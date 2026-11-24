Emerytura i renta z NAV przyjdą 11 grudnia, a barnetrygd i kontantstøtte 30 listopada i już 16 grudnia. Z grudniowej emerytury NAV nie potrąca podatku, a z renty bierze połowę. Inaczej jest zwykle u emerytów mieszkających w Polsce, a styczniowa emerytura będzie najczęściej niższa od grudniowej.