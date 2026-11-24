24.11.2026 14:53
NAV paga antes: pensiones el 11 de diciembre y barnetrygd el 16. Qué pagos llegan sin retención de impuestos
Fechas de pago de NAV en diciembre
- prestación por hijos (barnetrygd) y kontantstøtte (para niños pequeños sin plaza de guardería a jornada completa) – 30 de noviembre (lunes) y 16 de diciembre (miércoles),
- pensión de jubilación (alderspensjon) y pensión de incapacidad (uføretrygd) – 11 de diciembre (viernes); ese mismo día llega también la pensión de Statens pensjonskasse, la caja de pensiones del sector público,
- prestación parental (foreldrepenger) – hasta el 12 de diciembre (sábado),
- prestación por desempleo, también durante una suspensión temporal de empleo (dagpenger) – de 1 a 3 días hábiles después de enviar el meldekort, el parte quincenal a NAV,
- prestación por enfermedad o lesión de larga duración (AAP) – de 2 a 3 días hábiles después de que NAV reciba el meldekort.
El pago del 16 de diciembre es el de diciembre, solo que adelantado; no es dinero extra. El siguiente llegará en enero, pero NAV todavía no ha publicado la fecha.
NAV garantiza que en la fecha indicada el dinero estará en las cuentas de bancos noruegos. Puede llegar antes, porque NAV lo transfiere a los bancos unos días antes. Y el mismo día del pago puede ocurrir que no entre hasta la tarde o la noche.
La pensión de diciembre, sin retención; la de incapacidad, con media retención
De la pensión de incapacidad, NAV retiene en diciembre la mitad del impuesto, y en junio la paga sin retención. También llevan media retención en diciembre, entre otras, la prestación por fallecimiento del marido, la mujer o la pareja (omstillingsstønad, que también se paga el 11 de diciembre) y la prestación para la madre o el padre que cría solo a sus hijos (overgangsstønad). De barnetrygd y kontantstøtte NAV no retiene impuestos nunca.
No es una rebaja fiscal: el impuesto se calcula igualmente sobre todo el año.
La pensión de enero suele ser más baja que la de diciembre, porque en diciembre NAV no retiene impuestos de ella.
Dagpenger, AAP, baja por enfermedad y foreldrepenger: dos semanas sin retención
En la baja por enfermedad (sykepenger), esas mismas semanas van sin retención, normalmente en el pago de diciembre. En foreldrepenger van sin retención los importes de esas mismas semanas, siempre que NAV los pague todavía este año. Suele tratarse del pago de noviembre, que llega a más tardar el miércoles 25 de noviembre. Los atrasos de periodos anteriores llevan la retención habitual.
Si una nueva solicitud de foreldrepenger se aprueba después del domingo 6 de diciembre, NAV la paga en un plazo de 5 días.
Si durante la baja o el permiso parental el sueldo lo paga la empresa y no NAV, la fecha y la retención son las mismas que las del sueldo.
Los pagos de diciembre de NAV llegan antes de lo habitual.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Jubilado que vive en España: sin impuestos en Noruega, con certificado de residencia
Para quedar exento en Noruega hay que demostrar la residencia con un certificado de residencia fiscal en España a efectos del convenio con Noruega, que expide la Agencia Tributaria. Según Skatteetaten, debe ser original, mencionar el convenio con Noruega y no tener más de seis meses. Quien no lo presenta paga kildeskatt: el 15 % del importe bruto, sin mínimo exento, y en diciembre tiene la retención normal.
La regla del 90 % para residentes en el EEE permite tributar como un residente en Noruega, con los tipos y las deducciones normales, a quien tenga al menos el 90 % de sus ingresos brutos de pensiones, trabajo y actividad empresarial sujetos a impuestos en Noruega. En los matrimonios se tiene en cuenta también la renta del cónyuge. Quien solo cobra una pensión exenta por el convenio no necesita esta regla.
A una cuenta en España el dinero llega 1 o 2 días después de la fecha para las cuentas noruegas. El 11 de diciembre es viernes, así que la pensión puede no llegar hasta después del fin de semana. Quien vive en España la cobra normalmente en euros, por lo que el importe varía con el tipo de cambio de la corona. NAV descuenta 3 coronas por cada transferencia a un banco extranjero. Si el dinero no llega a tiempo, NAV aconseja preguntar primero en el propio banco, porque el retraso suele producirse en el sistema bancario extranjero.
Sin tarjeta fiscal, NAV retendrá el 30 o el 50 %
Skatteetaten suele publicar la tarjeta fiscal de 2027 a mediados de diciembre. Entonces hay que revisar uno mismo los datos, porque de ellos depende la retención a partir de enero.
Dónde consultar la fecha y el importe del pago
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