriaus prašymo
„Dar nežinau, ar darbuotojams yra pinigų“, pokalbyje su E24 sako „Norse“ bankroto administratorius Håvard Wiker.
Garantija apima reikalavimus už šešis mėnesius
Senesniems įsiskolinimams taikoma riba. Garantija neapima darbo užmokesčio, kurį reikėjo išmokėti anksčiau nei likus 12 mėnesių iki dienos, kai bankroto prašymas buvo pateiktas teismui (fristdagen). Tai nurodo Konkursrådet Statens sivilrettsforvaltning svetainėje.
Panaši riba taikoma ir feriepenger. Garantija padengia atostoginius, uždirbtus tais metais, kai bankroto prašymas pateiktas teismui, ir praėjusiais metais.
Prašymą dėl padengimo iš darbo užmokesčio garantijos siunčiate administratoriui
Jei po bankroto paskelbimo nedirbate, turite 14 dienų užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo. Neužsiregistravę galite prarasti teisę į tai, kad darbo užmokestis už įspėjimo laikotarpį būtų išmokėtas iš bankrutavusios įmonės turto pirmiau už kitas skolas.
Norint gauti avansą, reikia pateikti prašymą dėl išmokos
Avansas neskiriamas automatiškai. Kaip rašo „Nettavisen“, turite atitikti įprastai nedarbo išmokai keliamas sąlygas. Taip pat turite perleisti NAV dalį savo darbo užmokesčio reikalavimo, o institucija galutiniame atsiskaityme pagal garantiją išskaičiuos avansą.
Pasak NAV, dėl avanso kreipiamasi iš karto po darbdavio bankroto. Pateikiate prašymą dėl dagpenger ir jame pažymite, kad norite gauti avansą iš darbo užmokesčio garantijos. Prašymą dėl išmokos ir registraciją kaip darbo ieškantis asmuo pradėsite NAV puslapyje su prašymu dėl dagpenger.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Šaltiniai: „Norse Atlantic Airways AS“ / „Cision“, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, „Nettavisen“, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
Naujausi straipsniai
- Kada Osle Universitetsplassen aikštėje bus įžiebta Kalėdų eglė? Orkestras gros jau nuo 16:45
- Ekonomikos augimas buvo dukart didesnis. Dvi šakos pakeitė Norvegijos ekonomikos vaizdą
- Orų permaina Norvegijoje. Temperatūra pakils net 30 laipsnių
- Nuo 2027 m. platesnė nelaimingo atsitikimo darbe apibrėžtis. Ji neapims ankstesnių nelaimingų atsitikimų
- Galutiniai 2025 metų mokesčių apskaičiavimai bus išsiųsti iki gruodžio 1 d. Patikrinkite, ar viskas teisinga
- NAV išsiųs laiškus: lapkričio 28 d. pensininkams, gruodžio 5 d. neįgalumo išmokų gavėjams. Savaitgalį informacijos linija neveiks