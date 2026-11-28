Norse: Sak om utestående lønn kan ta 11 måneder. Forskudd i opptil én måned
Tiden regnes fra bostyrerens søknad
«Jeg vet ennå ikke om det er penger til de ansatte», sier Håvard Wiker, bostyrer i Norse-konkursen, til E24.
Garantien dekker krav for seks måneder
Eldre lønnskrav har en grense. Garantien dekker ikke lønn som forfalt til betaling tidligere enn 12 måneder før dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten (fristdagen). Det opplyser Konkursrådet på nettsidene til Statens sivilrettsforvaltning.
En tilsvarende grense gjelder feriepenger. Garantien dekker feriepenger opptjent i året da konkursbegjæringen kom inn til retten, og året før.
Søknad om dekning fra lønnsgarantien sendes til bostyreren
Hvis du ikke arbeider etter at konkursen er åpnet, har du 14 dager på å registrere deg som arbeidssøker. Uten registrering kan du miste retten til at lønn i oppsigelsestiden blir betalt fra konkursboet før annen gjeld.
Forskudd krever søknad om dagpenger
Forskuddet kommer ikke automatisk. Som Nettavisen skriver, må du oppfylle vilkårene for ordinære dagpenger. Du må også overdra en del av lønnskravet ditt til NAV, og etaten trekker forskuddet fra i det endelige oppgjøret fra garantien.
Ifølge NAV søker du om forskudd straks etter at arbeidsgiveren har gått konkurs. Du sender inn søknad om dagpenger og krysser av for at du ønsker forskudd på lønnsgarantien. Du kan starte søknaden om dagpenger og registreringen som arbeidssøker på NAVs side for søknad om dagpenger.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI basert på kildene oppgitt i artikkelen.
Kilder: Norse Atlantic Airways AS / Cision, NAV, E24, Statens sivilrettsforvaltning / Konkursrådet, Nettavisen, NRK, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).
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