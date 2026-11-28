Pracownicy Norse mogą długo czekać na pieniądze z gwarancji. Według Nettavisen rozpatrzenie ich spraw o zaległe wynagrodzenie może potrwać do 11 miesięcy . Czas liczy się od dnia, w którym NAV dostanie wniosek od zarządcy masy upadłości. Jeśli brakuje dokumentów, sprawa może trwać jeszcze dłużej. „Nie wiem jeszcze, czy są pieniądze dla pracowników”, mówi Håvard Wiker, zarządca masy upadłości Norse, w rozmowie z E24.

Gwarancja obejmuje roszczenia za sześć miesięcy

Gwarancja płacowa pokrywa wynagrodzenie i pozostałe roszczenia łącznie za 6 miesięcy. Według związku zawodowego inżynierów NITO pracownik sam wybiera najkorzystniejsze dla siebie miesiące i nie muszą one następować po sobie. Łącznie gwarancja pokryje najwyżej dwukrotność kwoty bazowej ubezpieczenia społecznego (2 G) z dnia, w którym wniosek o upadłość wpłynął do sądu, a od 1 maja 2026 r. 1 G to 136 549 NOK.



Starsze zaległości mają limit. Gwarancja nie obejmuje pensji, która była do wypłaty wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym wniosek o upadłość wpłynął do sądu (fristdagen). Tak podaje Konkursrådet na stronach Statens sivilrettsforvaltning.



Podobna granica dotyczy feriepenger. Gwarancja pokrywa świadczenie urlopowe wypracowane w roku, w którym wniosek o upadłość trafił do sądu, oraz w roku poprzednim.