Norse: el caso del salario pendiente puede tardar 11 meses. Anticipo de hasta un mes
El plazo se cuenta desde la solicitud del administrador concursal
«Aún no sé si habrá dinero para los empleados», afirma Håvard Wiker, administrador concursal de Norse, en una entrevista con E24.
La garantía cubre reclamaciones de seis meses
Las deudas pendientes más antiguas tienen un límite. La garantía no cubre salarios que debían pagarse más de 12 meses antes del día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal (fristdagen). Así lo indica Konkursrådet en las páginas de Statens sivilrettsforvaltning.
Un límite similar se aplica a las feriepenger. La garantía cubre la prestación por vacaciones generada en el año en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal y en el año anterior.
Envías la solicitud de cobertura de la garantía salarial al administrador concursal
Si no trabajas después de la apertura de la quiebra, tienes 14 días para registrarte como persona que busca empleo. Sin registrarte, puedes perder el derecho a que el salario correspondiente al periodo de preaviso se pague con el patrimonio de la empresa quebrada antes que otras deudas.
El anticipo requiere una solicitud de prestación
El anticipo no llega automáticamente. Como escribe Nettavisen, debes cumplir los requisitos de la prestación ordinaria por desempleo. También debes ceder a NAV una parte de tu reclamación salarial, y el organismo descontará el anticipo en la liquidación final de la garantía.
Según NAV, debes solicitar el anticipo inmediatamente después de la quiebra de tu empleador. Presentas una solicitud de dagpenger e indicas en ella que deseas recibir un anticipo a cuenta de la garantía salarial. Puedes iniciar la solicitud de prestación y el registro como persona que busca empleo en la página de NAV para solicitar dagpenger.
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
Fuentes: Norse Atlantic Airways AS / Cision, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, Nettavisen, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
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