Norse: soluționarea cazului privind salariul restant poate dura 11 luni. Avans pentru maximum o lună
Timpul se calculează de la cererea administratorului
„Încă nu știu dacă există bani pentru angajați”, spune Håvard Wiker, administratorul masei falimentare Norse, într-un interviu pentru E24.
Garanția acoperă creanțe pentru șase luni
Restanțele mai vechi au o limită. Garanția nu acoperă salariul care trebuia plătit cu mai mult de 12 luni înainte de ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță (fristdagen). Acest lucru este precizat de Konkursrådet pe paginile Statens sivilrettsforvaltning.
O limită similară se aplică feriepenger. Garanția acoperă indemnizația de concediu acumulată în anul în care cererea de faliment a ajuns la instanță și în anul precedent.
Trimiți administratorului cererea de acoperire prin garanția salarială
Dacă nu lucrezi după deschiderea procedurii de faliment, ai 14 zile pentru a te înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Fără înregistrare, poți pierde dreptul ca salariul pentru perioada de preaviz să fie plătit din patrimoniul companiei falimentare înaintea altor datorii.
Avansul necesită o cerere de indemnizație
Avansul nu vine automat. După cum scrie Nettavisen, trebuie să îndeplinești condițiile pentru indemnizația obișnuită de șomaj. De asemenea, trebuie să transferi către NAV o parte din creanța ta salarială, iar instituția va deduce avansul la decontarea finală din cadrul garanției.
Potrivit NAV, trebuie să soliciți avansul imediat după falimentul angajatorului. Depui cererea pentru dagpenger și indici în aceasta că dorești să primești un avans din garanția salarială. Cererea de indemnizație și înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă pot fi începute pe pagina NAV cu cererea pentru dagpenger.
Text pregătit cu ajutorul AI pe baza surselor indicate în articol.
Surse: Norse Atlantic Airways AS / Cision, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, Nettavisen, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
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