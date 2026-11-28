Norse-ansatte kan måtte vente lenge på penger fra lønnsgarantien. Ifølge Nettavisen kan behandlingen av sakene deres om utestående lønn ta opptil 11 måneder . Tiden regnes fra dagen NAV mottar søknaden fra bostyreren. Dersom dokumentasjon mangler, kan saken ta enda lengre tid. «Jeg vet ennå ikke om det er penger til de ansatte», sier Håvard Wiker, bostyrer i Norse-konkursen, til E24.

Garantien dekker krav for seks måneder

Lønnsgarantien dekker lønn og andre krav for til sammen 6 måneder. Ifølge fagforeningen for ingeniører, NITO, velger arbeidstakeren selv de månedene som er mest fordelaktige, og de trenger ikke å komme etter hverandre. Totalt dekker garantien maksimalt to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G) på dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten. Fra 1. mai 2026 er 1 G 136 549 kroner.



Eldre lønnskrav har en grense. Garantien dekker ikke lønn som forfalt til betaling tidligere enn 12 måneder før dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten (fristdagen). Det opplyser Konkursrådet på nettsidene til Statens sivilrettsforvaltning.



En tilsvarende grense gjelder feriepenger. Garantien dekker feriepenger opptjent i året da konkursbegjæringen kom inn til retten, og året før.