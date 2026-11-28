Los empleados de Norse pueden tener que esperar mucho tiempo para recibir el dinero de la garantía. Según Nettavisen, la tramitación de sus casos de salarios pendientes puede durar hasta 11 meses . El plazo se cuenta desde el día en que NAV recibe la solicitud del administrador concursal. Si faltan documentos, el caso puede durar aún más. «Aún no sé si habrá dinero para los empleados», afirma Håvard Wiker, administrador concursal de Norse, en una entrevista con E24.

La garantía cubre reclamaciones de seis meses

La garantía salarial cubre el salario y otras reclamaciones correspondientes, en total, a 6 meses. Según el sindicato de ingenieros NITO, el trabajador elige por sí mismo los meses más favorables y no tienen que ser consecutivos. En total, la garantía cubrirá como máximo el doble de la cuantía base de la seguridad social (2 G) vigente el día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal; desde el 1 de mayo de 2026, 1 G equivale a 136 549 NOK.



Las deudas pendientes más antiguas tienen un límite. La garantía no cubre salarios que debían pagarse más de 12 meses antes del día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal (fristdagen). Así lo indica Konkursrådet en las páginas de Statens sivilrettsforvaltning.



Un límite similar se aplica a las feriepenger. La garantía cubre la prestación por vacaciones generada en el año en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal y en el año anterior.