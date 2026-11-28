Norse: sprawa zaległej pensji może potrwać 11 miesięcy. Zaliczka na maksymalnie miesiąc
Czas liczy się od wniosku zarządcy
„Nie wiem jeszcze, czy są pieniądze dla pracowników”, mówi Håvard Wiker, zarządca masy upadłości Norse, w rozmowie z E24.
Gwarancja obejmuje roszczenia za sześć miesięcy
Starsze zaległości mają limit. Gwarancja nie obejmuje pensji, która była do wypłaty wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym wniosek o upadłość wpłynął do sądu (fristdagen). Tak podaje Konkursrådet na stronach Statens sivilrettsforvaltning.
Podobna granica dotyczy feriepenger. Gwarancja pokrywa świadczenie urlopowe wypracowane w roku, w którym wniosek o upadłość trafił do sądu, oraz w roku poprzednim.
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Wniosek o pokrycie z gwarancji płacowej wysyłasz zarządcy
Jeśli po otwarciu upadłości nie pracujesz, masz 14 dni na rejestrację jako osoba poszukująca pracy. Bez rejestracji możesz stracić prawo do tego, żeby wynagrodzenie za okres wypowiedzenia zostało wypłacone z majątku upadłej firmy przed innymi długami.
Zaliczka wymaga wniosku o zasiłek
Zaliczka nie przychodzi sama. Jak pisze Nettavisen, musisz spełniać warunki zwykłego zasiłku dla bezrobotnych. Musisz też przenieść na NAV część swojego roszczenia płacowego, a urząd odliczy zaliczkę przy końcowym rozliczeniu z gwarancji.
Według NAV o zaliczkę występujesz od razu po upadłości pracodawcy. Składasz wniosek o dagpenger i zaznaczasz w nim, że chcesz dostać zaliczkę na poczet gwarancji płacowej. Wniosek o zasiłek i rejestrację jako osoba poszukująca pracy rozpoczniesz na stronie NAV z wnioskiem o dagpenger.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
Źródła: Norse Atlantic Airways AS / Cision, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, Nettavisen, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
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