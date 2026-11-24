Alderspensjon og uføretrygd fra Nav kommer 11. desember, mens barnetrygd og kontantstøtte kommer 30. november og allerede 16. desember. Av alderspensjonen for desember trekker Nav ikke skatt, og av uføretrygden trekkes det halv skatt. For pensjonister som bor i Polen, er det som regel annerledes, og pensjonen for januar blir som oftest lavere enn pensjonen for desember.