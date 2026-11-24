Січнева пенсія зазвичай буде нижчою за грудневу, бо в грудні NAV не утримує з неї податку.

Без податкової картки NAV утримає 30 або 50 %

NAV отримує податкову картку (skattekort) автоматично від податкової служби Skatteetaten. Якщо картки немає, NAV утримує 30 % з пенсії та 50 % з інших виплат, доки картка не надійде.



Податкову картку на 2027 рік Skatteetaten зазвичай надає в середині грудня. Тоді дані треба самостійно перевірити, бо від них залежить утримання з січня.