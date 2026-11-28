Angajații Norse pot aștepta mult timp banii din garanție. Potrivit Nettavisen, soluționarea cazurilor lor privind salariile restante poate dura până la 11 luni . Timpul se calculează din ziua în care NAV primește cererea de la administratorul masei falimentare. Dacă lipsesc documente, cazul poate dura și mai mult. „Încă nu știu dacă există bani pentru angajați”, spune Håvard Wiker, administratorul masei falimentare Norse, într-un interviu pentru E24.

Garanția acoperă creanțe pentru șase luni

Garanția salarială acoperă salariul și alte creanțe pentru un total de 6 luni. Potrivit sindicatului inginerilor NITO, angajatul alege singur lunile cele mai avantajoase pentru el, iar acestea nu trebuie să fie consecutive. În total, garanția acoperă cel mult dublul sumei de bază a asigurărilor sociale (2 G) valabile în ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță, iar de la 1 mai 2026, 1 G este de 136 549 NOK.



Restanțele mai vechi au o limită. Garanția nu acoperă salariul care trebuia plătit cu mai mult de 12 luni înainte de ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță (fristdagen). Acest lucru este precizat de Konkursrådet pe paginile Statens sivilrettsforvaltning.



O limită similară se aplică feriepenger. Garanția acoperă indemnizația de concediu acumulată în anul în care cererea de faliment a ajuns la instanță și în anul precedent.