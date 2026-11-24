24 listopada 2026 14:53
NAV płaci wcześniej: emerytura i renta 11 grudnia, barnetrygd 16 grudnia. Z czego nie potrąci podatku
Grudniowe daty wypłat z NAV
- zasiłek na dzieci (barnetrygd) i kontantstøtte (na małe dziecko bez pełnego miejsca w przedszkolu) – 30 listopada (poniedziałek) i 16 grudnia (środa),
- emerytura (alderspensjon) i renta (uføretrygd) – 11 grudnia (piątek); tego samego dnia przychodzi emerytura ze Statens pensjonskasse,
- świadczenie rodzicielskie (foreldrepenger) – do 12 grudnia (sobota),
- zasiłek dla bezrobotnych i na postoju (dagpenger) – 1–3 dni robocze po wysłaniu karty meldekort,
- świadczenie przy długiej chorobie lub urazie (AAP) – 2–3 dni robocze po tym, jak NAV dostanie meldekort.
Przelew 16 grudnia to grudniowa wypłata, tylko wcześniej, a nie dodatkowe pieniądze. Następna przyjdzie w styczniu, ale jej daty NAV jeszcze nie podał.
NAV gwarantuje, że w podanym dniu pieniądze będą na koncie w norweskim banku. Mogą przyjść wcześniej, bo NAV przelewa je do banków kilka dni przed terminem. W sam dzień wypłaty mogą też wpłynąć dopiero po południu albo wieczorem.
Emerytura w grudniu bez podatku, z renty połowa
Z renty NAV potrąca w grudniu połowę podatku, a bez podatku wypłaca ją w czerwcu. Pół podatku w grudniu mają też m.in. świadczenie po śmierci męża, żony albo partnera (omstillingsstønad, wypłata również 11 grudnia) i zasiłek dla samotnej matki albo ojca (overgangsstønad). Od barnetrygd i kontantstøtte NAV w ogóle nie potrąca podatku.
To nie ulga: podatek i tak liczy się za cały rok.
Styczniowa emerytura będzie zwykle niższa od grudniowej, bo w grudniu NAV nie potrąca z niej podatku.
Dagpenger, AAP, chorobowe i foreldrepenger: dwa tygodnie bez podatku
Przy chorobowym (sykepenger) bez podatku są te same tygodnie, zwykle przy wypłacie w grudniu. Przy foreldrepenger bez podatku są pieniądze za te same tygodnie, o ile NAV wypłaci je jeszcze w tym roku. Zwykle chodzi o wypłatę listopadową, która przychodzi do środy 25 listopada. Wyrównania za wcześniejsze okresy mają zwykły podatek.
Nowe wnioski o foreldrepenger zatwierdzone po niedzieli 6 grudnia NAV wypłaca w ciągu 5 dni.
Gdy w czasie zwolnienia albo urlopu rodzicielskiego pensję płaci pracodawca, a nie NAV, termin i podatek są takie jak przy pensji.
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Grudniowe wypłaty z NAV przychodzą wcześniej niż zwykle.Fot. Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
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Grudzień bez podatku z NAV: na co pójdą te pieniądze?
Emeryt mieszkający w Polsce: w grudniu zwykle normalny podatek
Jeśli co najmniej 90 proc. jej dochodu brutto z emerytury, renty, pracy i działalności podlega podatkowi w Norwegii, może zażądać liczenia podatku według zwykłych norweskich stawek, z ulgami jak dla mieszkańca Norwegii. U małżonków liczy się też dochód współmałżonka.
Na konto w Polsce pieniądze przychodzą 1–2 dni po dacie dla kont norweskich. 11 grudnia to piątek, więc emerytura może wpłynąć dopiero po weekendzie. Mieszkający w Polsce dostają świadczenie zwykle w złotych, więc kwota zmienia się z kursem korony. NAV potrąca 3 kr za każdy przelew do banku za granicą. Gdy pieniędzy nie ma na czas, NAV radzi najpierw zapytać własny bank, bo opóźnienie powstaje zwykle w zagranicznym systemie bankowym.
Bez karty podatkowej NAV potrąci 30 albo 50 proc.
Kartę podatkową na 2027 rok Skatteetaten udostępnia zwykle w połowie grudnia. Dane trzeba wtedy sprawdzić samemu, bo od nich zależy potrącenie od stycznia.
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