24.11.2026 14:53
NAV платить раніше: пенсія та uføretrygd 11 грудня, barnetrygd 16 грудня. З яких виплат не утримають податку
Грудневі дати виплат від NAV
- допомога на дітей (barnetrygd) і kontantstøtte (на маленьку дитину, яка не має повного місця в дитячому садку) — 30 листопада (понеділок) і 16 грудня (середа),
- пенсія за віком (alderspensjon) і допомога по інвалідності (uføretrygd) — 11 грудня (п’ятниця); того самого дня надходить пенсія від Statens pensjonskasse,
- батьківська допомога (foreldrepenger) — до 12 грудня (субота),
- допомога по безробіттю й на час тимчасового звільнення (dagpenger) — через 1–3 робочі дні після надсилання картки meldekort,
- допомога під час тривалої хвороби або після травми (AAP) — через 2–3 робочі дні після того, як NAV отримає meldekort.
Переказ 16 грудня — це груднева виплата, тільки раніше, а не додаткові гроші. Наступна надійде в січні, але її дат NAV ще не оголосив.
NAV гарантує, що в зазначений день гроші будуть на рахунку в норвезькому банку. Вони можуть надійти й раніше, бо NAV переказує їх банкам за кілька днів до дати виплати. А в сам день виплати гроші можуть з’явитися на рахунку лише після обіду або ввечері.
Пенсія в грудні без податку, з допомоги по інвалідності — половина
З допомоги по інвалідності NAV утримує в грудні половину податку, а в червні виплачує її без податку. Половину податку в грудні утримують також, зокрема, з виплати після смерті чоловіка, дружини чи партнера (omstillingsstønad, теж 11 грудня), з допомоги самотній матері чи батькові (overgangsstønad) і з допомоги для учасників вступної програми (introduksjonsstønad). З barnetrygd і kontantstøtte NAV податку не утримує взагалі.
Це не пільга: податок однаково рахують за весь рік.
Січнева пенсія зазвичай буде нижчою за грудневу, бо в грудні NAV не утримує з неї податку.
Dagpenger, AAP, лікарняні та foreldrepenger: два тижні без податку
Лікарняні (sykepenger) за ті самі тижні теж виплачують без податку, зазвичай у грудні. Foreldrepenger за ці тижні так само без податку, якщо NAV виплатить їх ще цього року. Зазвичай ідеться про листопадову виплату, яка надходить до середи 25 листопада. З доплат за попередні періоди податок утримують як завжди.
Нові заяви на foreldrepenger, схвалені після неділі 6 грудня, NAV виплачує протягом 5 днів.
Якщо під час лікарняного чи батьківської відпустки зарплату платить роботодавець, а не NAV, строк виплати й податок такі самі, як для зарплати.
Грудневі виплати від NAV надходять раніше, ніж зазвичай.Фото: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Пенсіонер, який живе в Україні: Норвегія може не стягувати податку
Проте за угодою про уникнення подвійного оподаткування між Норвегією та Україною (статті 18 і 21) пенсії мешканця України, а також доходи, не названі в інших статтях угоди, оподатковуються лише в Україні. Щоб NAV не утримував норвезького податку, треба звернутися до Skatteetaten по звільнення від податку (skattefritak) і подати довідку про податкове резидентство (Certificate of residence). В Україні це довідка-підтвердження статусу податкового резидента України від Державної податкової служби. Skatteetaten приймає її лише в оригіналі, з посиланням на угоду з Норвегією і не старшою за 6 місяців. Чи звільнять від податку саме вашу виплату, вирішує Skatteetaten. Як пенсію з Норвегії оподатковують в Україні, варто уточнити в ДПС.
Правило 90 %, за яким податок можна рахувати за звичайними норвезькими ставками й з тими самими відрахуваннями, що й у мешканця Норвегії, діє лише для мешканців країн ЄС/ЄЕЗ. На мешканців України воно не поширюється.
На рахунок у банку за кордоном, зокрема в Україні, гроші зазвичай надходять через 1–2 дні після дати для норвезьких рахунків. 11 грудня — п’ятниця, тож пенсія може надійти лише після вихідних. Зазвичай NAV виплачує гроші у валюті країни проживання, а для країн, де є валютні обмеження, — у кронах, євро або доларах США. Тому сума на рахунку може змінюватися разом із курсом. NAV утримує 3 крони за кожен переказ до закордонного банку. Якщо гроші не надійшли вчасно, NAV радить спершу звернутися до свого банку, бо затримка зазвичай виникає в закордонній банківській системі.
Без податкової картки NAV утримає 30 або 50 %
Податкову картку на 2027 рік Skatteetaten зазвичай надає в середині грудня. Тоді дані треба самостійно перевірити, бо від них залежить утримання з січня.
Де перевірити дату й суму своєї виплати
Найновіші статті
- Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з України на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
- Паспорт без поїздки до Осло. Запис на чергування в Бергені відкривається сьогодні о 16:00, в Олесунні — 1 грудня
- Вам змінили зміну в Норвегії. Коли вас мають попередити за 14 днів?
- Ваш перший день катання на лижах у Норвегії може початися біля стійки видачі
- Зустрічаєте когось в Осло? Перш ніж виходити з дому, запитайте три літери
- Працювали в Литві та Норвегії. Куди звертатися щодо пенсії за віком?