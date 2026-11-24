24.11.2026 14:53
Nav betaler tidligere: pensjon og uføretrygd 11. desember, barnetrygd 16. desember. Hva slipper skattetrekk?
Utbetalingsdatoer fra Nav i desember
- barnetrygd og kontantstøtte (for små barn uten fulltidsplass i barnehage) – 30. november (mandag) og 16. desember (onsdag),
- alderspensjon og uføretrygd – 11. desember (fredag); samme dag kommer også pensjon fra Statens pensjonskasse,
- foreldrepenger – innen 12. desember (lørdag),
- dagpenger, også ved permittering – 1–3 virkedager etter at du har sendt meldekortet,
- arbeidsavklaringspenger (AAP) ved langvarig sykdom eller skade – 2–3 virkedager etter at Nav har mottatt meldekortet.
Utbetalingen 16. desember er desemberutbetalingen som kommer tidligere enn vanlig, ikke ekstra penger. Neste utbetaling kommer i januar, men datoen for den har Nav ennå ikke oppgitt.
Nav garanterer at pengene er på kontoen i en norsk bank på oppgitt dato. De kan komme tidligere, fordi Nav overfører pengene til bankene noen dager før. På selve utbetalingsdagen kan de også komme først på ettermiddagen eller om kvelden.
Pensjon uten skattetrekk i desember, halvt trekk på uføretrygd
Av uføretrygden trekker Nav halv skatt i desember, mens den utbetales uten skattetrekk i juni. Halvt skattetrekk i desember gjelder også blant annet omstillingsstønad til den som har mistet ektefelle eller partner (utbetales også 11. desember), og overgangsstønad til enslig mor eller far. Av barnetrygd og kontantstøtte trekker Nav ikke skatt i det hele tatt.
Dette er ingen skattelette: Skatten beregnes uansett for hele året.
Pensjonen i januar blir som regel lavere enn i desember, fordi Nav ikke trekker skatt av den i desember.
Dagpenger, AAP, sykepenger og foreldrepenger: to uker uten skattetrekk
For sykepenger er de samme ukene trekkfrie, vanligvis ved utbetalingen i desember. For foreldrepenger er pengene for de samme ukene trekkfrie, så lenge Nav utbetaler dem i år. Vanligvis gjelder det novemberutbetalingen, som kommer innen onsdag 25. november. Etterbetalinger for tidligere perioder har ordinært skattetrekk.
Nye søknader om foreldrepenger som blir innvilget etter søndag 6. desember, blir utbetalt innen 5 dager.
Betaler arbeidsgiveren, og ikke Nav, lønn under sykmelding eller foreldrepermisjon, gjelder samme utbetalingsdato og samme skattetrekk som for lønnen.
Desemberutbetalingene fra Nav kommer tidligere enn vanlig.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Pensjonist bosatt i Polen: som regel vanlig skattetrekk i desember
Er minst 90 prosent av bruttoinntekten fra pensjon, uføretrygd, lønn og virksomhet skattepliktig i Norge, kan pensjonisten kreve at skatten beregnes etter de vanlige norske satsene, med fradrag som for en som bor i Norge. For gifte tas også ektefellens inntekt med i vurderingen.
Til en konto i Polen kommer pengene 1–2 dager etter utbetalingsdatoen for norske kontoer. Fordi 11. desember er en fredag, kan pensjonen komme først etter helgen. De som bor i Polen, får som regel ytelsen utbetalt i zloty, så beløpet endrer seg med kronekursen. Nav trekker 3 kr i gebyr for hver overføring til en utenlandsk bank. Kommer ikke pengene i tide, råder Nav deg til å kontakte banken din først, fordi problemet som oftest ligger i det utenlandske banksystemet.
Uten skattekort trekker Nav 30 eller 50 prosent
Skattekortet for 2027 blir vanligvis tilgjengelig hos Skatteetaten i midten av desember. Da må du selv sjekke at opplysningene stemmer, fordi de avgjør skattetrekket fra januar.
Her sjekker du dato og beløp for utbetalingen din
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