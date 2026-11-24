24.11.2026 14:53
NAV moka anksčiau: pensija ir neįgalumo išmoka gruodžio 11 d., barnetrygd – 16 d. Iš ko neišskaičiuos mokesčio
Gruodžio NAV išmokų datos
- išmoka vaikams (barnetrygd) ir kontantstøtte (išmoka mažam vaikui, kuris neturi visos dienos vietos darželyje) – lapkričio 30 d. (pirmadienį) ir gruodžio 16 d. (trečiadienį),
- senatvės pensija (alderspensjon) ir neįgalumo išmoka (uføretrygd) – gruodžio 11 d. (penktadienį); tą pačią dieną pervedama ir Statens pensjonskasse (valstybės darbuotojų pensijų fondo) pensija,
- motinystės ir tėvystės išmoka (foreldrepenger) – iki gruodžio 12 d. (šeštadienio),
- bedarbio išmoka, taip pat ir per prastovą (dagpenger) – praėjus 1–3 darbo dienoms po meldekort kortelės išsiuntimo,
- išmoka ilgai sergant arba patyrus traumą (AAP) – praėjus 2–3 darbo dienoms po to, kai NAV gauna meldekort kortelę.
Gruodžio 16 d. pervedama įprasta gruodžio išmoka, tik anksčiau, o ne papildomi pinigai. Kita išmoka bus sausį, tačiau jos datos NAV dar nepaskelbė.
NAV garantuoja, kad nurodytą dieną pinigai bus sąskaitoje Norvegijos banke. Jie gali įplaukti ir anksčiau, nes NAV perveda juos bankams likus kelioms dienoms iki termino. Pačią išmokos dieną pinigai taip pat gali įplaukti tik po pietų arba vakare.
Gruodžio pensija be mokesčio, iš neįgalumo išmokos – pusė
Iš neįgalumo išmokos gruodį NAV išskaičiuoja pusę mokesčio, o birželį ją išmoka be mokesčio. Pusę mokesčio gruodį NAV išskaičiuoja ir iš kai kurių kitų išmokų, pvz., iš išmokos mirus vyrui, žmonai ar partneriui (omstillingsstønad, ji taip pat mokama gruodžio 11 d.) ir iš išmokos vienišai motinai ar tėvui (overgangsstønad). Iš barnetrygd ir kontantstøtte NAV mokesčio apskritai neišskaičiuoja.
Tai ne lengvata: mokestis vis tiek skaičiuojamas už visus metus.
Sausio pensija paprastai bus mažesnė nei gruodžio, nes gruodį NAV iš jos mokesčio neišskaičiuoja.
Dagpenger, AAP, ligos išmoka ir foreldrepenger: dvi savaitės be mokesčio
Mokant ligos išmoką (sykepenger), be mokesčio taip pat išmokama už tas pačias savaites; paprastai tai būna gruodį pervedama išmoka. Mokant foreldrepenger, be mokesčio išmokami pinigai už tas pačias savaites, jei NAV juos išmoka dar šiais metais. Paprastai tai lapkričio išmoka, kuri įplaukia iki trečiadienio, lapkričio 25 d. Išmokoms už ankstesnius laikotarpius taikomas įprastas mokestis.
Jei nauja foreldrepenger paraiška patvirtinama po sekmadienio, gruodžio 6 d., NAV pinigus išmoka per 5 dienas.
Jei nedarbingumo arba vaiko priežiūros atostogų metu atlyginimą moka darbdavys, o ne NAV, išmokėjimo data ir mokestis yra tokie patys kaip mokant įprastą atlyginimą.
Gruodžio NAV išmokos pervedamos anksčiau nei įprastai.Nuotr. Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Gyvenate Lietuvoje? Norvegija pensijos neapmokestina, bet tai reikia įrodyti
Kas nebėra Norvegijos mokesčių rezidentas ir atleidimo kortelės neturi, moka kildeskatt: 15 proc. nuo bruto sumos, be neapmokestinamosios sumos. Tokiam asmeniui gruodį mokestis išskaičiuojamas įprastai. Jei mokestis buvo išskaičiuotas, nors turite teisę į atleidimą, permoka paprastai grąžinama per metinį mokesčių perskaičiavimą (skatteoppgjør). Patikrinkite ir kovą arba balandį gaunamą mokesčių deklaraciją (skattemelding): jei pensija joje nurodyta kaip apmokestinama, deklaraciją reikia pataisyti. Ar ir kiek mokesčių nuo šių išmokų reikia mokėti Lietuvoje, teiraukitės VMI.
EEE šalių, taigi ir Lietuvos, gyventojams galioja dar viena taisyklė: jei bent 90 proc. bruto pajamų iš pensijos, neįgalumo išmokos, darbo ir veiklos apmokestinama Norvegijoje, galima prašyti, kad mokestis būtų skaičiuojamas pagal įprastus Norvegijos tarifus, su lengvatomis kaip Norvegijos gyventojui. Sutuoktinių atveju skaičiuojamos ir sutuoktinio pajamos. Jei pensija Norvegijoje neapmokestinama, pensininkui ši taisyklė dažniausiai neaktuali.
Į sąskaitą Lietuvoje pinigai įplaukia 1–2 dienomis vėliau nei į sąskaitas Norvegijos bankuose. Gruodžio 11 d. yra penktadienis, todėl pensija gali įplaukti tik po savaitgalio. Lietuvoje gyvenantiems išmoka paprastai mokama eurais, todėl suma kinta pagal kronos ir euro kursą. Už kiekvieną pervedimą į užsienio banką NAV išskaičiuoja 3 kr. Jei pinigai laiku neįplaukia, NAV pataria pirmiausia kreiptis į savo banką, nes vėlavimas dažniausiai atsiranda užsienio bankų sistemoje.
Be mokesčių kortelės NAV išskaičiuos 30 arba 50 proc.
Mokesčių kortelę 2027 metams Skatteetaten paprastai paskelbia gruodžio viduryje. Tada duomenis reikia patikrinti patiems, nes nuo jų priklauso išskaičiavimas nuo sausio.
Kur patikrinti savo išmokos datą ir sumą
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