La pensión de jubilación y la de incapacidad de NAV llegarán el 11 de diciembre, y barnetrygd y kontantstøtte, el 30 de noviembre y ya el 16 de diciembre. NAV no retiene impuestos de la pensión de jubilación de diciembre y de la de incapacidad retiene solo la mitad. Quien vive en España y acredita allí su residencia fiscal no paga impuestos en Noruega por estas pensiones. Y la pensión de enero será, en la mayoría de los casos, más baja que la de diciembre.